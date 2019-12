200 Euro verlangen Vermieter im Schnitt in der Nebenkostenabrechnung zu viel. Wo die Fehler versteckt sind – und wie Sie sich wehren.

Mietrecht Falsche Nebenkostenabrechnung: So behalten Sie ihr Geld

Berlin. In vielen Briefkästen liegt sie kurz vor Jahresende: Die Abrechnung über die Mietnebenkosten. Denn sie muss spätestens ein Jahr nach Ablauf des Abrechnungszeitraums zugestellt sein – für das Jahr 2018 wird es also höchste Zeit. Verbraucherschützer und Mieteranwälte warnen in Zeiten steil ansteigender Wohnkosten besonders eindringlich dazu, das Dokument einfach durchzuwinken und den geforderten Betrag ungeprüft zu bezahlen.