Hackerangriff: Jedes dritte Unternehmen in Berlin und Brandenburg wurde Opfer

Berlin. Immer mehr Unternehmen in Berlin und Brandenburg geraten in das Visier von Internet-Kriminellen. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Berlin und Brandenburg unter 1624 Mitgliedsunternehmen, die am Donnerstag vorgestellt wurde.

Demnach sind im vergangenen Jahr 28,4 Prozent der Firmen in beiden Bundesländern Opfer von Hackerangriffen geworden. Zehn Jahre zuvor waren davon lediglich zwölf Prozent der Unternehmen betroffen. Cyberkriminalität an sich wird dabei von den Betrieben selbst auch immer stärker als Bedrohung wahrgenommen: 60 Prozent der befragten Unternehmer schätzten die möglichen Attacken aus dem Internet als „bedrohlich“ oder sogar „sehr bedrohlich“ ein.

IHK: Offiziell angezeigte Taten nur Spitze des Eisbergs

„Mit steigendem Digitalisierungsgrad werden die Unternehmen auch häufiger zur Zielscheibe von Cybercrime-Angriffen. Beunruhigend ist vor allem die hohe Dunkelziffer. Die offiziell angezeigten Taten sind nur die Spitze des Eisbergs“, sagte Christoph Irrgang, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin. Auf Unternehmensseite brauche es deshalb mehr Bewusstsein für die Gefahren in der digitalen Welt sowie nicht nur eigene Schutzmaßnahmen, sondern auch ein beherzteres Anzeigeverhalten und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden, so Irrgang weiter.

2018 brachten Firmen in Berlin und Brandenburg nur einen geringen Teil der Cyber-Angriffe zur Anzeige. Wie aus der IHK-Umfrage hervorgeht, teilte Unternehmen lediglich in 6,5 Prozent der Fälle den Strafverfolgungsbehörden mit, was passiert ist. Als Gründe für die niedrige Zahl der Anzeigen nannte die IHK unter anderem die geringen Erfolgsaussichten bei der Ergreifung der Täter, aber auch die Angst vor Imageschäden.

Firmen sollten mehr Delikte melden

Die IHK appellierte an die Firmen, mehr Internet-Delikte zu melden. Nur wenn die Straftaten auch in der Polizeilichen Kriminalstatistik gezählt würden, könne die Politik mit entsprechenden Maßnahmen auf die Bedrohungslage reagieren, sagte Irrgang.