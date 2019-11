Berliner Breitband-Portal geht ans Netz

Viele Firmen haben zu langsames Internet. Am Mittwoch geht das Breitband-Portal ans Netz. Es soll langfristig den Ausbau beschleunigen.

Berlin. Ein neues Internetangebot des Senats soll die Versorgung mit Breitband-Anschlüssen in Berlin verbessern. Unternehmen, aber auch Privatpersonen können von Mittwoch an über das Berliner Breitband-Portal Bedarf anmelden. Entsprechende Einträge würden dann von der Senatsverwaltung für Wirtschaft an die zuständigen Telekommunikationsanbieter weitergetragen. „Mit dem Berliner Breitband-Portal setzen wir einen starken Impuls für den eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau im Land Berlin und treiben den Netzausbau bedarfsgerecht und effizient voran“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

Das neue Angebot ist eine Reaktion auf den lahmenden Breitbandausbau in Berlin. Nach Angaben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sind zwar mehr als 90 Prozent des Berliner Stadtgebiets an 50-Megabit-Leitungen angeschlossen. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer benötigt aber schon heute jedes dritte Berliner Unternehmen eine höhere Bandbreite als aktuell zur Verfügung steht. Mehr als 70 Prozent der Firmen gaben an, dass sie eine Bandbreite von mehr als 100 Megabit pro Sekunde bräuchten. Das Breitband-Portal soll nun ergänzend zum IHK-Breitbandatlas den Bedarf noch systematischer erfassen.

Handelskammer sieht neues Portal positiv

Hintergrund ist auch das enge Regelwerk für den Breitbandausbau. Demnach sind Unternehmen wie Telekom und Vodafone für die Ausstattung mit schnellem Internet zuständig. Erst wenn die Firmen aus wirtschaftlichen Gründen auf die Investitionen verzichten, darf der Staat eingreifen und selber bauen.

Die Berliner Wirtschaft habe in den letzten Jahren gezielt den Dialog über den dringend notwendigen Ausbau der digitalen Infrastruktur mit der Politik gesucht, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. „Ich freue mich, dass wir nun im kooperativen Miteinander ein gemeinsames Ziel verfolgen. Jetzt heißt es für die Unternehmen, ihre Bedarfe sichtbar zu machen und die darauf aufbauenden neuen Unterstützungsangebote zu nutzen“, so Kramm weiter.

Informationen und Antragstellung: www.breitband.berlin.de