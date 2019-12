Germanwings-Streik: 20 Flüge am Dienstag gestrichen

AAbgestellte Germanwings-Maschinen am Montag am Flughafen Tegel.

Bis Neujahr bleiben in Berlin viele Maschinen von Germanwings am Boden. Auch am Dienstag fallen einige Flüge aus.

Berlin. Der verhärtete Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa (LH) und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat die Reisepläne Tausender Germanwings-Passagiere durchkreuzt. Wegen des Streiks des Kabinenpersonals fielen am Montag am Flughafen Tegel 13 Flüge aus, die Germanwings für die Lufthansa-Billigtochter Eurowings abwickeln sollte. Genauso viele Verbindungen in Richtung Hauptstadt mussten gestrichen werden. Am Dienstag fallen am Flughafen Berlin-Tegel jeweils rund zehn Starts und Landungen aus. Das teilte der Flughafen am Dienstag mit.

Der dreitägige Ausstand soll nach bisherigem Stand bis zum Neujahrstag, 24 Uhr, dauern. Ufo drohte aber bereits mit neuen Arbeitsniederlegungen, sollte dies nötig sein. Die Auseinandersetzung könnte noch länger dauern, erklärte Ufo-Vize Daniel Flohr. „Wir können das kurzfristig verlängern“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“. Sollte die Gewerkschaft am Ende der drei Tage glauben, „dass es mehr davon braucht“, werde sie zu weiteren Streiks aufrufen. Eurowings, für die Germanwings fliegt, reagierte mit Unverständnis auf die Aussagen des Gewerkschafters.

Für chaotische Szenen indes sorgte der Ausstand am Montag in Berlin nicht. „Es ist alles ruhig“, sagte der Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, Hannes Hönemann, zur Situation am Airport Tegel. Für die meisten Passagiere dürften sich die Komplikationen durch die Flugausfälle in Grenzen gehalten haben. Wie ein Eurowings-Sprecher sagte, seien Fluggäste frühzeitig über den anstehenden Streik informiert worden. Viele Betroffene seien auf andere Eurowings-Flüge oder Verbindungen anderer Linien der LH-Gruppe wie Swiss, Austrian Airlines oder die Lufthansa selbst umgebucht worden.

Ausgefallen sind vor allem Inlandsflüge wie in Berlin, wo Verbindungen nach München, Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart dem Streik zum Opfer fielen. „Wir haben vor allem die innerdeutschen Flüge gestrichen, weil da die Bahn einspringen kann“, sagte ein Sprecher. Passagiere auf diesen Strecken seien deshalb „in großem Maße“ auf Züge der Deutschen Bahn umgebucht worden.

Die Deutsche Bahn erwartet weiter volle Züge

Die Streikbetroffenen füllen damit die wegen der Feiertagszeit derzeit ohnehin stark ausgelasteten Züge zusätzlich. Chaotisch sei es am Montag jedoch auch hier nicht geworden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. „Bei uns läuft alles betrieblich. Die Züge sind nicht übervoll.“

Auch an Berlins Bahnhöfen habe es keine Passagiermassen gegeben. Die Deutsche Bahn erwartet auch für die kommenden Tage wegen des Jahreswechsels volle Züge von und nach Berlin. „Wir würden den Reisenden daher empfehlen, eine Sitzplatzreservierung vorzunehmen“, sagte die Sprecherin.



Wegen des Streiks werden an Silvester und Neujahr deutschlandweit rund 120 weitere Flüge ausfallen. Am Flughafen Tegel hat Eurowings für Dienstag und Mittwoch zehn beziehungsweise zwölf Verbindungen gestrichen.

Eurowings betonte, dass trotz der Arbeitsniederlegungen bei Germanwings 1000 der planmäßig 1200 Flüge in dieser Zeit stattfinden würden. Der Ausfall von etwa 15 Prozent der Verbindungen sei somit „relativ gering“, sagte der Sprecher. Zumal man sich aktuell in einer „absoluten Nichtreisezeit“ befinde. Wegen der Ferien seien derzeit fast keine Geschäftsreisende unterwegs. Die Zahl der Flüge sei deshalb ohnehin reduziert.