Condor: Ist die Fluglinie jetzt wirklich gerettet?

Berlin. Hoffnung bei Condor, Frust bei Thomas Cook Deutschland: Während die Fluggesellschaft mit Sitz im hessischen Kelsterbach am Dienstagabend einen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro von der Bundesregierung und dem Land Hessen bewilligt bekam, meldete Thomas Cook Deutschland am Mittwoch Insolvenz an.

Betroffen von der Pleite sind damit Reisemarken wie Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen, mit denen zuletzt rund 140.000 Urlauber unterwegs waren. Damit ist die deutsche Tochter vom britischen Mutterkonzern, der Thomas Cook Group, mitgerissen worden. Die Briten hatten am Montag den Insolvenzantrag gestellt. Unsere Redaktion beantwortet alle Fragen und Antworten rund um Condor und Thomas Cook.

Ist der Condor jetzt gerettet?

Nein, aber die Chancen auf eine Rettung der Fluglinie sind deutlich gestiegen. Mit dem Überbrückungskredit, den die Bundesregierung und das Land Hessen gewähren, soll der Flugbetrieb für die nächsten sechs Monate gesichert werden. „Der Winter ist ganz schwierig für Fluggesellschaften. In den Sommermonaten ist dagegen kein Kredit möglich“, sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup am Dienstagabend in einem Mediengespräch.

Ob Condor aber die bereitgestellten 380 Millionen Euro tatsächlich erhält, hängt von der EU-Kommission ab, die entscheiden muss, ob sich eine Hilfszahlung um eine unzulässige Marktbeeinflussung handeln würde. Als vor zwei Jahren Air Berlin einen staatlichen Kredit erhielt, stimmten die EU-Kommissare der Beihilfe zu.

Allerdings ging es damals „nur“ um 150 Millionen Euro. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass der Kredit gewährt wird. Denn Condor gilt als profitabel, zudem stehen rund 4900 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Condor erhält staatlichen Überbrückungskredit

Sind Condor-Flüge garantiert?

Condor fliegt von Deutschland aus 13 Städte an, die sonst keine andere Fluggesellschaft hierzulande ansteuert. Weitere 16 Städte werden saisonal exklusiv angeflogen. Wenn Urlauber im nächsten halben Jahr also per Direktflug beispielsweise ins kenianische Mombasa oder an die jamaikanische Montego Bay fliegen möchten, sind sie auf Condor angewiesen.

Ob sich die Urlauber aber ein Ticket bedenkenlos kaufen können, hängt davon ab, ob die EU-Kommission den Überbrückungskredit bewilligt. Wenn das der Fall ist, würden die 380 Millionen Euro reichen, um den Flugbetrieb bis zum 31. März 2020 aufrecht erhalten zu können, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Für die Kalkulation muss Condor allerdings auch seine Maschinen besetzt bekommen. Die Auslastung der 59 Condor-Flugzeuge liegt derzeit nach Unternehmensangaben bei rund 90 Prozent. Um diese Auslastung auch für das kommende halbe Jahr gewährleisten zu können, hätten Großkunden wie TUI, Schauinsland-Reisen und Alltours ihre Unterstützung zugesagt. „Und in unserer Branche gilt das gesprochene Wort mehr als Verträge“, sagte Teckentrup.

Fließen deutsche Steuergelder in die Konkursmasse von Thomas Cook?

Um zu verhindern, dass die 380 Millionen Euro des Überbrückungskredits, finanziert aus Steuergeldern, direkt in die Insolvenzmasse des britischen Mutterkonzerns fließen, hat Condor einen Antrag auf ein Schutzschirmverfahren eingereicht. Mit diesem Verfahren würden die Verflechtungen mit dem insolventen britischen Mutterkonzern gelöst werden, Condor könnte das Geld selbstbestimmt einsetzen.

Kann Condor eigenständig bleiben?

Das schließt Condor-Chef Ralf Teckentrup aus: „Die Unabhängigkeit wäre keine sinnvolle Lösung. Wir brauchen einen neuen Eigentümer“. Condor verhandelt derzeit mit Finanzinvestoren. Dabei ist eine Teil- als auch Komplettübernahme denkbar.

Öffentlich hat der Nürnberger Unternehmer und Investor Hans-Rudolf Wöhrl am Mittwoch Interesse an einem Einstieg bekundet. „Condor braucht schnell einen neuen Eigentümer, der die Firma selbstständig weiterführt.“ Das Vertrauen der Kunden müsse wiedergewonnen werden. Condor sei ein grundsätzlich gesundes Unternehmen und schon deshalb wohl nicht in einem Ein-Euro-Deal zu haben. „Daher würden wir den Kaufpreis mit anderen Investoren (gemeinsam) aufbringen.“

Lufthansa dürfte aus kartellrechtlichen Gründen Condor nicht als Ganzes übernehmen, könnte aber durchaus an den Langstreckenflügen von Condor interessiert sein, meint Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord/LB. Die Billigfluggesellschaften Easyjet und Ryanair könnten ebenfalls an Condor Interesse zeigen. Deutschlands größter Reisekonzern TUI hat dagegen kein Interesse an Condor, sagt TUI-Chef Friedrich Joussen dem „Handelsblatt“.

Wird Fliegen jetzt teurer?

Sollte die EU-Kommission dem Überbrückungskredit nicht zustimmen und Condor pleite gehen, müssten neun Millionen Passagiere jährlich auf andere Flugunternehmen umsteigen. „Condor wäre so schnell nicht zu ersetzen“, sagte Teckentrup. Derzeit herrscht in Europa ein Überangebot an Flügen. Ginge Condor pleite, dürfte sich der Markt entspannen und Flüge teurer werden.

Was bedeutet die Insolvenz von Thomas Cook Deutschland?

Zwei Tage lang versuchte Thomas Cook Deutschland, nicht vom britischen Mutterkonzern mitgerissen zu werden. Am Mittwoch folgte dann der Insolvenzantrag. Dieser sei notwendig, um nicht Teil der Insolvenzmasse des Mutterkonzerns zu werden, begründete Thomas Cook Deutschland den Schritt. Wie Condor hat auch Thomas Cook einen Überbrückungskredit beim Bund beantragt. Dieser soll rund 375 Millionen Euro hoch sein. Das sind die Tochterunternehmen von Thomas Cook.

An wen können sich Reisende wenden?

Durch den Insolvenzantrag haben Urlauber nun Klarheit: Der Insolvenzversicherer Zurich übernimmt bei Pauschalreisenden die Kosten für die Hotels und die Rückreise nach Deutschland. Reisende, die mit Thomas Cook Deutschland unterwegs sind, können ihren Urlaub regulär zu Ende bringen und planmäßig nach Hause fliegen. Dafür müssen sie sich mit den Kontaktdaten auf dem Sicherungsschein in Verbindung setzen, den sie bei der Buchung erhalten haben.

Was ist mit Reisenden, die von Hotels zu Zahlungen aufgefordert werden?

Solche Fälle kamen in den vergangenen Tagen immer wieder vor. Ein Sprecher des Deutschen Reiseverbands sagte: „Das eine inakzeptable Situation. Die Urlauber haben ihren Reisepreis voll bezahlt. Es gibt keinen Grund, sie vor Ort festzuhalten.“ Da die Zurich-Versicherung nun einspringe, hätten Hotels keinen Grund, Urlauber zur Kasse zu bitten.

Wie wird die Staatshilfe bewertet?

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hat sich überraschenderweise hinter die Staatshilfen gestellt. Dies sei zu begrüßen, „obwohl ich normalerweise sehr skeptisch bin bei der Frage, inwieweit der Staat versuchen soll, insolvenzbedrohte Unternehmen zu retten.“

Condor sei ein an sich gesundes Unternehmen sei, das nur durch die Insolvenz der britischen Muttergesellschaft in Schieflage geraten sei. Die Gewerkschaft Verdi forderte, dass alles getan werden müsse, um auch den Geschäftsbetrieb von Thomas Cook in Deutschland mit seinen 2000 Beschäftigten fortzuführen.