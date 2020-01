Mercedes Benz: Hans-Bahne Hansen ist der Mann, der an das Auto glaubt

Nach einigen Minuten unterbricht ein lautes Hupen unser Gespräch. Hans-Bahne Hansen, der Chef der Mercedes-Benz-Niederlassung Berlin, steht auf einer Fußgängerinsel am Potsdamer Platz. Rechts und links fahren Autos vorbei. Hansen dreht seinen Kopf. Aus einem an der Ampel wartenden Fahrzeug heraus winkt Robert Harting Hansen zu.

Der frühere Diskuswerfer und Olympiasieger zählt zu den Markenbotschaftern von Mercedes-Benz. Harting und Hansen treffen deshalb öfter zusammen. „Er ist ein Publikumsmagnet und darüber hinaus auch ein sehr angenehmer und eloquenter Geschäftspartner“, sagt der Manager über den Star. Bekannte Gesichter wie der ehemalige Sportler sind für den Vertriebsexperten Hans-Bahne Hansen durchaus wichtig.

Spazierten rund um den Potsdamer Platz: Hans-Bahne Hansen (l.) und Morgenpost-Wirtschaftsredakteur Dominik Bath.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Auf den zahlreichen Veranstaltungen, die Hansen und sein Team in der Stadt organisieren, sind prominente Persönlichkeiten wie Robert Harting, die Schauspielerin Sophia Thomalla, Schauspieler Ralf Möller oder auch Koch Tim Raue gerne gesehene Gäste – und teilweise auch Mitwirkende des Programms. Harting, Thomalla und Co. sorgen für die nötige Aufmerksamkeit und letztlich so auch dafür, dass Hansen möglicherweise mehr Autos verkauft.

Einst fuhren sie mit dem Bus über den Potsdamer Platz

Hans-Bahne Hansen, 59 Jahre alt, hat den Potsdamer Platz als Startpunkt des Spaziergangs bewusst gewählt. An diesem Ort begann seine Karriere in Berlin. Mehr als 20 Jahre ist es inzwischen her, dass der Manager hier ein Büro bezog. Damals hatte Mercedes-Benz gerade die Deutschland-Zentrale von Stuttgart nach Berlin verlegt. Den Potsdamer Platz, sagt Hansen, gab es natürlich. Die Fläche zwischen dem Tiergarten und dem Leipziger Platz sei aber im Grunde eine riesige Baugrube gewesen, erinnert er sich.

In die Daimler-Kantine, die sich zu der Zeit im Debis-Haus befand, mussten Hansen und seine Kollegen immer mit dem Bus fahren. „Quer über den Platz zu laufen, war damals noch nicht möglich“, erzählt der Manager.

Ein Norddeutscher, der auf Menschen zugehen kann

Hansen hat seit seinem ersten Job für Mercedes-Benz in Berlin mehrere Positionen innerhalb des Konzerns durchlaufen. Heute ist er für den Vertrieb der Fahrzeuge in Berlin und Brandenburg zuständig. Ein Patentrezept, das ein besonders erfolgreicher Verkäufer jeden Tag abrufen könne, gibt es nicht, glaubt Hansen.

Wichtig sei, sich auf Menschen einzulassen und innerhalb weniger Minuten zu erkennen, welche Bedürfnisse der jeweilige Kunde habe, erklärt er. „Ein guter Verkäufer ist darüber hinaus glaubhaft und seriös und drängt den Kunden niemals zu einer Entscheidung“, sagt Hansen. Nur so sei es möglich, eine langfristige Beziehung zwischen Verkäufer und Kunde aufzubauen. Das sei ihm sehr wichtig, erklärt er.

Hansen wurde in Husum geboren, in Nordfriesland. Dort ging er zur Schule, machte dann sein Abitur. Das Klischee vom unterkühlten Norddeutschen erfüllt Hansen aber nicht. Das sei von Haus aus schon immer so gewesen.

„Meine Eltern hatten immer gerne andere Menschen um sich herum. Wenn man früh lernt, neugierig auf Menschen zu sein, offen für Neues, auch für andere Kulturen, dann hilft das, auch im Vertrieb erfolgreich zu sein“, sagt Hansen. Nach der Schulzeit in Husum studiert er in Braunschweig Fahrzeugtechnik, knüpft erste Kontakte zu den Autokonzernen Volkswagen und Daimler.

In der Technik-Abteilung haben ihm die Menschen gefehlt

Später zieht es den jungen Hansen nach Untertürkheim. Dort arbeitet er zunächst in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Daimler, wird dann Teil eines Programms für künftige Führungskräfte. In der Technik-Abteilung hätten ihm die Menschen gefehlt, sagt Hansen. Dann ging er in den Vertrieb. Bereut habe er den Schritt bis heute nicht, sagt der Manager.

An sein erstes selbst verkauftes Auto kann er sich inzwischen nicht mehr erinnern. Heute werden an dem Standort in den beiden Bundesländern Berlin und Brandenburg, den Hansen verantwortet, aber jedes Jahr etwa 25.000 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz verkauft.

In den vergangenen Jahren hat sich das Geschäft aber stark verändert. Ganz gut zu sehen ist das in der Mercedes-Welt am Salzufer. Hansen hat dort sein Büro. Das Areal gilt darüber hinaus als eines der modernsten Autohäuser Europas. Insgesamt 50 Millionen Euro hat sich der Konzern die Neugestaltung kosten lassen. Abgeschlossen ist der Umbau noch nicht. Einen Teil der Zukunft können Kunden bereits seit Sommer nutzen.

Die Annahme von Aufträgen würde mittlerweile fast ausschließlich digital ablaufen, sagt Hansen. Bringen Kunden ihre Fahrzeuge zur Reparatur, macht eine 360-Grad-Kamera bereits bei der Zufahrt auf das Gelände eine Rundum-Aufnahme des Autos, später weist eine Anzeige dem Kunden einen Platz für den Wagen im Service-Center zu. Ein Mitarbeiter geht dann mit dem Autobesitzer den geplanten Auftrag am Tablet durch, anschließend unterschreibt der Kunde digital und erhält die Bestätigung per Email in sein Postfach.

„Wir können mittlerweile komplett papierlos arbeiten“, sagt Hansen. Das sei für die Kunden zunächst ungewohnt gewesen, mittlerweile aber hätten sich die Fahrzeughalter daran gewöhnt. Mithilfe der Digitalisierung habe sich zudem die Effizienz in der Werkstatt erhöht, was letztlich zu höheren Umsätzen führt, erzählt der Vertriebsexperte.

Daimler arbeitet an klimaneutralen Autos

Mercedes habe sich durch den Umbau aber auch für die Zukunft des Automobils gerüstet. Daimler will den Weg fraglos mitgestalten und hat am Salzufer bereits Möglichkeiten geschaffen, Fahrzeuge mit Brennstoffzellen- oder Elektroantrieb zu reparieren. Die Batterien etwa seien ja sehr schwer, erzählt Hansen. Dafür seien in der Werkstatt beispielsweise Kräne verbaut worden, um so die Mechaniker bei der Arbeit zu unterstützen.

In Berlin sollen weitere Standorte nach dem Vorbild der Mercedes-Welt am Salzufer umgebaut werden, so Hansen. In Marienfelde, unweit des Daimler-Motorenwerks, werde gerade das alte Autohaus abgerissen. Für rund 17 Millionen Euro soll an dem Standort bis zum Sommer 2021 neu gebaut werden.

Wenn man Hansen fragt, wie er die Zukunft des Automobils sieht, erlebt man einen Mann, der trotz aller Diskussionen um Klimaschutz, Verkehrswende und die derzeitigen Verkehrsprobleme in Großstädten an das Auto glaubt. Die Zukunft aber sei offen für mehrere Antriebs-Technologien. „Der Verbrennungsmotor wird genauso wie der Plug-in-Hybrid und das vollelektrische Auto über viele Jahre und Jahrzehnte weiter seine Berechtigung haben“, sagt Hansen. Mercedes selbst bringe in den nächsten Jahren für jede Baureihe vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt.

Konzernchef Ola Källenius hatte zudem das Ziel ausgegeben, die Flotte des Konzerns bis 2039 völlig klimaneutral aufstellen zu wollen. Als Zwischenziel soll bis 2030 jedes zweite verkaufte Auto der Stuttgarter entweder rein elektrisch fahren oder ein Plug-in-Hybrid sein, der sowohl über einen Verbrennungsmotor als auch über einen reinen Akku-Antrieb verfügt.

Autofahren in Berlin ist nicht immer ein Genuss

Hansen ist in Berlin mit verschiedenen Autos unterwegs, meistens fährt er mit Fahrzeugen, die ohnehin im hauseigenen Fuhrpark der Niederlassung verfügbar sind. Jahrelang ist Hansen aber selbst Elektroauto gefahren. Bei einem Kaffee in den Potsdamer Platz Arkaden schwärmt er im Gespräch von den Fahreigenschaften. „Die Beschleunigungswerte sind sensationell und vergleichbar mit hochmotorisierten Verbrennungsmotoren“, sagt er.

Das Fahren in der Stadt – egal wie das Fahrzeug angetrieben wird – habe sich aber verändert, gibt Hansen zu. Durch die gewachsene Zahl der Fahrzeuge und eine teilweise veränderte Verkehrsführung etwa durch weniger verfügbare Fahrspuren habe sich der Verkehrsfluss in Berlin verschlechtert. „Ich stehe vermehrt im Stau“, sagt Hansen.

Zur Verkehrspolitik des Senats will der Mercedes-Manager hingegen nichts sagen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte bei einem Event des Unternehmens im vergangenen Jahr betont, kein „Feind des Automobils“ zu sein. Automobil- und Wirtschaftsverbände hingegen teilen diese Meinung nicht immer. „Herr Müller fährt ja einen Wagen von Mercedes und ist deswegen der Mobilität an sich sicherlich nicht abgeneigt“, sagt Hansen mit einem Augenzwinkern dazu.

In Berlin haben sich darüber hinaus aber auch längst andere Mobilitätsformen etabliert. Der öffentliche Personennahverkehr wird immer wichtiger, immer mehr Car-Sharing-Firmen bieten ihre Dienstleistung an, auch Ride-Sharing-Angebote gibt es mittlerweile. Für die sogenannte letzte Meile stehen in Berlin zudem Tausende E-Scooter und Leihräder bereit. Gerade Berlin, so Hansen, sei ja aber eine Flächenstadt, die sich auch stark in Richtung des Speckgürtels entwickelt habe. „Ich glaube daran, dass der Individualverkehr mit dem Auto in der Stadt weiter Bestand hat“, sagt der Manager.

In den Niederlanden wurde die Ladeinfrastruktur schon früh installiert

Berlin könne sich in Bereichen des Verkehrs aber durchaus auch etwas von anderen internationalen Metropolen abschauen. Hansen selbst war von 2012 bis 2015 Chef von Mercedes-Benz in den Niederlanden. Mit seiner Frau wohnte er damals in Amsterdam. In größeren niederländischen Städten sei die Infrastruktur mit Blick auf die Fortbewegung sehr gut, sagt er. Zudem habe das Land sehr früh damit begonnen, für die nötige Ladeinfrastruktur zu sorgen. „Heute ist es möglich, an fast jeder Straßenlaterne sein Auto aufzuladen“, erzählt er.

In Sachen Autoverkauf hat sich Hansen wohl des Öfteren mal die Zähne an den zähen Niederländern ausgebissen. „Bei den Niederländern ist das Handeln ja gewissermaßen in der DNA verankert“, sagt er mit Blick auf die traditionsreiche Geschichte des Volkes als Händler und Seefahrer.

Ob es ähnlich herausfordernd ist, jungen Menschen angesichts von Bewegungen wie „Fridays for future“ noch ein Auto zu verkaufen? Hansen überlegt kurz und sagt dann, er sehe, dass die Jugend auch heutzutage noch an Autos interessiert sei. Seine Niederlassung etwa poste täglich Beiträge in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Vor allem junge Leute reagierten auf die Inhalte.

Wenn die Arbeit beendet ist, sucht Hansen die Ruhe

Auch in der Verkehrsschule, die Mercedes am Salzufer betreibt, sehe er die Begeisterung für das Autofahren, sagt der Manager. „Junge Menschen sind heute aber eher bereit zu sagen, ich nehme auch mal die Bahn oder ich teile mir auch mal ein Auto. Darauf müssen sich Automobilkonzerne einstellen“, so Hansen. Solange das aber gelänge, würde auch Mercedes weiter junge Menschen erreichen.

Nach dem Kaffee endet der Spaziergang an der historischen Ampel am Potsdamer Platz. Hansen erinnert daran, dass der Ort einmal der verkehrsreichste Platz Europas gewesen ist. Das sei allerdings vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Hansen hält dann kurz inne, erinnert sich daran, wie er 1998 hier stand und nach Osten schaute.

„Dass Berlin einmal eine geteilte Stadt war, konnte man an diesem Platz gar nicht ausblenden“, sagt er. Heute sei die Stadt zudem wesentlich internationaler. Hansen gefällt das. Trotzdem sucht er die Ruhe. Nach der Arbeit fährt er meistens nach Hause. Das Einfamilienhaus mit Garten liegt in Kleinmachnow abseits vom Großstadttrubel.

Zur Person

Ausbildung Hans-Bahne Hansen studierte nach seinem Abitur in Husum (Schleswig-Holstein) an der Technischen Universität Braunschweig Fahrzeugtechnik. Damals knüpfte er auch die ersten Kontakte zu Automobilherstellern.

Karriere Nach seinem Abschluss arbeitete Hansen zunächst in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Daimler-Konzerns in Baden-Württemberg. Später durchlief er ein Programm für künftige Führungskräfte des Konzerns. Danach folgten Stationen in verschiedenen Vertriebsniederlassungen von Mercedes-Benz. Unter anderem baute Hansen nach der Deutschen Einheit die Niederlassung Leipzig mit auf.

1998 kam der Norddeutsche erstmals nach Berlin. Von der neuen Zentrale am Potsdamer Platz aus organisierte er zunächst den Kundendienst für die Nutzfahrzeuge. Danach arbeitete er bis 2004 als Geschäftsführer von Mercedes-Benz Charterway, einer Leasinggesellschaft für Lastwagen, und war danach für das sogenannte After-Sales-Geschäft der Marke verantwortlich. Ab 2012 stand er an der Spitze von Mercedes-Benz in den Niederlanden. Seit 2015 ist er Direktor von Mercedes-Benz Berlin.