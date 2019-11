Deutsche Wohnen verstößt gegen DSGVO: 14,5 Millionen Euro Strafe

Berlin. Der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen muss 14,5 Millionen Euro Strafe wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zahlen. Das teilte die Berliner Beauftragte für Datenschutz, Maja Smoltczyk, am Dienstag mit.

Demnach soll die Deutsche Wohnen von ihren Mietern personenbezogene Daten gespeichert haben, ohne dass es die Möglichkeit dafür gegeben habe, erhobene, aber nicht mehr benötigte Informationen später wieder zu löschen.

Die Strafe gegen den Konzern sei bereits am 30. Oktober verhängt worden. Das Unternehmen kann gegen den Bußgeldbescheid noch Einspruch einlegen.

Datenschutzbeauftragte: „Eklatanter Verstoß gegen die Grundsätze des Datenschutzes“

Unter anderem soll es sich auch um Daten zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen der Deutsche-Wohnen-Mieter gehandelt haben. Bei einer Überprüfung habe die Datenschutzbeauftragte demnach unter anderem Gehaltsbescheinigungen, Selbstauskunftsformulare, Auszüge aus Arbeits- und Ausbildungsverträgen, Steuer-, Sozial- und Krankenversicherungsdaten sowie Kontoauszüge gefunden.

„Datenfriedhöfe, wie wir sie bei der Deutsche Wohnen SE vorgefunden haben, begegnen uns in der Aufsichtspraxis leider häufig. Die Brisanz solcher Missstände wird uns leider immer erst dann deutlich vor Augen geführt, wenn es, etwa durch Cyberangriffe, zu missbräuchlichen Zugriffen auf die massenhaft gehorteten Daten gekommen ist“, sagte Smoltczyk.

Aber auch ohne derartige Folgen handele es sich im aktuellen Fall bei Deutsche Wohnen um einen eklatanten Verstoß gegen die Grundsätze des Datenschutzes, so die Berliner Datenschutzbeauftragte weiter.

SPD-Politiker: Deutsche Wohnen muss Rekordstrafe für Datenschutzverstöße in Deutschland zahlen

Nach Angaben des Berliner SPD-Politikers Sven Kohlmeier handelt es sich bei der verhängten Strafe gegen die Deutsche Wohnen um das höchste jemals in Deutschland verhängte für Datenschutzverstöße. „Der Gewinner ist: Der Datenschutz. Das ist eine Ansage! Eine großartige Arbeit der Berliner Datenschutzbeauftragten & Team“, schrieb Kohlmeier am Nachmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte deutsche Wohnungsgesellschaft. Das Unternehmen besitzt etwa 163.000 Wohnungen und 2.600 Gewerbeimmobilien. In Berlin hat das Unternehmen etwa 111.000 Wohnungen in seinem Besitz. Auf Anfrage der Morgenpost wollte sich die Deutsche Wohnen zunächst nicht äußern, kündigte aber ein zeitnahes Statement an.