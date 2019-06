Adidas: Drei Streifen sind keine Marke mehr in der EU

Berlin. Drei parallele Streifen sind das Markenzeichen des Sportartikelherstellers Adidas. An diesem Mittwoch hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg darüber geurteilt, ob der deutsche Sportartikelhersteller die Markenrechte an den drei parallelen Streifen besitzt. Die Antwort: nein.

Das Drei-Streifen-Symbol sei kein EU-Markenzeichen, hieß es in dem Urteil. Adidas habe nicht nachgewiesen, dass diese Marke in der gesamten Union infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, teilte das EU-Gericht (EuG) am Mittwoch in Luxemburg mit. Viele von Adidas vorgelegte Beweise seien ungültig, da sie etwa umgekehrte Farbschemata aufwiesen - weiße Streifen auf schwarzem Hintergrund anstatt schwarze Streifen auf weißem Hintergrund.

Das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) hatte das weltbekannte Logo – drei parallel verlaufenden schwarzen Streifen auf weißem Hintergrund – im Jahr 2014 für Adidas als Bildmarke für Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen eingetragen.

Später ging die belgische Firma Shoe Branding Europe dagegen vor. Die Begründung: Adidas habe nicht nachgewiesen, dass die Marke in der gesamten EU Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe. Und die EUIPO erklärte den Eintrag der Marke für Adidas wieder für nichtig.

Schließlich klagte Adidas gegen diese Entscheidung, die nun vom Gericht in Luxemburg aber bestätigt wurde.

Adidas und Shoe Branding Europe streiten nicht zum ersten Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Shoe Branding Europe und Adidas vor dem EuGH streiten: Schon 2009 wollten sich die Belgier beim EU-Markenamt einen Schuh mit zwei parallelen Querstreifen schützen lassen.

Adidas scheiterte mit einem Widerspruch beim Markenamt, hatte 2015 aber Erfolg beim EU-Gericht. Dieses sah ebenso wie Adidas eine ausreichende Ähnlichkeit zwischen beiden Marken und stufte den Einspruch des deutschen Sportartikelherstellers als berechtigt ein. Shoe Branding Europe zog daraufhin vor den EuGH – erfolglos.

Die Adidas-Streifen ließ sich Firmengründer Adolf Dassler bereits 1949 als Marke eintragen. Zuvor waren an den Seiten seiner Sportschuhe schmale Lederstreifen angebracht, die der Verstärkung dienen sollten. Schnell wurde aber klar, dass diese Streifen einen großen Wiedererkennungswert mitbrachten.

Seitdem verteidigt der Sportartikelhersteller immer wieder mal Angriffe auf die Marke. Erstmals schon 1952, als Athleten, die vom finnischen Hersteller Karhu ausgerüstet wurden, bei den Olympischen Spielen ebenfalls mit Streifen auf den Schuhen antraten. Dassler reagierte – und kaufte die Markenrechte des finnischen Herstellers.

Wie wichtig Adidas die Streifen sind, zeigt auch ein Streit mit dem Modekonzern von Ralph Lauren (Polo) aus dem Jahr 2004. Adidas hatte damals Ralph Lauren vor Gericht gezogen, weil der Modeschöpfer eine Jacke seiner eigenen Marke mit zwei parallelen Streifen versehen hatte. Adidas sah darin sein Design kopiert – auch wenn die Anzahl der Streifen eine andere war. (dpa/msb/ba/rtr/ac)