Teltow-Fläming ist „Leuchtturm im Osten“

Luckenwalde/München. Der brandenburgische Landkreis Teltow-Fläming ist als erster ostdeutscher Landkreis in die Top 30 des „Focus Money“-Rankings der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands aufgestiegen. Wie das Magazin in seiner Ausgabe vom Donnerstag berichtet, hat die Region gegenüber dem Vorjahr den Sprung von Platz 32 auf Platz 24 geschafft. Der nächste Ost-Kreis folgt im aktuellen Ranking für 2019 erst auf Rang 131, es ist der brandenburgische Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das Schlusslicht im Land bildet die Stadt Frankfurt (Oder) auf Platz 361 von 374. Insgesamt hat sich Brandenburg auf den Mittelwert 236 von 241 (2018) gesteigert und liegt damit auf Platz sieben der 13 Flächenländer.

„Eine so erfolgreiche Entwicklung ist nur denkbar, wenn Verwaltungen, politische Vertretungen und Wirtschaft auf allen Ebenen an einem Strang ziehen“, sagte Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) laut Mitteilung. „Focus Money“ bezeichnet den Landkreis als „Leuchtturm im Osten“. Demnach hat die Region während der vergangenen Jahre ein „überwiegend industriegeprägtes Profil entwickelt“.

In Teltow-Fläming haben unter anderem Unternehmen aus der Auto- und Luftfahrtindustrie wie Mercedes-Benz, Rolls-Royce und MTU Standorte. Prägend sind aber auch Gewerbestandorte wie der Biotechnologiepark Luckenwalde, das Güterverkehrszentrum (GVZ) Berlin Süd in Großbeeren oder das Holzkompetenzzentrum Baruth mit diversen Betrieben aus der Branche. Zugleich bietet Teltow-Fläming hohe Lebensqualität und Freizeitwert. Im Süden des Landkreises etwa lockt der „Flaeming-Skate“, Europas größte Skate-Region mit einem Netz von Wegen für Inlineskater und Fahrradfahrer mit einer Gesamtstreckenlänge von rund 220 Kilometern. Schon beim ersten „Focus Money“-Ranking im Jahr 2002 war Teltow-Fläming die Nummer eins im Osten, damals noch auf Platz 122.

Landrätin Wehlan nahm die Auszeichnung aber auch zum Anlass, um zu mahnen. Man dürfe sich nicht ausruhen, sagte Wehlan. „Mehr denn je müssen wir darauf achten, dass der boomende Norden und der strukturschwächere Süden gleichermaßen mobil und versorgt sind“, erklärte sie. Deshalb seien ÖPNV und Infrastruktur so auszurichten, dass auch der ländliche Raum weiter stabil an den Entwicklungen teilhaben könne. Teltow-Fläming habe als Boom-Region zudem mit Wachstumsschmerzen zu kämpfen. „Im Landkreis und besonders im Norden mangelt es an bezahlbarem Wohnraum und auch Kita-Plätzen, nahezu überall an Fachkräften“, sagte Wehlan.

Geplantes Tesla-Werk noch ohne Auswirkung

Die anderen Landkreise Brandenburgs schnitten in dem Ranking unterschiedlich ab. Potsdam-Mittelmark (Platz 131) und Märkisch-Oderland (169) folgen bundeslandintern auf den Plätzen zwei und drei. Der Landkreis Oder-Spree, in dem Tesla schon in diesem Jahr den Grundstein für sein neuen Elektroauto-Werk legen will, landete auf Rang 244. Schlusslicht in Brandenburg ist die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) vor Cottbus und dem Landkreis Prignitz (Platz 336).

Die wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands liegen laut „Focus Money“ fast ausschließlich in Bayern und Baden-Württemberg. Angeführt wird die Liste vom oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, gefolgt vom baden-württembergischen Kreis Biberach. Die Plätze drei und vier belegen die bayerischen Städte Regensburg und München. Schlusslichter der Tabelle sind der Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, die nordrhein-westfälische Stadt Oberhausen und Pirmasens in Rheinland-Pfalz. Unter den deutschen Stadtstaaten hatte Berlin die Nase vorne und lief im Vergleich zum Vorjahr Hamburg den Rang ab. Die deutsche Hauptstadt landete auf dem 85. Platz, die Hanseaten auf dem 86., Bremen folgte weit abgeschlagen auf Rang 267.

Für das Ranking verglich das Magazin 374 Landkreise und kreisfreie Städte. Die Berechnungen basieren auf sieben Faktoren, darunter das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, die Arbeitslosenquote, das Bevölkerungswachstum und die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem.