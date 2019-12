Das ist Berlins größter Aktien-Sammler

Aktiensammler Norbert Dubisch in seiner Wohnung in Wedding – er ist sammelt Aktien und besitzt sogar eine des Berliner Zoos.

Berlin. Um zu zeigen, wie große seine Leidenschaft ist, schlägt Norbert Dubisch ein kleines Büchlein auf und blättert Seite für Seite um. In dem Einband hat Dubisch schriftlich festgehalten, welche Hauptversammlungen er 2019 besucht hat. Der Rentner aus Moabit war bei den Aktionärstreffen regelmäßig zu Gast. Allein 60 unterschiedliche Einträge finden sich für das laufende Jahr.

Dubisch, 76 Jahre alt, ist vermutlich Berlins größter Aktiensammler. Wertpapiere von allen an der Börse notierten Unternehmen Berlins hat er in seinem Depot. 33 regionale Aktien seien das, sagt Dubisch. Hinzu kommen weitere Anteilsscheine. Insgesamt hält Dubisch mehr als 140 Aktien verschiedener Unternehmen.

In einem Buch sammelt er Autogramme von Vorständen

Sein Buch ist auch so etwas wie eine Autogrammsammlung. Neben der Dokumentation, welches Aktionärstreffen er an welchem Tag besucht hat, lässt Dubisch auch stets Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder und zum Teil auch Notare der börsennotierten Firmen in seinem Buch unterschreiben. Die Sammlung ist durchaus vielfältig.

Unterschrieben haben unter anderem Springer-Aufsichtsratsmitglied Friede Springer, Rocket-Internet-Vorstandschef Oliver Samwer oder TLG-Immobilien-Finanzvorstand Gerald Klinck. Mitunter finden die Unternehmens-Lenker durchaus lobende Worte für den eifrigen Berliner Aktionär. Klinck schrieb in das besagte Buch: „Lieber Herr Dubisch, herzlichen Dank für Ihre guten und vor allem sinnvollen Fragen.“

Das Hobby des Berliner Rentners ist durchaus zeitaufwendig. Vor allem in den Sommermonaten Juni, Juli und August finden mitunter täglich Hauptversammlungen statt. Dubisch steht dann meistens schon vor dem offiziellen Einlass vor den jeweiligen Hallen, in denen die Aktionärsversammlungen stattfinden. Als früherer Mitarbeiter im Außendienst sei er es gewohnt, pünktlich zu sein, sagt Dubisch. Ab und zu begleitet ihn seine Frau zu den Treffen. Dubisch sitzt dann stets in der ersten Reihe – mit bestem Blick auf Vorstände und Aufsichtsräte, die meist auf einem Podium Platz nehmen.

Das Ehepaar Dubisch – er hat vor etwa 60 Jahren sein erste Aktie gekauft – hat über die Jahre beobachtet, wie sich die Aktionärsstruktur in den jeweiligen Unternehmen verändert hat. Früher sei alles etwa elitärer gewesen, sagt Marie-Luise Dubisch. Heute gebe es auch mal junge und dynamische Aktionäre. Norbert Dubisch sieht in dieser Entwicklung auch einen Beleg dafür, dass Aktien als Altersvorsorge mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.

„Auf lange Sicht sind Aktien die beste Anlage“, sagt Norbert Dubisch. Dann deutet er auf Papierseiten, auf denen die einzelnen Wertentwicklungen seiner Depots in diesem Jahr aufgezählt sind. In diesem Jahr ist der Wert seiner Wertpapiersammlungen um 35 und um 23 Prozent gestiegen. Das beeindrucke auch seinen Bankberater, der stets frage, wie er das anstelle, sagt Dubisch. Über sein Geheimnis verrät der Rentner allerdings nicht allzu viel. Er lese Finanz- und Verbraucher-Ratgeber. Ansonsten agiere er an der Börse vor allem langfristig. „Ich schaue mir meine Depots im Januar und im Dezember an. Dann entscheide ich, ob ich verkaufe oder etwas dazukaufe,“ erzählt Norbert Dubisch.

Aber Dubisch musste auch Verluste mitnehmen. Die Deutsche-Bank-Aktie hat in seinem Besitz rund 66 Prozent an Wert verloren. Das Wertpapier der früheren Berliner Fluglinie Air Berlin ist durch die Insolvenz praktisch wertlos geworden. Ausgesprochen gut hat sich hingegen die Aktie des Berliner Zoos entwickelt. Das Papier ist derzeit fast 8800 Euro wert. Dubisch ist bereits seit fast zwei Jahrzehnten in Besitz dieser Aktie, den Anteilsschein erwarb er noch zu D-Mark-Zeiten. Damals zahlte er 1850 Deutsche Markt dafür, erinnert er sich.

Zeitweise war einer der besten Verkäufer bei AEG

Die Zoo-Aktie gilt mittlerweile als das teuerste Wertpapier Deutschlands. Zu kaufen gibt es den Anteilsschein aber nur, wenn ein bestehender Anteilseigner seine Aktie zurückgibt. Dividenden zahle der Zoo zwar nicht, dafür aber habe er als Aktionär freien Eintritt. Seine Frau und er hätten zudem eine Patenschaft für sogenannte Parmakängurus übernommen, erzählt Dubisch.

Berlins größter Aktien-Sammler hat eine lange Karriere als Verkäufer und Vertriebs-Spezialist hinter sich. Anfang der 60er-Jahre ließ er sich bei einem Damenoberbekleidungsspezialisten am Kudamm zum Industriekaufmann ausbilden. 1970 wechselte er zum Haushaltsgeräte-Hersteller AEG. Bis zum Ende seiner Laufbahn im Jahr 2001 war Dubisch einer der Top-Vertriebler des Unternehmens, sorgte durch seine guten Kontakte zeitweise für bis zu 15 Millionen D-Mark Jahresumsatz.

Seiner Aktien-Leidenschaft und dem Besuchen von Hauptversammlungen wird er auch im neuen Jahr treu bleiben, kündigt Dubisch an. Der Besuch von Aktionärstreffen sei ein bisschen so wie ein Theaterbesuch, findet der Senior. Und auch in seinem Buch, das so zahlreiche die Hauptversammlungen dokumentiert, gibt es noch einige freie Seiten.