Gewerkschaft Ufo auf Streik-Kurs bei Lufthansa und Eurowings

Droht bei Lufthansa und Eurowings ein Streik der Flugbegleiter? Die Gewerkschaft Ufo informiert an diesem Montag über ihre Pläne.

Berlin. Legt ein Streik der Flugbegleiter im Herbst den Betrieb bei der Lufthansa und ihren Töchtern lahm? Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) will an diesem Montag über ihre Pläne informieren. Betroffen sein könnten Flüge der Konzerngesellschaften Lufthansa, Germanwings, Eurowings, Lufthansa Cityline und dem Ferienflieger Sunexpress Deutschland.

In der Vergangenheit hatten Streiks des Kabinenpersonals zu erheblichen Einschränkungen im Flugbetrieb geführt. Es gibt jedoch große Zweifel daran, ob die Gewerkschaft diesmal erneut viele Mitglieder zum Arbeitskampf motivieren kann.

Streik möglich: Heftige Auseinandersetzungen an Gewerkschaftsspitze

Bei der Ufo tobt seit Monaten ein heftiger interner Streit um die Führung. Mehrere Vorstände sind zurückgetreten, darunter auch der langjährige Vorsitzende Nicoley Baublies. Nach einer langen Auseinandersetzung hatte die Lufthansa Baublies kürzlich fristlos entlassen – er sei ohne Genehmigung als Berater für die Gewerkschaft tätig gewesen, hieß es. Der frühere Ufo-Chef kündigte an, gegen die Entlassung vorzugehen.

Streiks der Flugbegleiter haben in der Vergangenheit zu vielen Flugausfällen geführt – unklar ist, ob die Gewerkschaft Ufo noch so stark aufgestellt ist.

Foto: Oliver Berg / dpa

Aktuell führt ein Interimsvorstand die Gewerkschaft. Fraglich ist, wie viele Mitglieder in dieser Situation einem Streikaufruf folgen würden.

Die Lufthansa sperrt sich aus mehreren Gründen gegen Gespräche mit der Gewerkschaft des Kabinenpersonals. So erkennt sie den aktuellen Ufo-Vorstand nicht an und will vor einem Arbeitsgericht klären lassen, ob die Gewerkschaft überhaupt noch tariffähig ist.

Gericht stärkt Haltung der Flugbegleiter

Kürzlich hatte jedoch das Frankfurter Arbeitsgericht in erster Instanz festgestellt, dass Tarifverträge bei der Lufthansa-Kerngesellschaft rechtmäßig durch Ufo gekündigt seien worden. „Dass ein zweites Gericht die Sache völlig anders sieht, halte ich für unwahrscheinlich“, sagte Ufo-Vorstand Flohr Ende September.

Weitere Prozesse wolle die Gewerkschaft nicht abwarten. Die Lufthansa erhebe ständig neue Vorwürfe, deshalb ein Ende der Auseinandersetzungen nicht absehbar sei. Daher leite Ufo nun konkrete Maßnahmen zum Arbeitskampf ein.

Nicht immer ist klar, wann Flugreisenden Entschädigungen zustehen – wann es Entschädigung gibt und ob auch Hotelkosten übernommen werde. Für das Personal an Bord ist es nicht immer einfach: Flugbegleiter werden häufig Opfer sexueller Belästigung.