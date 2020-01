5G in Berlin: Messe Berlin wird zum Echtzeit-Testfeld

Es werde sich für Firmen lohnen, sehr schnell die 5G-Frequenzen zu nutzen, kündigte Merkel am Dienstag auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund an.

Berlin. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert im Rahmen des 5G-Innovationswettbewerbes ein gemeinsames Projekt der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe und der Messe Berlin. Das teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag mit. Im ersten Halbjahr 2020 sollen Messe und Berlin demnach ein Konzept entwickeln, mit dem die Logistikabläufe auf dem Messegelände durch 5G-Technik in Echtzeit geregelt werden können.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stelle für das Projekt 100.000 Euro zur Verfügung. „Durch die Verfügbarkeit von schnellem 5G-Mobilfunk können zahlreiche Abläufe aus Logistik und Mobilität auf dem Messegelände getestet und demonstriert werden“, sagte Pop weiter. Dies sei ein wichtiger Schritt zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. „Wir möchten damit andere Berliner Unternehmen motivieren, auch die Möglichkeiten der neuen Mobilfunkgeneration zu nutzen“, so die Senatorin weiter.

Messe Berlin hofft auf weniger Staus rund um das Gelände

Der Einsatz von 5G-Technologie für eine effizientere Logistik sei „hoch interessant“ für die Messe, bekräftigte Christian Göke, Chef der Messe Berlin. „Wir erhoffen uns davon eine maßgebliche Entlastung des Geländes, weniger Staus und damit weniger Belastung auch im Umfeld der Messe“, so Göke weiter.

Das Messegelände ist seit Jahren stark ausgelastet. Allein 2019 fanden unter dem Funkturm mehr als 70 Veranstaltungen statt – darunter Messen wie Funkausstellung und Grüne Woche, die das gesamte Gelände belegen. Jährlich müssen so etwa 480.000 Aussteller und 2,2 Millionen Besucher logistisch auf dem Messegelände und in der unmittelbaren Umgebung gesteuert werden – Kongresse sind da noch gar nicht mitgerechnet. Entsprechend eng seien Platz und zeitliche Taktung für Auf- und Abbauten mit den dazugehörigen Verkehren, sagte Göke. Erarbeitet werden soll das G5-Projekt von Experten aus den Bereichen IT, Logistik und Verkehr der Senatsverwaltung und der Messegesellschaft. Das Projekt hat auch schon einen Namen: Real Time Location System (RTLS).

Lesen Sie auch: 5G-Netz: Wie schnell kommt der neue Mobilfunkstandard?

RTLS soll helfen, An- und Abfahrten am Messegelände sowie die Navigation auf dem Gelände zu steuern. Insbesondere der Lieferverkehr soll so verteilt werden, dass Staus und Wartezeiten minimiert werden und gleichzeitig alle Aussteller rechtzeitig ihre Lieferungen erhalten.

Im Rahmen des Projekts wird kein 5G-Netz aufgebaut, sondern es werden Anwendungsfälle auf Basis eines 5G-Netzes praktisch erprobt, stellt die Senatswirtschaftsverwaltung klar. Für das Thema des 5G-Mobilfunkausbaus auf dem Messegelände führe die Messe bereits Gespräche, wobei sie von der Behörde unterstützt werde.

Aufbauen soll RTLS zudem auf dem bisherigen Logistikkonzept der Messe. Mit Hilfe der 5G-Technik sollen die Fahrzeuge anders als bisher jedoch auf mindestens einen halben Meter genau lokalisiert werden. So können dann zum Beispiel frühzeitig freigewordene Parkflächen sofort entdeckt und genutzt werden. Fahrzeuge auf dem Gelände können damit auch punktgenau zu dem zugewiesenen Parkplatz navigiert werden. So sollen Irrfahrten und falsches Abstellen vermieden werden. Auch eine spätere Ausweitung des Systems auf den Innenbereich der Hallen soll vorbereitet werden. Dass die Wirtschaftssenatorin die Messe als Projektpartner vorgeschlagen hat, ist kein Zufall: Man habe verschiedene Projektideen mit verschiedenen möglichen Partnern analysiert und sei bei der Messe auf einen Partner mit hohem Eigeninteresse gestoßen. „Generell ist das Projekt auch von uns ausgewählt worden, da eine realistische Chance zur Überführung in den Wirkbetrieb besteht“, ergänzte Matthias Borowski, Sprecher der Senatorin. Es gehe also nicht nur um eine Erprobung, sondern eine (spätere) dauerhafte und sinnvolle Nutzung.

5G-Frequenzen: Wettbewerb soll digitale Transformation voranbringen

Nach der Versteigerung der 5G-Frequenzen im vergangenen Jahr will die Bundesregierung mit dem Förderprogramm nun die zügige Einführung des 5G-Mobilfunks in Deutschland voranbringen. Im Rahmen des Innovationswettbewerbes konnten Kommunen mit Partnern ein Konzept für die Erprobung von 5G-basierten Anwendungen und innovativen Geschäftsmodellen in Höhe von bis zu 100.000 Euro gefördert bekommen. Insgesamt werden nun 67 Konzepte mit insgesamt 6,2 Millionen Euro durch das BMVI finanziert.

Im Anschluss an den Innovationswettbewerb sollen einzelne besonders herausragende Konzepte prämiert werden, die dann eine Förderung zur Umsetzung erhalten.