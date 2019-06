Mercedes-Rückruf: 60.000 Diesel-Autos unter Manipulationsverdacht

Stuttgart/Berlin. Hat Mercedes bei Sportgeländewagen der Euro-5-Abgasnorm illegale Abschaltvorrichtungen eingebaut? Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat diesen Verdacht – und hat am Freitag einen amtlichen Rückruf von etwa 60 000 Dieselautos angeordnet. Der Rückruf betrifft Autos des Modells Mercedes-Benz GLK 220 CDI, die zwischen 2012 und 2015 produziert wurden.

Ein Sprecher des Daimler-Konzerns bestätigte am Samstag auf Anfrage einen Bericht der „Bild am Sonntag“. Daimler bestreitet den Verdacht und will sich juristisch gegen den Betrugsvorwurf wehren.

Das Kraftfahrt-Bundesamt will laut des Zeitungsberichts die Ermittlungen gegen den Autobauer noch ausweiten. Die Software, die nun unter Betrugsverdacht steht, ist demnach in vielen weiteren Mercedes-Modellen zu finden. Laut Unternehmenssprecher ist Mercedes auch weiterhin mit der Behörde über das Thema im Gespräch.

‣ Dem Diesel geht die Luft aus: Wie dramatisch der Diesel-Anteil bei den Neuzulassungen eingebrochen ist - und was die Deutschen jetzt fahren, zeigt unsere Datenauswertung. ‣ Dem Diesel geht die Luft aus: Wie dramatisch der Diesel-Anteil bei den Neuzulassungen eingebrochen ist - und was die Deutschen jetzt fahren, zeigt unsere Datenauswertung.



Diesel-Manipulation: Nicht der erste Verdacht gegen Mercedes

Der Verdacht gegen das fragliche Automodell GLK 220 CDI ist nicht neu – er wurde bereits Mitte April publik. Damals hatte das KBA ein formelles Anhörungsverfahren gegen Daimler eingeleitet. Es hieß, die Behörde sei bereits im Herbst 2018 auf eine verdächtige Software-Funktion bei dem Motor OM 651 gestoßen. Die Abgaswerte sollen mithilfe eines Computerprogramms gesenkt worden sein – aber nur auf dem Prüfstand und nicht im täglichen Verkehr.

Im August 2018 musste Daimler europaweit 690.000 Diesel-Autos mit verbotener Software zurückrufen. In Deutschland waren damals 238.000 Wagen betroffen. (dpa/sdo)