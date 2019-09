Thomas-Cook-Insolvenz - was tun? Kaera und Zurich Versicherung für Betroffene zuständig

Berlin. Thomas Cook reagierte schnell. Kurz nach der Bekanntgabe seiner Insolvenz hat der weltweit zweitgrößte Reisekonzern den regulären Flugbetrieb – mit Ausnahme seiner Condor-Flüge – eingestellt und damit begonnen, gestrandete britische Reisende aus den Urlaubsorten nach Großbritannien zurückzufliegen.

Nach der Pleite haben auch die deutschen Töchter Insolvenz angemeldet. Damit endet für Betroffene eine Hängepartie. „Die rechtliche Situation ist damit eigentlich klar“, sagt Reiserechtler Paul Degott aus Hannover. Denn jetzt muss die Insolvenzversicherung einspringen.

Zuständig ist in diesem Fall die Zurich Versicherung. Für die Abwicklung von Ansprüchen hat die Versicherung die Karea AG beauftragt. „Wer jetzt kurz vor der Abreise steht, kann seine Koffer eigentlich wieder auspacken“, erklärt Degott. Denn die Reise werde nicht wie geplant stattfinden können. Stattdessen sollten Betroffene ihre Ansprüche jetzt bei dem Abwickler anmelden.

Am Montag seien bereits 14.700 gestrandete Urlauber zurückgeholt worden, teilte die Flugbehörde in London am Dienstag mit. Zusammen mit der Regierung und Luftfahrtkonzernen werde rund um die Uhr an den Notfallplänen gearbeitet, um die größte Rückholaktion in Friedenszeiten zu stemmen. Für Dienstag seien 74 Flüge angesetzt, um 16.500 Urlauber zurück zu fliegen.

Thomas Cook pleite – Das muss man wissen:

Hunderttausende Urlauber sind von der Pleite von Thomas Cook betroffen

Viele Urlauber sind gestrandet und werden zurückgeholt

Auch Condor ist weiter gefährdet

Auch die deutsche Tochter hat nun Insolvenz angemeldet

Kaera und Zurich Versicherung sind jetzt für Betroffene zuständig

Der Rückflug für die rund 140.000 deutschen Urlauber, die mit Thomas Cook unterwegs sind, ist zum Teil noch ungewiss. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Pleite des britischen Reisekonzern und die Folgen.

Ist die deutsche Tochter auch von der Pleite von Thomas Cook betroffen?

Zwei Tage nach der Pleite der Muttergesellschaft meldete am Mittwoch auch die deutsche Thomas Cook GmbH Insolvenz an. Die letzten Rettungsversuche seien ohne Ergebnis geblieben, räumte Deutschland-Chefin Stefanie Berk im hessischen Oberursel ein. „Wir hätten diesen gerichtlichen Schritt natürlich lieber vermieden, doch leider ließ sich auf dem Verhandlungsweg keine kurzfristige Lösung erreichen.“

Wie kommen jetzt gestrandete deutsche Urlauber zurück nach Hause?

Nun muss vor allem die Rückkehr der rund 140.000 Urlauber organisiert werden, die in Hotels und Ferienclubs gestrandet sind. Alle neuen Reisen hatte Thomas Cook Deutschland bereits zu Wochenbeginn gestoppt.„Wir sind derzeit im Austausch mit dem Auswärtigen Amt, dem Reiseinsolvenzversicherer und weiteren Partnern mit dem Ziel, eine geordnete Rückführung der Gäste zu ermöglichen“, erklärte Thomas Cook.

Was sind deutsche Tochterfirmen von Thomas Cook?

Von der Insolvenz ist auch die deutsche Tochter, die Thomas Cook GmbH, betroffen. Dazu zählen Marken wie

Thomas Cook,

Neckermann,

Öger Tours,

Air Marin und

Bucher Reisen.

Eine weitere Unternehmenstocher ist der Ferienflieger Condor mit Sitz in Kelsterbach.

Die Fluglinie will trotz der Pleite von Thomas Cook den Flugbetrieb vorerst aufrecht erhalten. Allerdings darf die deutsche Fluggesellschaft aus rechtlichen Gründen keine Thomas-Cook-Gäste mehr befördern. Um nicht vom Mutterkonzern mit in die Insolvenz gerissen zu werden, hat Condor bei der Bundesregierung einen Antrag auf einen Kredit gestellt. Auch der deutsche Cluburlaub-Anbieter Aldiana kann seinen Betrieb fortsetzen. Das ist die Liste der Tochterfirmen von Thomas Cook.

Thomas Cook ist pleite

Thomas Cook insolvent – Wie erhalten deutsche Kunden ihr Recht?

Sowohl der Reisepreis als auch eventuell zusätzlich anfallende Rückreisekosten müssen erstattet werden. Der Versicher kann laut Paragraf 651r Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dem Reisenden aber auch die Fortsetzung der Pauschalreise anbieten.

Als Nachweis erhalten Urlauber, nachdem sie den Reisepreis bezahlt haben, einen so genannten „Sicherungsschein“. Damit können die Reisenden ihre Ansprüche geltend machen. Trotzdem gibt es ein Problem: Die Insolvenzversicherung, die ein Versicherer für ein Geschäftsjahr vorhalten muss, ist auf 110 Millionen Euro begrenzt. Thomas Cook ist groß – ob das Geld reicht, ist daher ungewiss. So erlebt eine Urlauberin auf Rhodos das Thomas-Cook-Drama.

Zu Thomas Cook gehören in Deutschland Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature. Diese haben den Verkauf von Reisen komplett gestoppt. Ob gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden, kann laut Thomas Cook nicht gewährleistet werden.

In Großbritannien gibt es die Pflicht zum Sicherungsschein übrigens nicht, weshalb dort der Staat eine mögliche Rückholaktion von Urlaubern organisiert.

Können Urlauber noch Reisen mit Thomas Cook Marken buchen?

Nein. Die Reisemarken wie Neckermann Reisen oder Öger Tours teilten mit, dass jeglicher Verkauf von Reisen gestoppt ist. Zudem könne die Durchführung von Reisen mit dem Abreisedatum 23. und 24. September nicht gewährleistet werden.

Wie kommen gestrandete Urlauber wieder nach Deutschland?

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, hat einen Anspruch darauf, dass der Reiseveranstalter einen Rückflug Ersatzflug anbietet. „Grundsätzlich ist der Veranstalter verpflichtet, die Rückreise zu organisieren und auch hierbei entstehende Kosten zu tragen. Kunden sollten sich zunächst schriftlich an den Veranstalter wenden und hier die Organisation der Rückreise fordern“, sagte Karolina Wojtal, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland, unserer Redaktion.

Bundesregierung will in nächsten Tagen über Condor-Hilfen entscheiden

Zurich Versicherung: Was ist mit dem Reisesicherungsschein?

Kommt der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht nach oder ist nicht mehr zu erreichen, könnten sich Reisende an den Versicherer wenden, der auf dem Sicherungsschein steht. Einen solchen Schein erhalten Pauschalreisende bei der Buchung einer Reise.

In dem jetzigen Fall stellt Zurich Versicherung Reisesicherungsscheine für Kunden bereit. Ein Zurich-Sprecher bestätigte am Montag in Bonn, dass das Unternehmen die – seit 1994 für Pauschalreisen verpflichtenden – Reisesicherungsscheine für Thomas Cook bereitstelle. Ohnehin sind diese Policen auf 110 Millionen Euro pro Reiseveranstalter und Jahr gedeckelt. “Übersteigen die Ansprüche insgesamt diese Summe, bekommen Kunden dann nur anteilig eine Entschädigung”, erklärte der Versichererverband GDV.

Bei einer Insolvenz von Thomas Cook Deutschland könnte dieser Fall eintreten: “Ob der Betrag bei der Pleite eines Branchenschwergewichts ausreicht, ist nicht sicher”, warnte auch Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.Der Verband poche schon lange darauf, dass der Höchstbetrag angehoben wird. Thomas Cook müsse zügig mit dem Insolvenzversicherer und mit Fluggesellschaften sprechen, um den Rücktransport der gestrandeten deutschen Urlauber zu organisieren. Lesen Sie hier: Die Thomas-Cook-Pleite zeigt, dass Reisende mehr Schutz brauchen.

Was passiert mit gebuchten Reisen von Thomas Cook?

Auch hier gilt: Die Versicherer müssen für gebuchte Pauschalreisen aufkommen.

Entsprechend ist der Kontakt auf dem Sicherungsschein der erste Ansprechpartner.

Bei Individualreisen sollten Urlauber in Erfahrung bringen, ob die Hotelbuchung noch besteht und der Flug stattfindet.

Sollten sie den Urlaub nicht antreten können, können sie ihn stornieren. Dabei kann es aber zu Gebühren kommen.

Was passiert mit gebuchten Flügen?

Schlechter sieht es für Urlauber aus, die direkt ihren Flug gebucht haben. Zwar fliegt Condor trotz der Pleite von Thomas Cook derzeit noch, sollte die Fluglinie aber pleite gehen, haben Individualreisende keinen Anspruch auf eine Erstattung der Kosten.

Wo liegen die Gründe für die Pleite?

Der britische Reisekonzern, der Reisebüros, Hotels und Fluggesellschaften betreibt, steckt seit Jahren in der Krise und hat 1,9 Milliarden Euro Schulden. Erst im Mai stellte der Konzern seine konzerneigenen Ferienflieger zum Verkauf, für die unter anderem die Lufthansa ein vorläufiges Kaufangebot abgab. Das Unternehmen wollte sich stärker auf den Ausbau von Hotels konzentrieren.

Sorgenkind ist vor allem das britische Veranstaltergeschäft. Die chinesische Fosun-Gruppe ist größter Aktionär und stellte immer wieder frisches Geld zur Verfügung.

Zuletzt scheiterte ein umfassendes Rettungspaket über 900 Millionen Pfund (knapp eine Milliarde Euro) daran, dass weitere 200 Millionen Pfund nicht genehmigt wurden. Thomas Cook, der weltweit 21.000 Mitarbeiter beschäftigen, meldete deshalb am Montagmorgen Insolvenz an.

Was passiert, wenn die Versicherer keinen Rückflug organisieren?

Sollte weder der Veranstalter noch der Versicherer einen Rückflug organisieren, bleibt nur noch die Option, sich selbst einen Rückflug zu organisieren. Dabei müssen die Urlauber in Vorleistung gehen und können später die Rückerstattung der Kosten fordern.

„Dies birgt ein potentielles Risiko, denn zum einen kann es sehr lange dauern, bis ich die Erstattung erhalte“, sagte Wojtal. Zum anderen beträgt die gesetzliche Mindestdeckungssumme der Versicherung nur 110 Millionen Euro. Ist diese Summe aufgebraucht, können Erstattungen nicht mehr vollständig vorgenommen werden.

„Es geht bei der Erstattung zwar nicht darum, wer sich zuerst meldet, sondern es wird im Verhältnis ausgezahlt“, sagte die hessische Verbraucherschützerin und Juristin Katharina Lawrence unserer Redaktion. Trotzdem empfiehlt sie, dass Ansprüche möglichst schnell angemeldet würden. „Es im Interesse aller, wenn möglichst schnell Klarheit herrscht, wie hoch die Anzahl der geltend gemachte Ansprüche ist.“

Thomas-Cook-Pleite: Greift die Reiserücktrittsversicherung?

Nein. Wenn ein Thomas-Cook-Hotel oder eine Fluglinie ihre Leistung nicht mehr anbietet, haben Individualreisende zwar Anspruch auf die volle Erstattung der Kosten. Diese müssen sie allerdings im Insolvenzverfahren geltend machen.

Gibt es auch andere Wege, um an sein Geld zu kommen?

Grundsätzlich ist der Weg über den Kundengeldabsicherer zu empfehlen. Eine weitere Möglichkeit nennt Verbraucherschützerin Lawrence bei Kreditkartenzahlungen: „Wenn sie mit Kreditkarte bezahlt und die Reise noch nicht angetreten haben, könnten sich Verbraucher überlegen, ob sie sich mit dem Kreditkartenunternehmen in Verbindung setzen und mittels des Chargeback-Verfahrens ihre Zahlung zurückfordern.“

Thomas Cook: Was passiert, wenn man wegen der Pleite zu spät zur Arbeit kommt?

Liegt ein Fremdverschulden für das Zuspätkommen vor, müssen Arbeitnehmer in der Regel keine Kündigung oder Abmahnung fürchten. Laut Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) hat der Arbeitnehmer zudem einen Anspruch auf eine Bezahlung, wenn er „ohne sein Verschulden“ an der Arbeit gehindert wird. Allerdings muss er den Arbeitgeber umgehend informieren und sich eine zeitnahe Rückreisemöglichkeit organisieren.

Ist die Pleite von Thomas Cook mit den Pleiten von Air Berlin und Germania zu vergleichen?

Nein, die Pleite von Thomas Cook verhält sich für Kunden anders als die Pleiten der Fluglinien Air Berlin und Germania . Bei den Pleiten der beiden Fluglinien blieben viele Kunden auf ihren Ansprüchen sitzen und erhielten keine Gegenleistung für erworbene Sonderleistungen wie etwa Bonusmeilen. Lesen Sie hier: Die Thomas-Cook-Pleite zeigt, dass Reisende mehr Schutz brauchen.

Geld bekamen sie nicht zurück. Durch den Sicherungsschein bei Reisen mit Reiseveranstaltern sollten Kunden in jedem Fall eine Rück- oder Weiterreise garantiert werden.

Fluglinien, die pleite gehen, müssen ab dem Start der Insolvenz den Flugbetrieb einstellen. Selbst wenn sie wollten, können die Fluglinien dann also die Weiterreise nur schwer anders organisieren. In den Fällen von Air Berlin und Germania hatten immerhin andere Fluglinien vergünstigte Tickets für Kunden der beiden insolventen Airlines angeboten.