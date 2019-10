Was Berlin bei der Digitalisierung von Litauen lernen kann

Die Smart Country Convention findet in diesem Jahr vom 22. bis 24. Oktober in Berlin Statt. Litauen ist Partnerland der Digitalisierungsmesse.

Berlin. Ein Neugeborenes im Internet als Staatsbürger anmelden? 30 Minuten. Die Steuererklärung ausfüllen und abgeben? Dauert höchstens eine Stunde und ist natürlich im Internet möglich. Dem Arbeitgeber die Krankmeldung zukommen lassen? Geht nach der Krankschreibung durch einen Arzt automatisch. Beispiele, die nicht etwa aus der Digitalisierung-Strategie des Landes Berlin stammen, sondern in dem kleinen baltischen Staat Litauen bereits Realität sind.

Litauen, ein Land mit weniger als drei Millionen Einwohnern, zählt zu den weltweiten Vorreitern bei der Digitalisierung. In den vergangenen zehn Jahren ist es der Regierung gelungen, rund 90 Prozent der öffentlichen Dienstleistungen zu digitalisieren. Das sei durchaus ein längerer Prozess gewesen, gibt der litausche Botschafter, Darius Jonas Semaška, in Berlin am Freitagmorgen im Gespräch mit Journalisten zu. Aber nun sein sein Land dazu bereit, Wissen zu teilen, um anderen Staaten zu helfen, beim Thema Digitalisierung ebenfalls große Schritte nach vorne machen zu können.

Die Bühne dafür ist für Litauen die Digitalisierungsmesse Smart Country Convention (SMACC), die vom 22. bis 24. Oktober, ihre zweite Auflage auf dem Berliner Messegelände erleben wird. Litauen ist in diesem Jahr Partnerland. Die dreitätige Veranstaltung bietet für 10.000 Teilnehmer auch Workshops und Weiterbildungsveranstaltungen. Im Fokus stehen vor allem Lösungen für die Digitalisierung der Verwaltung und der öffentlichen Dienste.

Auch der Senat in Berlin hat sich in Sachen Digitalisierung der Verwaltung viel vorgenommen und dafür unter anderem den „Zukunftspakt“ beschlossen, mit dem die Senatskanzlei 27 einzelne Modernisierungsprojekte angehen will. Eine erste Zwischenbilanz allerdings fiel durchwachsen aus. Im September hatte die Kampagne „Eine Stadt. Eine starke Verwaltung“, 39 Wirtschafts- und Umweltverbänden sowie sonstige Organisationen angehören, mehr Dynamik gefordert. „Die Umsetzung insgesamt muss bis zum Ende der Legislatur deutlich an Fahrt gewinnen“, sagte die Präsidentin der Industrie-und Handelskammer, Beatrice Kramm. Der Verwaltungs-Staatssekretär Frank Nägele (SPD) hingegen, sah die Digitalisierung der öffentlichen Hand in Berlin auf einem guten Weg. Immerhin: Laut einer neuen Studie des Digitalverbands Bitkom zählt Berlin immerhin zu den zehn digitalsten Städten in Deutschland. Die genaue Auswertung der Untersuchung will der Verband erst im Rahmen der SMACC vorstellen.

Mehr Wettbewerb und eine klare Strategie

Fragt man den litauischen Botschafter, fällt das Fazit eindeutig aus. Er sei überrascht, dass eine fortschrittliche Industrienation wie Deutschland vergleichsweise rückschrittlich beim Breitbandausbau sei, sagt der Diplomat. Eine entsprechende Kabelanbindung an das Haus der Botschaft in Mitte zu bekommen, habe etwa anderthalb Jahre gedauert. Deutschland fehle in Sachen Breitband der Wettbewerb, glaubt Botschafter Semaška. In Litauen hingegen habe eben genau dieser Wettbewerb zu höherer Qualität, besserem Kundenservice und niedrigeren Preisen geführt, sagt er.

Mit Blick auf die Digitalisierung in Berlin empfiehlt die litauische Digital-Expertin Daina Kleponé von der staatlichen Agentur „Enterprise Lithuania“ vor allem eine klare Strategie. Ein Weg sei, Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren, die besonders stark von Bürgern nachgefragt seien. Ein anderer, die entsprechenden Systeme und Voraussetzungen zu schaffen und dann mit Hilfe von Anreizen Bürger dazu zu bringen, diese auch zu nutzen. Daina Kleponé öffnet auf ihrem Smartphone demonstrativ eine App. So seien in Litauen online gekaufte Bus-Tickets 25 Prozent günstiger als Fahrscheine, die am Schalter oder am Ticketautomaten erworben werden, sagt sie dann.

Dazu empfiehlt Kleponé Berlin, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Unternehmen hier noch stärker als bislang digitale Dienstleistungen erproben können. „Open Data ist der Türöffner für neue Geschäftsmodelle“, sagt Kleponé. So würde etwa die litauische Zentralbank jungen Unternehmen anonymisierte Kundendaten zur Verfügung stellen, ebenso sei es für Firmen möglich, mit realen Immobilienmarkt-Daten zu arbeiten. Und sogar anonymisierte Daten der litauischen Steuerinspektion könnten Start-ups nutzen, um ihre Geschäftsmodelle in einer realen Umgebung zu überprüfen.

Auf der SMACC plant Litauen den Status als Partnerland auch zu nutzen, um Projekte und Kooperation für die heimische IT-Szene an Land zu ziehen. Dass das mitunter auch so schon geklappt hat, zeigt übrigens die App „Jelbi“ der Berliner Verkehrsbetriebe: Das Smartphone-Programm bündelt verschiedene Mobilitätsangebote der Stadt. Entwickelt hat es das litauische Start-up Trafi mit Sitz in Vilnius.