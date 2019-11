So helfen Berliner Farben beim Energiesparen

Berlin. Wenn Waldemar Walczok durch das Treppenhaus in das erste Stockwerk seines Firmengebäudes geht, dann läuft er gewissermaßen an einer „Wall of Fame“ vorbei: Denn auf dem Weg nach oben hängen zahlreiche Fotografien an der Wand von Projekten, die Walczok mit seiner Firma SICC Coatings bereits umgesetzt hat. Zu sehen ist da zum Beispiel eine Moschee in Abu Dhabi, ein Dach in der Ukraine oder eine Pipeline im Mittleren Osten.

Hat Walczok Besucher dabei, bleibt er gerne vor einer Aufnahme stehen, die das Ferienhaus des slowakischen Präsidenten in den Karpaten zeigt. Die Farbe habe nicht er ausgesucht, sondern die Frau des Staatsoberhaupts, sagt Walczok mit Blick auf die lila-braune Färbung, die das Holzhaus ziert.

Das Geheimnis sind kleine Glaskeramik-Hohlkügelchen

Wie die Fassaden, Wände und Dächer letztlich aussehen, ist aber ohnehin nur ein kleiner Teil des Geschäftsmodells von SICC Coatings. Generell seien alle Farbvarianten möglich, sagt Walczok. Entscheidend ist, das was die Farben aus Pankow können.

Die Anstrichstoffe des kleinen Betriebs aus dem Norden Berlins sind sogenannte Energiesparfarben. Das Geheimnis der Produkte sind eigens entwickelte Glaskeramik-Hohlkügelchen, die den Produkten beigemischt werden. Mithilfe der kleinen Hohlkörper wird gewissermaßen die Wärme im Raum aufgenommen und gleichmäßiger verteilt.

Mit der Farbe an der Wand können Kunden die Heizung runterdrehen

Laut Walczok liege der Temperaturunterschied zwischen Boden und Decke in einem mit SICC-Coatings-Farben gemalerten Zimmer bei lediglich 1,5 Grad. Üblich sei ein Unterschied von sechs Grad und mehr, so der SICC-Geschäftsführer. Verbraucher könnten dank der Energiesparfarbe die Heizung herunterregulieren und somit Energie sparen, sagt Walczok.

Eine ähnliche Wirkung haben wissenschaftliche Untersuchungen den Farben aus Pankow auch auf Dächern und an Außenfassaden attestiert. Weil die Anstriche von SICC verstärkt Sonnenlicht reflektieren und auch Verdunstungskälte erzeugen können, ist etwa die Temperatur unter spezialbeschichteten Dächern bis zu 20 Grad niedriger, als wenn herkömmliche Anstriche verwendet werden. Weil sich so die Kosten etwa für den Betrieb von Klimaanlagen reduzieren lassen, sind die Farben auch in heißen Ländern gefragt.

Fast eine Million Liter Farbe werden jährlich produziert

SICC Coatings stellt in der eigenen Produktion im Pankower Ortsteil Niederschönhausen jedes Jahr mehr als 900.000 Liter Farbe her. Rund 2,6 Millionen Euro Umsatz erzielte der Betrieb im vergangenen Jahr. Zuletzt konnten die Erträge regelmäßig um rund zehn Prozent gesteigert werden.

In 55 Länder werden die Produkte inzwischen exportiert, darunter sind neben Europa und Nordamerika auch Asien, der Nahe Osten und Teile Afrikas. Angesichts der fast weltumspannenden Geschäft ist die Belegschaft in Berlin vergleichsweise klein: Für den Mittelständler arbeiten nur 15 Beschäftige. Den globalen Vertrieb organisiert das Unternehmen über Partner in den jeweiligen Ländern.

Heutiges Unternehmen ging aus insolventem Betrieb hervor

Die Geschichte von SICC Coatings ist durchaus bewegend: Eigentlich waren Walczok und andere Mitarbeiter angestellte des Vorgänger-Unternehmens. Als die Firma wegen Managementfehlern Insolvenz anmelden mussten, übernahm der heutige SICC-Geschäftsführer im Jahr 2003 gemeinsam mit vier weiteren Kollegen kurzerhand die Insolvenzmasse der zahlungsunfähigen Firma und bauten daraus SICC Coatings auf. Walczok gelang es in den darauffolgenden Jahren, das Produkt weiter zu verbessern und neue Märkte zu erschließen. Heute liege der Anteil des Auslandsgeschäft am Umsatz bei rund 92 Prozent, erklärt der Geschäftsführer.

SICC Coating hat die Produkte auch in Singapur vorgestellt

Zuletzt hatte der Unternehmer auch in Singapur bei einer Reise mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) versucht, neue Aufträge zu akquirieren. Unter anderem sprach Walczok dafür bei dem Vorstandsvorsitzenden der staatlichen Baubehörde in dem südostasiatischen Stadtstaat vor. Möglicherweise kann SICC bald in einem Pilotprojekt mit der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft, dem Housing Development Board, die Leistungsfähigkeit seiner Farben unter Beweis stellen.

Angesichts der zunehmenden weltweiten Diskussionen um Klimaschutz und Umweltbelastungen sieht Prokuristin und Mitgesellschafterin Dagmar Grass wachsende Absatzchancen für die Energiesparfarben aus Pankow. Im Gegensatz zu einigen Dämmstoffen seien die SICC-Farben umweltverträglich zu entsorgen, sagt Grass. Zudem achte die Firma beim Einkauf der Rohstoffe, die zum Mischen der Farben verwendet werden, auch auf kurze Lieferwege.

Was die Farben aus Pankow gut können, soll im kommenden Jahr noch besser zu erkennen sein, auch auf den Farbbehältern des Unternehmens. SICC Coatings wird sich daher von drei Marken verabschieden. Stattdessen steht nur noch ein Name im Vordergrund. „Climate Coating“ (deutsch etwa: klimatische Beschichtung) soll dann der Name aller Produkte sein, die aus der kleinen Farbenfabrik an der Wackenbergstraße in die weite Welt exportiert werden.