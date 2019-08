Airbnb für Autos: Immer mehr Berliner vermieten ihr eigenes Fahrzeug

Start-up Turo bietet einen Gegenentwurf zum Car-Sharing. In Berlin gibt es derzeit ein Angebot von gut 600 Autos. So funktioniert es.

Berlin.. In den USA sei das, was sich langsam in Deutschland anbahne, schon so etwas wie ein geflügeltes Wort, erzählt Deutschland-Chef Marcus Riecke. „To turo up“, meint in den Staaten, mit seinem eigenen – eigentlich zu teuren – Neuwagen Geld zu verdienen. Mit Einnahmen aus der Vermietung würden dann etwa Raten für den Autokauf finanziert, so Riecke.

Turo – das ist ein amerikanisches Start-up, das mit seinem Geschäftsmodell seit 2018 auch in Deutschland aktiv ist. Das Geschäft funktioniert so: Über eine Internetplattform stellen Autobesitzer ihre Fahrzeuge zur Vermietung zur Verfügung. Turo-Kunden können dann über die App die Fahrzeuge buchen. Die Mindestmietdauer beträgt einen Tag.

Turo bringt gewissermaßen das auf die Straße, was Airbnb bereits seit Jahren für Wohnungen macht: Während Airbnb nicht genutzte Wohnungen an Feriengäste vermietet, ist Turo der Marktplatz für einsame Autos.

Berliner können aus einem Angebot von 600 Autos wählen

Besitzer stellen über die Plattform anderen Nutzern ihr eigenes Fahrzeug zur Verfügung, wenn sie es selbst nicht benötigen. In den USA hat das Unternehmen bereits 380.000 Autos in der Kartei. In Deutschland steht das Geschäft noch am Anfang.

Hierzulande stehen derzeit 3800 Privat-Fahrzeuge für die Vermietung zur Verfügung, sagt Riecke. In Berlin können Nutzer derzeit aus einem Angebot von gut 600 Autos wählen. Auf der Plattform von Turo-Konkurrent Drivy sind in der deutschen Hauptstadt nach Angaben des Unternehmen derzeit rund 500 Privat-Fahrzeuge verfügbar.

Beide Anbieter richten sich dabei nicht an den klassischen Car-Sharing-Kunden, der nur schnell von A nach B will. Bei Turo etwa beträgt die Mindestmietdauer einen Tag. Viele Kunden nutzen die Autos dann aber deutlich länger. Die durchschnittliche Mietdauer über die Plattform des US-amerikanischen Unternehmens beträgt derzeit 3,1 Tage, sagt Deutschland-Chef Marcus Riecke. Abzüglich der Gebühren, die Turo einstreicht, verdienen Vermieter im Durchschnitt mit ihrem Auto 133 Euro pro Vermietung.

Turo streicht 25 Prozent Gebühren ein

Der Berliner Heinz Weingärtner vermietet über die Plattform derzeit vier Autos. Weingärtner, 64 Jahre alt und früher Inhaber eines Elektro-Geschäfts, nutzt nun gewissermaßen den früheren Fuhrpark seines Unternehmen, um im Ruhestand noch ein wenig Geld dazu zu verdienen.

Zwischen 19 und 35 Euro verdiene er am Tag pro vermietetem Auto, erzählt er. Für die Vermittlung zwischen Mieter und Vermieter streicht Turo 25 Prozent Gebühren ein. Dafür erhalten sowohl Weingärtner als auch der Mieter seines Autos einen umfassenden Versicherungsschutz. Partner in Deutschland für das Unternehmen ist die Allianz.

Weingärtner fiel der Start bei Turo nicht schwer. „Ich hatte keine Bedenken, Fremden meine eigenen Autos zu vermieten“, erzählt er. Das liege auch an seiner persönlichen Geschichte.

Durch Vermietung Betriebskosten finanziert

Als Weingärtner 18 Jahre alt war, hatte er als einer der wenigen Fahranfänger in seiner baden-württembergischen Heimat ein Auto. Immer wieder wollten deswegen auch die Kumpels mit seinem Fahrzeug fahren. „Es gibt ja Menschen, die sind derart in ihr Auto verliebt, dass es keiner anfassen darf. Ich bin da nicht so“, sagt Weingärtner.

Dennoch müsse Turo bei einer Auto-verliebten Nation wie der Deutschen ein Stückweit Überzeugungsarbeit leisten, gibt Marcus Riecke zu. Turo helfe Familien zum Beispiel, die Kosten für das eigene Fahrzeug zu minimieren, sagt Riecke. „Der Fahrzeugbesitz wird für diejenigen, die es sich noch leisten wollen, erschwinglicher“, erklärt er.

Auch Heinz Weingärtner sagt, dass er durch die Vermietung die jährlichen Betriebskosten seiner Autos finanzieren könne. Zudem schützten die öffentlichen Bewertungen auf dem Portal sowohl Mieter als auch Vermieter. „In den Bewertungsprofilen drückt sich sehr stark das Vertrauen aus“, sagt Riecke. Schwarze Schafe, etwa Mieter, die Autos verdreckt zurückgeben, fallen durch.

250 Millionen US-Dollar durch neue Investoren

Turo-Deutschland-Chef Marcus Riecke glaubt zudem an eine Veränderung der Gewohnheiten. Vor allem der jüngeren Generation gehe es nicht mehr darum, ein Auto zu besitzen. Nur der Zugang zu einem Fahrzeug sei wichtig, sagt Riecke.

„Je mehr herumstehende Fahrzeuge für die Allgemeinheit zugänglich sind, desto eher sinkt die Notwendigkeit, ein eigenes Auto zu besitzen“, sagt Riecke. Er hat deswegen auch ambitionierte Wachstumsziele.

Helfen könnte dabei auch auf dem deutschen Markt das Geld, das Turo erst vor einigen Wochen von neuen Investoren eingesammelt hat: Rund 250 Millionen Dollar spülte die jüngste Finanzierungsrunde in die Kassen des Start-ups.

In vielen Städten rechnet sich Car-Sharing nicht

Anbieter im klassischen Car-Sharing-Geschäft kämpfen einer neuen Studie zufolge noch immer mit zu geringen Margen: Einer Untersuchung der Unternehmensberatung A. T. Kearny zufolge, rechne sich das Geschäftsmodell in den allermeisten Städten nicht.

Berlin allerdings sei die Stadt, in der das Car-Sharing-Geschäft demzufolge noch am Besten laufe. Mehr als 5000 Fahrzeuge stehen hier zur kollektiven Nutzung bereit. Zuletzt startet der Volkswagen-Konzern mit „WeShare“ eine Angebot, das ausschließlich auf Elektro-Autos setzt.