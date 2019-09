Ein Mitarbeiter des US-Online-Händlers Amazon sortiert Waren im Logistikzentrum in Koblenz.

Bestellt wird im Netz viel – doch eine Menge wird zurückgeschickt. Ein Teil landet dann im Müll. Die Politik will das nun vermeiden.

Online-Handel Amazon, Zalando und Co.: Retouren spenden statt zerstören

Berlin. Zu groß bestellte Hosen, Pullover in der falschen Farbe oder defekte Kameras: Es gibt viele Gründe, weshalb Kunden eine online gekaufte Ware nicht behalten wollen. Geschätzt 490 Millionen Artikel schicken die Deutschen pro Jahr wieder an die Versandhändler zurück. Die meisten Produkte können anschließend noch als Neuware verkauft werden. Einen kleineren Teil der Retouren schlagen die Händler als B-Ware los. Und einen noch kleineren Rest vernichten sie, weil er unverkäuflich ist. Nach Angaben von Wissenschaftlern der Universität Bamberg landen rund 20 Millionen der Retouren am Ende im Müll – ein Anteil von immerhin vier Prozent.