BlaBlaBus macht Flixbus mit Spott-Preisen Konkurrenz - Fernbus-Experten kritisch

Berlin. Bis 2012 waren Fernbusse auf deutschen Autobahnen selten zu sehen. Grund dafür war ein Verbot zum Schutz des regionalen Zugverkehrs. Als dieses Verbot 2013 aufgehoben wurde, strömten zahlreiche Fernbus-Anbieter auf den Markt und kämpften gegenseitig um Fahrgäste. Inzwischen haben sich die Reihen gelichtet.

Als einzig wirklich großer Anbieter blieb nur noch Flixbus übrig, der jetzt mit BlaBlaBus Konkurrenz aus Frankreich bekommt. Er versucht derzeit mit Spott-Preisen, Kunden zu locken.

Ab dem kommenden Montag (24. Juni) können Reisende mit dem neuen Anbieter fahren. Und auch wenn der Fernbusanbieter bei den Fahrtzeiten im Vergleich zur Schiene nicht mithalten kann, will man trotzdem bei den Kunden punkten – mit niedrigen Preisen. Ob das dauerhaft profitabel ist, muss sich noch zeigen. Experten zweifeln, ob BlaBlaBus sich überhaupt durchsetzen wird.

BlaBlaBus gestartet – Das Wichtigste in Kürze:

Mit einem Aktionsangebot hat Flixbus-Konkurrent BlaBlaBus sein eigenes Fernbus-Angebot gestatet

Für Tickets unter einen Euro kann man günstig durch die Republik reisen

Allerdings sind es Aktionstickets - sie gibt es nur für kurze Zeit

Verkehrsexperten sind skeptisch

Die Farben bei BlaBlaBus sind schon mal anders als bei Flixbus – vielleicht der größte Unterschied zum Konkurrenten, der seine Busse grün lackiert hat. Die Farbe ist längst zum Markenzeichen geworden. Ob das auch BlaBlaBus gelingt, bleibt abzuwarten. Bei der Ausstattung wird und kann der neue Anbieter nicht so viel anders machen, als Flixbus.

Auch in seinen Bussen gibt es kostenloses Wlan und Steckdosen sowie USB-Stecker und Klimaanlage. Viel günstiger wird auch BlaBlaBus nach dem Start seine Ticketpreise nicht günstiger machen können. Deshalb sind Verkehrsexperten kritisch, ob der Markteinstieg gelingen wird – besonders auf solchen Strecken, die bereits von Flixbus angeboten werden.

Das könnte die Chance von BlaBlaBus sein

Die Chance besteht eher darin, Strecken auszuwählen, die andere nicht haben. Ob das das Konzept von BlaBlaBus ist, muss sich erst zeigen. Das Streckennetz sieht erstmal ähnlich wie bei Flixbus aus. Was man aber jetzt schon weiß: Flixbus wird sich so einfach nicht die Marktanteile wegnehmen lassen – auch mit Spottpreisen von unter einem Euro für eine Fahrt nicht.

Flixbus ist so etwas wie der Platzhirsch auf dem Markt für Fernbusse.

Foto: Angelika Warmuth / dpa

Das weiß man auch beim Marktführer. „Wir sind harten Wettbewerb gewohnt und es wird sich noch zeigen, inwieweit Blablacar – bisher vornehmlich als Mitfahrgelegenheit aktiv – anpassungsfähig genug ist, um auf diesen sich schnell wandelnden Markt zu reagieren und für den Kunden ein flächendeckendes und innovatives Angebot anzubieten“, sagt André Schwämmlein, Gründer und Geschäftsführer von Flixbus, zur „Berliner Zeitung“.

Dass Reisen immer erschwinglicher wird, ist bekannt, und zumindest in Sachen Flugreisen durchaus bedenklich – Stichwort Klima. Ab sofort gibt es einen neuen Konkurrenten im Kampf um Kosmopoliten (und alle, die aus sonstigen Gründen ihr Zuhause verlassen wollen): BlaBlaCar, eine der größten Mitfahrzentralen, hat BlaBlaBus gestartet.

Flixtrain: Diese vier Dinge muss man wissen

Flixbus- Diese vier Dinge muss man wissen

Um zum Start am 24. Juni ordentlich Aufmerksamkeit vom reisefreundlichen Publikum zu bekommen, gibt es Tausende Tickets für knapp einen Euro. So waren am Donnerstagmorgen zum Beispiel problemlos Verbindungen für die Folgewoche zwischen Berlin und Düsseldorf zu finden, die 0,99 Euro kosteten. Auch nach Hamburg kommt man so günstig.

Doch die Sache hat einen Haken. Denn für immer sind die Tickets nicht so günstig.

BlaBlaBus: Start am 24. Juni mit Aktionstickets – das sind die Preise

Dabei handelt es sich um Aktionstickets – wer die Strecke regulär buchen will, muss 13,99 Euro bezahlen. Im Vergleich zum Beispiel zur Deutschen Bahn eine ordentliche Ersparnis. Das Unternehmen wirbt mit modernen Bussen (WLAN, USB, „netter Kapitän“) und umtauschbaren Tickets.

BlaBlaBus: Streckennetz des Flixbus-Konkurrenten

Für den Marktstart von Vorteil ist, dass BlaBlaBusse in die BlaBlaCar-App eingebunden werden und somit vielen Millionen Nutzern als Alternative vorgestellt werden können. BlaBlaCar ist die Mitfahr-Marke des Pariser Unternehmens Comuto, aktiv in 22 Ländern. Im November 2018 hatte das Unternehmen den französischen Fernbusbetreiber Ouibus übernommen.

Dass man im großen Stil ins Fernbusgeschäft einsteigen wolle, hatte BlaBlaCar bereits im März angekündigt. Geworben wird mit 300 Reisezielen, allerdings sind bei weitem nicht alle von überall erreichbar, nicht einmal innerhalb Deutschland, viele große Städte sind aber bereits miteinander verbunden. Der Fernbus-Markt wächst mit BlaBlaBus weiter.

Geplant ist offenbar, das Netz zeitnah weiter auszubauen. Und wer Verbindungen sucht, die noch nicht bedient werden, bekommt Mitfahrangebote. Zum Start soll es fünf Linienverbindungen geben, bis Ende des Jahres sollen 60 Ziele bedient werden in Deutschland – und weitere in Nachbarländern.

Diese Städte steuert BlaBlaBus unter anderem aus Berlin an:

Hamburg,

Bremen,

Düsseldorf,

Frankfurt am Main,

München und

Dresden

Flixtrain von Flixbus

Seit 2013 ist der deutsche Fernbusmarkt geöffnet. Bekanntester Vertreter der Branche ist seitdem Flixbus – allerdings haben viele Bedenken aufgrund der günstigen Tickets, ob die Qualitätssicherung auch wirklich ausreichend gesichert ist. Flixbus macht derweil noch mehr Druck auf die Deutsche Bahn. Mit Flixtrain will der Fernbusanbieter Kunden weg von der Bahn locken.

Tickets für BlaBlaBus

Wer eine Fahrt mit dem BlaBlaBus machen will, kann Tickets dafür auf der Internetseite des Anbieters buchen. Dabei sollte man bedenken, dass besondere Bedingungen für die Beförderung gelten. Dazu zählen:

Gepäck nicht schwerer als 23 Kilogramm

Zusammengeklappte Kinderwagen können kostenlos transportiert werden

Tiere sind ausgeschlossen - ausgenommen Blindenhunde

• Hier finden Sie die Internetseite von BlaBlaBus.

Zuletzt hatte es mehrere Unfälle gegeben, unter anderem in Leipzig mit einem Flixbus – es wurden Ermittlungen gegen den Busfahrer eingeleitet. Anfang Juni hatte es gleich zwei Flixbus-Unfälle gegeben, die Reisenden erhoben Vorwürfe. Das Thema wurde auch auf anderen Ebenen behandelt – was Politik und Verbände zu den Flixbus-Unfällen sagen. (ses)