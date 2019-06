Berliner geben 1535 Euro für den Sommerurlaub aus

Ab in den Urlaub: 69 Prozent der Berliner planen in diesem Sommer eine Reise.

Berlin. Einwohner in der deutschen Hauptstadt planen in diesem Jahr deutlich höhere Ausgaben für den Sommerurlaub ein als noch vor einigen Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Berliner Sparkasse hervor. Demnach ist das Budget für eine Reise im Zeitraum zwischen Juni und September auf 1535 Euro gestiegen. Ein Jahr zuvor hatten die Berliner noch angegeben, Ausgaben in Höhe von 1415 Euro für den Sommerurlaub einzuplanen. Noch 2016 hatten die Hauptstadt-Bewohner laut Sparkassen-Befragung lediglich ein Budget von 1239 Euro zur Verfügung.

„Die gute wirtschaftliche Entwicklung der Stadt macht sich bei immer mehr Berlinern auch auf dem Konto bemerkbar. Und die Berliner geben das Geld gerne für Reisen aus, zumal vielen Reiseerlebnisse und Erholung immer wichtiger werden“, sagt Alexander Fest, Direktor für Private Kunden bei der Berliner Sparkasse.

So urlauben die Berliner

Foto: BM Grafik

West-Berliner haben höheres Budget zur Verfügung als Ost-Bewohner

Einwohner in den westlichen Stadtbezirken können dabei offenbar mehr Geld ausgeben als Bewohner des Ost-Teils der Stadt. Laut Sparkasse rechnen West-Berliner mit Urlaubs-Ausgaben in Höhe von 1575 Euro, Ost-Berliner kalkulieren mit Kosten in Höhe von 1468 Euro für den Sommerurlaub. Ältere Befragte planen dabei höhere Ausgaben als Jüngere ein: Berliner unter 30 kommen mit durchschnittlich 1184 Euro im Sommerurlaub aus. Zwischen 30 und 50 Jahre alte Einwohner rechnen mit Aufwendungen in Höhe von 1488 Euro. Ältere Berliner planen, sogar pro Person im Durchschnitt 1759 Euro auszugeben.

Laut Umfrage gaben mehr als zwei von drei Berlinern (69 Prozent) an, in diesem Jahr zwischen Juni und September in den Urlaub fahren zu wollen. Auch der Anteil der Reisenden ist damit erneut gestiegen. 2018 kehrten 62 Prozent der Berliner der Hauptstadt im Sommer den Rücken zu, 2017 waren es 57 Prozent.

Großteil der Berliner ist bis zu zwei Wochen unterwegs

20 Prozent werden der Befragten werden dabei eine Woche lang unterwegs sein. 42 Prozent wollen acht bis 14 Tage lang verreisen. 21 Prozent der Berliner werden ihr Zuhause für bis zu drei Wochen verlassen. 13 Prozent der Berliner werden sogar mehr als drei Wochen lang im Sommerurlaub sein – darunter zu etwa gleichen Teilen die 18- bis 29- sowie die über 50-Jährigen. Längere Reisen mit einer Dauer von mindestens zwei Wochen sind vor allem bei den Befragten mit Kindern im Haushalt (41 Prozent) und höherer Schulbildung (40 Prozent) beliebt.

Das beliebteste Reiseziel bleibt laut Sparkassen-Umfrage das Inland: 35 Prozent der Berliner gaben an, innerhalb Deutschlands verreisen zu wollen. Ostsee, bayerische Alpen und Co. scheinen aber an Attraktivität verloren zu haben: 2018 hatten noch 44 Prozent der Befragten Deutschland als Reiseziel für die Sommerferien genannt. Auf Platz zwei landet in der Auswertung Spanien (16 Prozent). Immer mehr Berliner leisten sich aber offenbar auch Fernreisen. 16 Prozent der Befragten gaben an, in diesem Jahr Urlaub in Asien, Nordamerika oder einen anderen Fernreiseziel zu planen.

Türkei ist als Urlaubsort wieder gefragter

Auch die Türkei ist in diesem Jahr weiter in der Gunst der Berliner gestiegen. Auch wegen der unsicheren politischen Situation und des fragwürdigen Umgangs mit Kritikern der Erdogan-Regierung hatten 2017 nur sechs Prozent der Hauptstadt-Einwohner die Türkei als Urlaubsziel genannt. Laut aktueller Umfrage haben nun aber wieder rund zehn Prozent der Berliner ihren Sommerurlaub in der Türkei gebucht.

Am Urlaubsort steht für viele Berliner vor allem Zeit mit der Familie, dem Partner oder Freunden im Vordergrund (67 Prozent). 63 Prozent der Befragten gaben an, während der Reise auch Sport wie Wandern oder Schwimmen machen zu wollen. Jeder zweite Sommerurlauber (52 Prozent) möchte andere Kulturen kennen lernen. Faulenzen ist für 48 Prozent der Berliner wichtig, neue Menschen zu treffen für 36 Prozent. 18 Prozent der Sommerurlauber gaben an, das Nachtleben genießen zu wollen.

Im Mai hatte die info GmbH im Auftrag der Berliner Sparkasse 1049 Berliner zu ihren Reiseplänen befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ.