Am Aktienmarkt deckten sich Investoren mit Werten aus der Ölbranche ein.

Angriffe auf eine Raffinerie in Saudi-Arabien sorgen für kräftig steigende Rohölpreise. Was genau bedeutet das für den Verbraucher?

Berlin. Drohnenangriffe auf die Raffinerie in Saudi-Arabien haben die Ölmärkte weltweit in Aufruhr versetzt. Der Ölpreis legte zu Handelsstart am Montag den größten Anstieg seit dem Golfkrieg hin. Die Verunsicherung über die politische Eskalation ist groß. Die USA haben Iran die Schuld für die Angriffe gegeben. Welche Folgen hat dies für Deutschland?