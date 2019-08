Diese Regionen sind nicht fit für die Zukunft

Jede fünfte deutsche Region ist laut einer Studie schlecht für die Zukunft aufgestellt, so eine neue Studie. Die Lage der größeren Städte in Brandenburg – hier Cottbus – ist dabei häufig besser als die der ländlichen Regionen.

Berlin.. Wissenschaftler haben der Politik bei 19 deutschen Regionen akuten Handlungsbedarf aufgezeigt. Das geht aus der Studie „Die Zukunft der Regionen in Deutschland – Zwischen Vielfalt und Gleichwertigkeit“ hervor, die in Kooperation des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) mit vier deutschen Hochschulen entstanden ist. Demnach stuft das Institut 19 von 96 deutschen Regionen als gefährdet ein. Der Handlungsbedarf sei am größten in der Altmark, in Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (beide Sachsen-Anhalt) sowie Emscher-Lippe und Duisburg/Essen (Ruhrgebiet).

Für die Studie untersuchte das IW Köln, wie von ihr zuvor definierte Regionen bei Wirtschaft, Demografie und In-frastruktur abschneiden. Dafür wählte es zwölf Indikatoren wie Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Durchschnittsalter der Bevölkerung, Geburtenrate, Verschuldung oder Breitbandversorgung.

Demografische Sorgen in Lausitz-Spreewald

Gebiete in Brandenburg schneiden vergleichsweise gut ab. Nur der Region Lausitz-Spreewald wird mit Blick auf die demografische Entwicklung ein hoher Handlungsbedarf bescheinigt. Problematisch sei das hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung. Vor allem die Vorliebe junger, qualifizierter Menschen für große Städte sorge inzwischen für eine starke Konzentration dieser Bevölkerungsgruppe in den Metropolen, schreiben die Wissenschaftler. Davon profitieren Berlin, aber auch Cottbus oder Potsdam.

Die Auswirkungen des Drangs in die Städte zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Mit dem Fortzug junger Menschen werden auf dem Land zunehmend weniger Kinder geboren und großgezogen. Damit fällt es Unternehmen in ländlichen Regionen immer schwerer, Auszubildende zu finden und selbst für ihre Fachkräftesicherung zu sorgen. So kommen im Bundesdurchschnitt auf 100 Beschäftigte mit Berufsausbildung 7,1 Auszubildende. Vor allem in Ost-Deutschland zeige sich ein gravierendes Nachwuchsproblem: Auf 100 Beschäftigte mit Berufsausbildung kommen dort abseits der Städte fast überall weniger als fünf Auszubildende. Allerdings bleiben auch große Städte hinter den westdeutschen Regionen zurück. In Cottbus, Potsdam und Frankfurt/Oder kommen auf 100 Beschäftigte fünf bis unter sechs Azubis, in Berlin sechs bis unter sieben.

Der Nachwuchsmangel im Osten könnte auch mit Blick auf eine andere Statistik zum Problem werden: Vor allem in den neuen Bundesländern ist der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) im Alter von über 55 Jahren sehr hoch. Er betrug im ersten Quartal 2018 in Thüringen 22 Prozent, in Sachsen-Anhalt 22,6, in Mecklenburg-Vorpommern 22,7 und in Brandenburg 24,2, während er etwa in Bayern nur bei 16,5 lag. Mit dem in den kommenden zehn Jahren altersbedingten Ausscheiden dieser Gruppe aus dem Erwerbsleben werde vor allem im Osten prozentual betrachtet der demografische Ersatzbedarf sehr hoch sein, so die Autoren.

Zuwanderung könnte demografischen Wandel abmildern

Aus eigener Kraft werden viele Landstriche den Verlust dieser Arbeitskräfte nicht auffangen können. Zuwanderung könnte, so die Wissenschaftler, einen Beitrag leisten, den negativen Effekten des demografischen Wandels entgegenzutreten. Jedoch nur, wenn auch die Integration der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt gelingt. Doch das ist vor allem in den ostdeutschen Bundesländern derzeit nicht der Fall, der Anteil der ausländischen Beschäftigten in den MINT-Berufen ist sehr niedrig.

In der Brandenburger Region Oderland-Spree etwa liegt der Anteil von Ausländern an allen Arbeitnehmern im MINT-Bereich bei weniger als drei Prozent. Kaum besser stehen die anderen Gebiete rund um Berlin da. In der Hauptstadt selbst liegt der Anteil ausländischer Beschäftigter an allen Arbeitnehmern in MINT-Berufen hingegen bei mindestens zwölf Prozent.

Um Abwärtsspiralen in betroffenen Regionen entgegenzuwirken, sollte die Politik unter anderem bürgerschaftliches Engagement besser fördern und Bildungsangebote verbessern. Zudem müssten Schiene und auch das Breitband-Internet ausgebaut werden, empfehlen die Autoren der Studie.