Aldi will mit neuem Filialdesign mehr Frische versprühen

Blick in eine Aldi-Filiale in Regensburg: Das neue Ladendesign empfängt Kunden dort schon seit einigen Tagen. Die „Backwelt“ soll als einer von vielen Frische-Akzenten wirken.

Berlin. Ein neues Ladendesign soll Kunden von Aldi Süd künftig noch stärker an den Discounter binden. In Regensburg hat in diesen Tagen die erste Filiale mit dem neuen Einrichtungskonzept eröffnet, das nun in allen neuen und renovierten Aldi-Märkten verwirklicht werden soll.

Ein neuer „Frische-Look“ soll die Einkäufer noch besser von der Frische der Produkte überzeugen, heißt es in einer Mitteilung des Discounters. Unter anderem soll das schon im Eingangsbereich gelingen, wo frisches, teils gekühltes Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch zu finden sein wird.

Aldi Süd modernisiert seit 2016 seine Filialen

Der neue Eingangsbereich in der Modell-Filiale von Aldi Süd in Regensburg.

Foto: ALDI SÜD

„Mit der neuen Gestaltung legen wir den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Waren“, sagt Stefan Schmidl, der für die Filialentwicklung in der zuständigen Regionalgesellschaft Aldi Regenstauf verantwortlich ist. Auch Regale, Beleuchtung und Anordnung der Waren sollen den veränderten Ansprüchen der Kunden angepasst worden sein, heißt es.

2016 hatte Aldi Süd eine umfangreiche Modernisierung seiner Läden angekündigt. Das Konzept der „Filiale der Zukunft“ findet sich heute bereits in rund 1300 der insgesamt 1910 Märkte. Ab jetzt werden Märkte allerdings nur noch im neuen „Frische-Look“ modernisiert und gebaut.

Die Discounter-Kette aus Mülheim an der Ruhr hatte zuletzt mit einer prominenten Personalie für Schlagzeilen gesorgt: Der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche wurde in den Beirat von Aldi Süd berufen .

Die Obst- und Gemüseregale in der Modell-Filiale von Aldi Süd in Regensburg.

Foto: ALDI SÜD

