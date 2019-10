So wird Deutschlands erstes DNA-Müsli zusammengestellt

Berlin. Als das Start-up ­Mymuesli vor zwölf Jahren eine Internetseite startete, auf der sich Kunden ein Müsli mit ihren Lieblingszutaten zusammenstellen und nach Hause schicken lassen konnten, war das eine kleine Revolution. Jetzt mischt das Trio die Branche wieder auf.

Seit Kurzem kann man sich die Frühstücksflocken nicht nur nach Geschmack, sondern passend zum persönlichen Gen- und Stoffwechselprofil mixen lassen. DNA-Müsli nennen sie es.

Das klingt nach Science-Fiction. Individualisierte Ernährungsempfehlungen sind aber seit einigen Jahren ein Trend in der Lebensmittelindustrie. Wissenschaftler und Konzerne beschäftigen sich mit dem Thema. Die Vision dahinter: Unser Erbgut bestimmt, welches Essen gut für uns ist.

Deshalb werden im Onlineshop der Müslimixer jetzt nicht mehr nur unterschiedliche Flockensorten oder Nüsse angeboten, sondern auch Sets für einen DNA-Schnelltest sowie eine Blutzucker- und Darmmikrobiomanalyse. Möglich ist das dank zweier Kooperationspartner, die die Profile der Kunden auswerten und die Stoffwechseltypen bestimmen. Basierend auf den Ergebnissen erstellt Mymuesli eine Empfehlungsliste mit Müsli- oder Porridgezutaten.

Mymuesli beruft sich bei DNA-Müsli auf Studien

In Deutschland ist Mymuesli mit seinen maßgeschneiderten Cerealien­mischungen Vorreiter auf dem Markt. „Uns geht es nicht mehr nur um Müsli. Wir möchten, dass Ernährung insgesamt noch persönlicher und individueller wird“, sagt Hubertus Bessau, der das Unternehmen 2007 mit Philipp Kraiss und Max Wittrock gegründet hat. Heute zählt Mymuesli 29 Shops und einen Jahresumsatz von 61 Millionen Euro.

„Zahlreiche aktuelle Studien bestätigen bereits, dass eine personalisierte Ernährung effektiver ist und damit individuelle Ernährungsziele besser erreicht werden können“, sagt Maximilian Pahn, der das Konzept für das DNA-Müsli bei Mymuesli mitentwickelt hat. Offen bleibt, ob das auch für Profile gilt, die per Selbsttest entstehen.

Für Mymuesli läuft es gut an. Die Nachfrage ist größer als erwartet. Schon wenige Tage nach dem Start im August war der DNA-Selbsttest des Berliner Start-ups Lykon unter dem Namen myDNA Slim, der in Zusammenarbeit mit den Experten der Amedes-Gruppe entwickelt wurde, auf der Seite von Mymuesli ausverkauft. Das Set, das für 189 Euro angeboten wird, soll per Speichelprobe unterschiedliche Stoffwechsel­typen ermitteln. Genaue Verkaufszahlen will Mymuesli auf Nachfrage unserer Redaktion nicht nennen. Inzwischen beträgt die Lieferzeit bei der Bestellung vier bis fünf Wochen.

Testprogramm vor dem DNA-Müsli kostet 299 Euro

Zweiter Partner ist die Tech-Firma Million Friends, eine Ausgründung des Instituts für Ernährungsmedizin an der Universität Lübeck. Für 299 Euro ist das komplexere Testprogramm Million Friends Vital erhältlich, das Blutzuckerwerte und Darmflora analysiert. Mittels eines Sensors wird dann über einen Zeitraum von 14 Tagen die Blutzuckerreaktion auf verschiedene Lebensmittel gemessen, parallel führen die Teilnehmer über eine App ein Ernährungstagebuch und geben eine Stuhlprobe ab. Nach der Auswertung bekommen sie einen persönlichen Stoffwechselreport mit Empfehlungen für Mahlzeiten.

„Unser Programm für personalisierte Ernährung hilft, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und damit Krankheiten vorzubeugen“, erklärt Million-Friends-Geschäftsführer Dominik Burziwoda. Vor drei Jahren hatte ein Team aus Ernährungsmedizinern, Systembiologen und Bioinformatikern das Projekt gestartet, seit 15 Monaten ist es auf dem Markt. Mit der Kooperation mit My­muesli wollen die Lübecker nun die Akzeptanz in einer größeren Zielgruppen testen.

Verbraucherschützer hat Datenschutzbedenken bei Mymuesli

Armin Valet, Ernährungsexperte bei der Hamburger Verbraucherzen­trale, sieht den langfristigen Nutzen des DNA-Müslis eher skeptisch. „Das ist ein Marketinginstrument“, sagt er. Es sei zwar verlockend zu meinen, dass eine Gen-Analyse zu gesunder Ernährung verhelfe. Bislang seien die wissenschaftlichen Erkenntnisse dafür aber nicht ausreichend.

Der Einfluss von identifizierten Genabweichungen auf ein Krankheitsrisiko gilt bisher noch als sehr gering, viel wichtiger sind bekannte Risikofaktoren wie etwa der eigene Lebensstil. „Ich halte auch die Vorstellung, dass ein spezielles Müsli helfen kann, gesundheitliche Risiken zu vermeiden, für reine Augenwischerei. Der Effekt ist praktisch nicht vorhanden“, so Valet. Aldi und Lidl hatten zuletzt angekündigt eine Lebensmittel-Ampel einzuführen , die auch auf Müslis erscheinen sollte.

Auch in puncto Datensicherheit sieht es Valet kritisch, „eine Speichelprobe und damit seine DNA – das Persönlichste eines Menschen – herauszugeben“. Damit sei das Risiko verbunden, dass diese sensiblen Daten in falsche Hände geraten. „Für mich persönlich ist das undenkbar. Ein Schreckensszenario, wenn tatsächlich massenhaft davon Gebrauch gemacht werden würde.“

Von Mymuesli heißt es: „Wir wissen, dass es ein sensibles Thema ist.“ Von den Partnerunternehmen und den beauftragten Laboren würden nur Werte erhoben, die sich auf den Stoffwechsel beziehen. Diese würden auf Servern mit höchsten IT-Sicherheitsstandards gespeichert und nicht weitergegeben. Mymuesli, so die Erklärung, erhält die erhobenen Datensätze nicht, sondern nur die Informationen über die jeweiligen Stoffwechseltypen, die für die personalisierten Müsli-Empfehlungen notwendig sind. Die Müslimixer sehen vor allem das Potenzial: „Damit erreichen wir das nächste Level der Personalisierung“, sagt Maximilian Pahn. Sozusagen Müsli 3.0.