BlaBlaBus: Neues Fernbus-Angebot - Billig-Tickets ab Berlin

Berlin. Dass Reisen immer erschwinglicher wird, ist bekannt, und zumindest in Sachen Flugreisen durchaus bedenklich – Stichwort Klima. Ab sofort gibt es einen neuen Konkurrenten im Kampf um Kosmopoliten (und alle, die aus sonstigen Gründen ihr Zuhause verlassen wollen): BlaBlaCar, eine der größten Mitfahrzentralen, hat BlaBlaBus gestartet.

Um zum Start am 24. Juni ordentlich Aufmerksamkeit vom reisefreundlichen Publikum zu bekommen, gibt es Tausende Tickets für knapp einen Euro. So waren am Donnerstagmorgen zum Beispiel problemlos Verbindungen für die Folgewoche zwischen Berlin und Düsseldorf zu finden, die 0,99 Euro kosteten. Auch nach Hamburg kommt man so günstig.

BlaBlaBus: Start am 24. Juni mit Aktionstickets – das sind die Preise

Dabei handelt es sich um Aktionstickets – wer die Strecke regulär buchen will, muss 13,99 Euro bezahlen. Im Vergleich zum Beispiel zur Deutschen Bahn eine ordentliche Ersparnis. Das Unternehmen wirbt mit modernen Bussen (WLAN, USB, „netter Kapitän“) und umtauschbaren Tickets.

BlaBlaBus: Das ist der neue Konkurrent von Flixbus

Für den Marktstart von Vorteil ist, dass BlaBlaBusse in die BlaBlaCar-App eingebunden werden und somit vielen Millionen Nutzern als Alternative vorgestellt werden können. BlaBlaCar ist die Mitfahr-Marke des Pariser Unternehmens Comuto, aktiv in 22 Ländern. Im November 2018 hatte das Unternehmen den französischen Fernbusbetreiber Ouibus übernommen.

Dass man im großen Stil ins Fernbusgeschäft einsteigen wolle, hatte BlaBlaCar bereits im März angekündigt. Geworben wird mit 300 Reisezielen, allerdings sind bei weitem nicht alle von überall erreichbar, nicht einmal innerhalb Deutschland, viele große Städte sind aber bereits miteinander verbunden.

Ziele und Pläne von BlaBlaBus – bald auch Europa im Angebot

Geplant ist offenbar, das Netz zeitnah weiter auszubauen. Und wer Verbindungen sucht, die noch nicht bedient werden, bekommt Mitfahrangebote. Zum Start soll es fünf Linienverbindungen geben, bis Ende des Jahres sollen 60 Ziele bedient werden in Deutschland – und weitere in Nachbarländern.

Seit 2013 ist der deutsche Fernbusmarkt geöffnet. Bekanntester Vertreter der Branche ist seitdem Flixbus – allerdings haben viele Bedenken aufgrund der günstigen Tickets, ob die Qualitätssicherung auch wirklich ausreichend gesichert ist.

Zuletzt hatte es mehrere Unfälle gegeben, unter anderem in Leipzig mit einem Flixbus – es wurden Ermittlungen gegen den Busfahrer eingeleitet. Anfang Juni hatte es gleich zwei Flixbus-Unfälle gegeben, die Reisenden erhoben Vorwürfe. Das Thema wurde auch auf anderen Ebenen behandelt – was Politik und Verbände zu den Flixbus-Unfällen sagen. (ses)