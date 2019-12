Mittelständler Jonas & Redmann hofft auf Tesla-Aufträge

Berlin. Bis zu zehn Monate tüfteln die Ingenieure des Berliner Maschinenbauers Jonas & Redmann mitunter an den Produktionsanlagen. Immer wieder werden in dieser Zeit Entwürfe und Pläne hin und her geschickt – so lange bis der Kunde hundertprozentig zufrieden ist.

An diesem Tag im Dezember steht eine Maschine kurz vor der Auslieferung. Die Jonas & Redmann-Mitarbeiter um Projektmanager Sören Grzyl führen in einer großen Halle in Moabit die Endabnahme der Anlage durch. Auftraggeber ist ein großes Medizintechnik-Unternehmen. Mit der Technik soll später einmal ein kleines Teil für sogenannte Infusionssets hergestellt werden. 100 Stück davon schafft die Anlage in der Minute.

Kunden von Jonas & Redmann würden auch die Flexibilität der Produkte des Berliner Maschinenbauers schätzen, erzählt Grzyl. Die kurz vor der Auslieferung stehende Produktionsanlage etwa könne ganz einfach auf auf andere Bauteile programmiert werden.

Das Berliner Traditionsunternehmen Jonas & Redmann zählt zu Deutschlands führenden Spezialisten im Bereich Prozessanlagen. Stefan Jonas und Lutz Redmann hatten das Unternehmen vor 30 Jahren im damaligen West-Teil der Stadt gegründet. Erster Abnehmer einer Maschine war damals der Modehersteller Hugo Boss.

Heute gehören unter anderem Kunden aus den Bereichen Medizintechnik, Photovoltaik und Energiespeichertechnik zu den Auftraggebern. Branchenübergreifend kümmert sich der Berliner Mittelständler aber auch um Automation im Bereich Montage. Derzeit arbeiten rund 400 Mitarbeiter für das Unternehmen. Etwa 60 Millionen Euro Umsatz wird Jonas & Redmann in diesem Jahr erzielen.

Berliner hoffen, auch die Amerikaner zu beliefern

Mitunter konzipiert der Mittelständler auch komplett neue Fertigungslinien. Für Volkswagen zum Beispiel hat Jonas & Redmann in dem Werk des Automobilherstellers in Salzgitter eine Pilot-Produktionsanlage für die Batteriefertigung gebaut. Mittlerweile ist Jonas & Redmann im Bereich Elektromobilität und autonomes Fahren für alle großen deutschen Automobilhersteller und Zulieferer tätig, sagt Firmenchef Lutz Redmann.

Der Berliner Mittelständler macht sich deshalb auch Hoffnung, bei der geplanten „Giga-Fabrik“ von Tesla im brandenburgischen Grünheide zum Zug zu kommen. „Tesla bringt sicherlich viele Anlagen mit. Aber es wird immer noch ein großes Betätigungsfeld geben. Wir sind dafür nicht nur durch die räumliche Nähe prädestiniert, sondern durch die Projekte, die wir bereits in dem Bereich umgesetzt haben“, erklärt Redmann.

Jonas & Redmann baut neues Firmengelände

Jonas & Redmann nähert sich im kommenden Jahr darüber hinaus auch örtlich dem geplanten Tesla-Werk weiter an. Derzeit entsteht in Adlershof für rund 27 Millionen Euro ein neues Firmengelände. Jonas & Redmann verspricht sich durch den Neubau vor allem Effizienzsteigerungen bei dem Bau der Maschinen. Derzeit sind die Produktionsmittel des Unternehmens eher verteilt. Auf dem Gewerbehof, der gegenüber des Firmensitzes in Moabit liegt, nutzt der Mittelständler rund 14.000 Quadratmeter Hallenfläche.

Anknüpfungspunkte zu Tesla finden sich aber bereits in der Vergangenheit von Jonas & Redmann. Für den US-Solarmodulhersteller SolarCity, über den Tesla 2016 in das Photovoltaikgeschäft einstieg, bauten auch die Berliner einige Produktionsanlagen. Möglicherweise erinnert man sich in der kalifornischen Tesla-Zentrale daran nun zurück. Im Geschäft mit den Solarmodule-Herstellern hatte Jonas & Redmann jahrelang Wissensvorsprung gegenüber Konkurrenten.

Während des Solar-Booms zählten alle deutschen Hersteller – darunter Solarworld und Q-Cells – zu den Kunden der Berliner. Anlagen des Moabiter Mittelständlers standen aber auch in China, Malaysia oder Singapur. Zwischenzeitlich machte das Geschäft mit Produktionstechnik für die Solarindustrie 90 Prozent des Umsatzes von Jonas & Redmann aus. Auf dem Höhepunkt, etwa 2009, war die Größe des Unternehmens auf 800 Beschäftigte angewachsen. 120 Millionen Umsatz erzielte Jonas & Redmann damals. Ein gefährlicher Erfolg.

Der bis 2012 folgende Niedergang der deutschen Solar-Industrie setzte auch Jonas & Redmann unter Druck. Weil immer mehr chinesische Hersteller den hiesigen Markt mit günstigeren Module fluteten, gingen deutsche Anbieter reihenweise pleite. Als Folge blieben bei Jonas & Redmann die Aufträge aus. Das Unternehmen musste Personal abbauen, heute ist die Neuaufstellung aber geglückt.

Kommendes Jahr soll ein neuer Hauptsitz bezogen werden

Sinnbild für den Aufbruch ist auch der Neubau in Adlershof. Bereits im Herbst des kommenden Jahres will das Unternehmen den neuen Hauptsitz beziehen. Neben Effizienzgewinnen bringt der Umzug auch einen Wettbewerbsvorteil mit sich. Derzeit hat Jonas & Redmann die Gebäude in Moabit nur gemietet, das eigene Firmengebäude hingegen habe auch einen positiven Effekt auf die Liquidität, sagt Firmenchef Stefan Jonas.

Viel verspricht sich das Unternehmen zudem von der Nähe zu den Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen in Adlershof. Bestehende Kooperationen sollen durch den Umzug weiter vertieft werden, so Jonas.