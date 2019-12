Lufthansa: Gewerkschaft Ufo droht mit weiteren Streiks

Vom 24. bis 26. Dezember wolle die Gewerkschaft zwar auf Streiks verzichten, Ankündigungen könnten allerdings durchaus in dieser Zeit stattfinden.

Frankfurt/Main. An den Feiertagen soll es noch keine Streiks bei der Lufthansa geben – aber danach seien sie jederzeit möglich, droht die Kabinengewerkschaft Ufo. Der Tarifkonflikt zwischen der Airline und der Gewerkschaft der Flugbegleiter schwelt weiter, nach Weihnachten könnten kurzfristig Streikaufrufe kommen, teilte Ufo am Sonntagabend nach Gesprächen mit der Lufthansa und den designierten Schlichtern in Frankfurt mit.

Die beiden Schlichter – der frühere Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) – hatten die seit Monaten zerstrittenen Tarifparteien zu einem weiteren Schlichtungsvorgespräch eingeladen.

Tarifstreit zwischen Lufthansa und Ufo schwelt weiter

Lufthansa hat nach Bekunden des Konzerns weiter „die Erwartung, dass es zu guten Lösungen für die 22.000 Kabinenmitarbeiter kommen kann, was die Schlichtungsthemen angeht“. Zu den Inhalten der jüngsten Gespräche sei Stillschweigen vereinbart worden. Seitens der Schlichter sei ein weiterer Gesprächstermin für Anfang Januar vorgeschlagen worden.

Der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr sagte, es sei ein Versuch unternommen worden, einen glaubwürdigen und vor allem rechtssicheren Lösungsweg zu finden mithilfe der designierten Schlichter. Das habe allerdings nicht geklappt, sagte Flohr, „wir sind gescheitert mit diesem Versuch.“ Gründe nannte er nicht. Die Arbeitskämpfe gingen daher weiter, sagte Flohr. Ufo werde zu weiteren Streiks aufrufen.

Lufthansa-Streik im November: 1500 Flüge fielen aus

Beide Seiten hatten vor dem Treffen betont, eine möglichst umfassende Einigung mit einer Vielzahl tariflicher Themen anzustreben. Formal befinde man sich in der sogenannten kleinen Schlichtung, die laut dem Tarifvertrag zur Konfliktbeilegung ausgelöst worden sei, hieß es zuletzt im Unternehmen. Hier geht es zunächst nur um die von Ufo aufgestellten und bereits bestreikten Forderungen. Lufthansa wie Ufo hatten aber erklärt, weitere Probleme in einer „großen Schlichtung“ lösen zu wollen.

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen. (dpa/fmg)