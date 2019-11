Getestet: Wie das eigene Gesicht zur Eintrittskarte wird

Kleine Kameras erfassen die Gesichter der Besucher: Nach einem automatischen Abgleich mit den im System hinterlegten biometrischen Daten erhalten Besucher dann Zugang zur Veranstaltung. Bei der ITB Asia in Singapur hat die Messe Berlin diese Form der Einlasskontrolle erstmals erprobt.

Berlin. Eintrittskarten aus Papier oder als gespeichertes Dokument auf dem Smartphone könnten bald der Vergangenheit angehören. Die Messe Berlin hat bei der Internationalen Tourismusbörse im südostasiatischen Singapur erstmals biometrische Gesichtsdaten von Besuchern als Validierung für den Veranstaltungszugang erprobt. „Diese Art der Einlasskontrolle ist ein hoher Service für unsere Kunden, sie geht schnell, und es sind keine weiteren Nachweise für den Zugang nötig“, sagte Messe-Sprecher Emanuel Höger der Berliner Morgenpost.

Die ITB in Singapur, die Mitte Oktober im Kongress-Center des Marina Sands Bay Hotels in dem Stadtstaat stattfand, war ausschließlich für Fachbesucher zugänglich. Der Zugang zur Veranstaltung sei auch mit herkömmlichen Eintrittskarten möglich gewesen. Besucher, die die neue Form der Einlasskon-trolle nutzen wollten, hatten zuvor ihre biometrischen Daten im System hinterlegen müssen.

Messe Berlin will weiterGesichtskontrollen testen

Zudem sei von den Gästen eine Einverständniserklärung für die Erprobung des Verfahrens eingeholt worden. Die Messe betonte, dass die hinterlegten Daten ausschließlich für die Zugangskontrolle verwendet worden und nach der Veranstaltung wieder gelöscht worden seien.

Die Messe kündigte an, auch bei der ITB Asia im kommenden Jahr wieder Gesichtskontrollen als Ersatz für ausgedruckte oder digitale Tickets nutzen zu wollen. Das System nach Deutschland zu bringen, ist nach Angaben der Berliner Landesunternehmens aber derzeit nicht geplant. Ein Grund dafür könnten die schärferen Datenschutzbestimmungen in der Bundesrepublik sein.

Veranstalter müssen Besuchern mehrere mögliche Zugangskontrollen anbieten

Nach Angaben der Berliner Beauftragen für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maja Smoltczyk, zählten biometrische Daten in Deutschland zu den sogenannten sensitiven Daten, die einem besonders hohem Schutzniveau unterliegen. „Der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware für Zugangskontrollen bei Veranstaltungen ist daher grundsätzlich nur denkbar, wenn die betroffenen Personen ausdrücklich in die Verarbeitung ihrer biometrischen Daten einwilligen“, sagte Smoltczyk.

Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk hält Einlasskontrollen mithilfe biometrischer Daten für bedenklich.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Veranstalter könnten Besucher demnach auch nicht verpflichten, ihre biometrischen Daten für den Event-Zugang zu hinterlegen. „Betroffene müssen eine echte Wahlfreiheit haben und die Einwilligung verweigern können, ohne Nachteile befürchten zu müssen“, sagte Berlins oberste Datenschützerin.

Ein Beispiel dafür seien etwa die sogenannten Nackt-Scanner an Flughäfen. Wo diese im Einsatz seien, gebe es auch die alternative Möglichkeit einer konventionellen Sicherheitsprüfung, so Smoltczyk. Auch Veranstalter von Messen oder Konzerten müssten neben Gesichtskontrollen Alternativen wie Eintrittskarten oder den Zugang über digitale Tickets anbieten.

Berliner Datenschutzbeauftragte sieht hohe Risiken bei Gesichtskontrollen

Smoltczyk betonte zudem die Verantwortung, die Veranstalter im Umgang mit den sensiblen biometrischen Daten hätten. Dafür müssten notwendige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. „Der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware birgt gravierende Risiken. Unsere biometrischen Daten sind nicht veränderbar. Geraten sie einmal in die falschen Hände, kann das für die Betroffenen lebenslange Folgen haben“, mahnte die Datenschützerin.

Verbrecher könnten mithilfe biometrischer Daten etwa Online-Einkäufe auf Kosten der Opfer tätigen oder sich Zugang zu fremden Systemen verschaffen. Mit Blick auf Veranstalter, die mit Gesichtskontrollen arbeiten, betonte Smoltczyk: „Wer eine solche Technik einsetzt, muss sich seiner großen Verantwortung bewusst sein und unbedingt alle notwendigen technisch-organisatorischen Vorkehrungen treffen, um die Risiken einzudämmen.“

Olympiastadion: Bekämpfung des Schwarzmarkts vor allem mit personalisierten Tickets

Berliner Veranstalter von Events, Konzerten und Sportereignissen geben sich entsprechend zurückhaltend. Die Olympiastadion Berlin GmbH weist darauf hin, dass zusätzliche Technik auch immer das Risiko zusätzlicher Störanfälligkeit bergen. „Datenerfassung und -schutz wäre ein riesiges zu beackerndes Feld von Rechtsseite, auch unter Berücksichtigung des Sparsamkeitsgebotes bei der Datenerfassung“, sagte zudem der Veranstaltungsdirektor des Stadions, Christoph Meyer.

Den Schwarzmarkt bekämpfen die Veranstalter von Events im Olympiastadion derzeit vor allem mithilfe personalisierter Tickets. In diesem Sommer seien bei den Konzerten von Ed Sheeran und Rammstein ausschließlich individuell identifizierbare Eintrittskarten verkauft worden. Jeder Ticketinhaber sei vor dem Stadionzugang mit dem jeweiligen Personaldokument kontrolliert worden.

Selbst wenn durch den Einsatz von Gesichtskontrollen am Einlass kein Einsatz von Personal mehr nötig sei, so müssten doch entsprechend Mitarbeiter für die Erfassung der Daten beim Ticketkauf vorgehalten werden, betonte Meyer. Für die technische Umrüstung der Kon-trollanlagen wären laut Meyer zudem mindestens Investitionen in Millionenhöhe nötig.

Keine Gesichtskontrollen in der Mercedes-Benz-Arena

Auch der Berliner Konzertveranstalter DEAG erklärte auf Anfrage, vermehrt personifizierte Eintrittskarten zur Bekämpfung des Schwarzmarktes zu nutzen. Gesichtskontrollen sind auch bei dem weltweit führenden Entertainment-Unternehmen Anschutz, das in Berlin die Konzerthallen Mercedes-Benz-Arena und Verti Music Hall betreibt, nicht geplant. Grundsätzlich würde ein solches Projekt ohnehin nur weltweit initiiert werden, sagte ein Sprecher der Anschutz Entertainment Group (AEG) in Deutschland und nannte als Beispiel Metalldetektorbögen, die in den AEG-Arenen seit 2016 flächendeckend verwendet werden.