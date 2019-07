Virtuelle Zeitreise am Checkpoint Charlie

Erinnerungen aus 40 Jahren Konzertgeschichte an den Wänden: Deag-Konzernchef Peter Schwenkow in seinem Büro in Berlin.

Der Konzertveranstalter Deag will im Herbst ein neues Angebot in Berlin starten. Er rechnet mit mehr als 100.000 Besuchern jährlich.

Berlin. Es gibt vermutlich nicht viele Musik-Stars, mit denen Peter Schwenkow in seiner langen Karriere als Konzertveranstalter noch nicht gearbeitet hat. Wer in dem Hochglanzeinband zum 40-jährigen Jubiläum seiner Firma blättert, kann davon einen Eindruck bekommen: Schwenkow mit Westernhagen, Udo Lindenberg, Elton John oder Anna Netrebko. Der gebürtige Hamburger hat sie alle auf die Bühnen gebracht.

In Jahr eins nach der Geburtstagsfeier hat Schwenkow auch für die deutsche Hauptstadt wieder große Pläne. Bereits seit 2017 ist die Deutsche Entertainment AG (Deag) im Geschäft mit Touristenattraktionen tätig. In Köln dürfen Besucher seitdem in einer Straßenbahn Platz nehmen und mit Virtual-Reality-Brillen auf den Köpfen eine Zeitreise in das Jahr 1910 unternehmen. Eine Viertelstunde dauert die virtuelle Rundfahrt. 13,50 Euro kostet der Eintritt in den „Time Ride“. Im September soll eine ähnliche Attraktion auch in Berlin den Betrieb aufnehmen.

Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, bereits Anfang des Jahres mit dem „Time Ride“ in der deutschen Hauptstadt starten zu können. Doch die Suche nach einer passenden Immobilie gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht. Nun ist die Deag aber fündig geworden: Direkt am Checkpoint Charlie soll die virtuelle Zeitreise im Herbst seine Tore für Besucher öffnen.

Mit Virtual-Reality-Brille an der Berliner Mauer entlang

Dort plant der Veranstalter, Touristen in das Berlin des Jahres 1964 zu entführen. Die Zeitreise mit der Daten-Brille auf dem Kopf geht dann an der Ost- und Westseite der Berliner Mauer vorbei. Die Deag arbeitet dafür auch mit Historikern zusammen, will die Stadt möglichst authentisch darstellen. Bereits im ersten Betriebsjahr rechnet Schwenkow in der deutschen Hauptstadt mit mehr als 100.000 Besuchern. Neben Köln hat der Berliner Konzern auch in Dresden ein ähnliches Geschäft aufgebaut. In der sächsischen Elbe-Stadt können Besucher direkt neben dem Zwinger in die virtuelle Zeitreise einsteigen und eine Tour in das Dresden unter August dem Starken erleben.

Schwenkow: Musikveranstaltungen bleiben Kerngeschäft

Auch für Frankfurt/Main und München gibt es laut Schwenkow ähnliche Pläne. In der bayerischen Landeshauptstadt etwa sollen Besucher ein nie gebautes Luftschiff nach Entwürfen Ludwig II. besichtigen können. Mit neuen Geschäftsfeldern wie den Touristenattraktionen will sich die Deag breiter aufstellen und weniger abhängig von dem eigentlichen Kerngeschäft Konzerte werden. „Unsere DNA ist weiter ‚we love music‘, aber wir schauen, was wir darüber hinaus gut können“, sagt Konzernchef Peter Schwenkow. Neben dem Geschäft mit Rock, Pop, Jazz und Klassik hat die Deag mittlerweile auch Standbeine in den Bereichen Familien-Entertainment und Ausstellungen aufgebaut.

Unter der Deag-Flagge zog zuletzt zum Beispiel die Harry-Potter-Ausstellung in Potsdam weit mehr als 300.000 Besucher an. Über weitere Ausstellungsthemen werde laut Schwenkow gerade verhandelt. Die Deag will perspektivisch in dem Bereich mehr eigene Inhalte kreieren. „Dann sind wir auch diejenigen, die Lizenzgebühren kassieren“, erklärt Schwenkow. Der Deag-Gründer nennt als Beispiel den „Christmas Garden“. Ursprünglich hatte das Unternehmen die weihnachtliche Gartenschau in England gestartet und dann nach Deutschland gebracht. Mittlerweile gibt es den „Christmas Garden“ in Berlin, Dresden und Stuttgart. Weitere Standorte in der Bundesrepublik und Europa sind in Planung.

Anleihe spülte 25 Millionen Euro in Deag-Kassen

Auch über Zukäufe hat der Berliner Konzern in den vergangenen Monaten seine Geschäftsfelder erweitert. Dazu hatte das Unternehmen 2018 auch eine Anleihe aufgelegt. 25 Millionen Euro konnte er so einsammeln. Geld für Übernahmen, das nun nach und nach ausgegeben wird. Erst Ende Mai vermeldete der börsennotierte Konzern die Minderheitsbeteiligung im weltweit wachsenden E-Sport-Bereich. Mit der Firma Ally4Ever Entertainment will die Deag bald ein Stadion-Event in Deutschland veranstalten.

„Die Spiele, die gespielt werden, sind global so bekannt wie Bruce Springsteen“, sagt Schwenkow. Die Deag bringt in die Partnerschaft nicht nur ihre Erfahrungen beim Ticket-Verkauf ein. Schwenkow will zudem die Events der Branche auf eine neue Stufe bringen. „Im Moment sitzen Menschen vor dem Computer und alle anderen schauen zu. Wir glauben, dass man noch mehr drumherum machen kann“, sagt er.

Zukäufe erweitern Geschäftsfelder

Zugang zu neuen Märkten hatte sich die Deag zuletzt auch im Musik-Geschäft geschafft: Mit dem Zukauf von I-Motion gelang der Einstieg in den Elektro-Musik-Bereich. Dank I-Motion hat die Deag nun auch publikumsträchtige Elektro-Festivals wie „Nature One“ und „Mayday“ im Portfolio.

Das Festival-Geschäft weckt bei Konzernchef Schwenkow aber auch unschöne Erinnerungen. Er hatte vor einigen Jahren einen Vertrag mit dem neuen Besitzer des Nürburgrings ausgehandelt, wollte dort zahlreiche Auftritte organisieren. Doch nach einem Investorenwechsel bei der Rennstrecke gab es Komplikationen. Die Deag musste das Geschäft mit hohen Verlusten abschreiben. „Elektronische Musik ist eher ein Lebensgefühl und nicht abhängig von großen Headlinern“, so Schwenkow. Mit dem eigentlichen Rock/Pop-Festivalgeschäft wolle die Deag hingegen nichts mehr zu tun haben. „Da haben wir uns einmal die Finger verbrannt“, sagt er.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Deag zudem die Übernahme des Schweizer Konzertveranstalters Michael Drieberg bekanntgegeben. Sie erhält damit nicht nur Zugriff auf viele französischsprachige Künstler, sondern erweitert etwa durch die Veranstaltung „Disney sur glace“ auch ihr Angebot im Bereich Familien-Entertainment. Zudem sei in dem Paket auch ein langjähriger Pachtvertrag für den Salle Métropole in Lausanne enthalten – laut Peter Schwenkow einer der schönsten Konzertsäle Europas.

Wie Schwenkow Schwarzmarkthändlern das Handwerk legen will

Für die Deag liefen die Geschäft im vergangenen Jahr gut. Den Umsatz konnten die Berliner auf gut 200 Millionen Euro steigern, der Gewinn (Ebit) betrug zehn Millionen Euro. Traditionell stark ist das Geschäft in Großbritannien. Gut die Hälfte der Erlöse erwirtschaftet das Unternehmen im Vereinigten Königreich, auch, weil die Deag dort zuletzt die ausverkaufte Tour des Superstars Ed Sheeran organisierte. Wie andere große Konzertveranstalter auch arbeitete sie dabei mit personalisierten Tickets. Ein Schritt, der Schwarzmarkt-Händlern das Handwerk legen soll.

Im Visier von Schwenkow steht vor allem der Online-Ticketmarktplatz Viagogo. „Ich glaube, dass der Kampf gegen Viagogo 2018 gestartet ist, 2019 weitergeht und dass wir zunehmend darauf achten, dass Viagogo keine Karten bekommt“, sagt Schwenkow. Dem Konzertveranstalter geht es dabei auch um den Kunden. „Wir müssen den Menschen klar machen, dass Viagogo Aufpreise von bis zu 700 Prozent nimmt.“ Die Deag werde nicht hinnehmen, dass so auf dem Rücken der Künstler Geschäfte gemacht werden.

Show mit Dieter Bohlen ein großer Erfolg

Wie der Kampf konkret aussehen könnte, hatte die Deag zuletzt bei den Konzerten mit Dieter Bohlen gezeigt. Zunächst hatte sie ein Konzert in der Zitadelle Spandau organisiert, das schon nach kurzer Zeit ausverkauft war. Anschließend gingen die Preise für die Eintrittskarten auf bis zu 1200 Euro hoch. Schwenkow, der auch schon die letzte Tour mit Modern Talking für Bohlen organisiert hatte, setzte sich daraufhin mit dem Künstler zusammen und kündigte weitere Konzerte an. Die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt sanken danach wieder. Mittlerweile hat die Deag für die Bohlen-Konzerte rund 60.000 Tickets in acht Städten verkauft. „Das wird eine Mega-Show“, sagt Schwenkow.