Das erwarten Unternehmen von ihren Mitarbeitern

Berlin. Berufliche Weiterbildung und sogenannte Soft Skills spielen angesichts der fortschreitenden Digitalisierung eine immer bedeutendere Rolle. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. „Damit die Arbeitnehmer den Anschluss nicht verpassen, wird die frühzeitige Weiterbildung immer wichtiger“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm.

Laut der Untersuchung gehen 83 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass durch die Digitalisierung und neue Technik zusätzliche Kompetenzanforderungen auf die Arbeitnehmer zukommen. Außerdem ergab die Studie, dass 55 Prozent der teilnehmenden Firmen annehmen, dass in den kommenden fünf Jahren neue Tätigkeitsprofile entstehen.

Um den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich bewältigen zu können, werde von Mitarbeitern vor allem Beurteilungsvermögen, Teamfähigkeit, Mobilität, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit sowie Einsatzbereitschaft, Tatkraft, Schlagfertigkeit, Belastbarkeit und Eigenverantwortung verlangt. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Studie untersucht, welche Berufsfelder ähnliche Kompetenzanforderungen aufweisen, um Fachkräften sinnvolle Umschulungen zu ermöglichen.

Neue Jobs mit anderen Anforderungen

Kammerpräsidentin Kramm erklärte, dass die rasante Geschwindigkeit, in der sich die Arbeitswelt aufgrund der Digitalisierung verändere, Arbeitnehmer verunsichere. Dennoch sei die Annahme, dass durch die Digitalisierung Arbeitskräfte ersetzt würden, falsch. Denn durch den Strukturwandel entstünden neue Arbeitsplätze, allerdings mit anderen Anforderungen. „Die Studie soll dazu dienen, die Chancen der Digitalisierung in Bezug auf Weiterbildung besser zu nutzen“, so Kramm.

Angesichts des rasanten Wandels der Arbeitswelt müssten sich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber frühzeitig mit den Themen Qualifizierung und Weiterbildung auseinandersetzen, erklärte die IHK-Präsidentin. „Für die Unternehmen in Berlin ist es wichtiger denn je, sich mit Maßnahmen zur Förderung von Fortbildungen auseinanderzusetzen, um ihre Fachkräfte weiter halten zu können“, sagte Kramm.

Bei Fragen der Umschulung rücken fachliche Kenntnisse in den Hintergrund

Die Weiterbildung der eigenen Belegschaft lohne sich, so die IHK-Präsidentin. Es gebe genug Arbeit für alle, auch in Zeiten der Digitalisierung. Die Voraussetzungen dafür seien, aufmerksam zu sein und die Möglichkeiten wahrzunehmen, sich an die neuen Bedingungen der Arbeitswelt anzupassen. „Bildung ist eine Lebensaufgabe“, so Kramm. Social Skills seien mittlerweile wichtiger als fachliche, da Fähigkeiten wie Lernbereitschaft und Engagement eine Umschulung erleichtern.

Außerdem sieht Kramm die Politik in der Pflicht. Beispielsweise fordert sie Bildungskredite wie BAföG für Erwachsene und dass Möglichkeiten wie das Aufstiegs-BAföG stärker populär gemacht und genutzt werden. „Es gibt seit Anfang des Jahres das Qualifizierungschancengesetz, das wichtige Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung enthält. Das Gesetz ist wichtig für die Zukunft und muss vermehrt in die Stadt getragen werden“, sagt Kramm.

Auch ein schneller Breitbandausbau und Umsetzung des DigitalPakts seien wichtig, aber alleine nicht ausreichend, so die Präsidentin. „Wir brauchen flächendeckend Lehrkräfte, die mit digitalen Medien und didaktischen Konzepten arbeiten können. Bei der Aus- und Fortbildung der Berliner Lehrkräfte muss zwingend digitale Didaktik und Methodik mitgedacht werden“, forderte sie.

Studie hat 100.000 Berliner Stellenanzeigen ausgewertet

Im Rahmen der Untersuchung hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (WifoR) Darmstadt im Auftrag der IHK rund 100.000 Berliner Stellenanzeigen für 27 Arbeitsfelder untersucht. Dabei wurden die beruflichen Anforderungen in die Kategorien Schlüsselkompetenzen, digitale Kompetenzen, Tätigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen gegliedert, um anschließend die unterschiedlichen Kompetenzanforderungen der Branchen miteinander zu vergleichen.