Laune der Wirtschaft in Berlin trübt sich ein

Laut IHK-Konjunkturumfrage blicken Unternehmen in Berlin weniger optimistisch in die Zukunft als noch vor einem Jahr.

Berlin. Unternehmen in Berlin blicken angesichts der wirtschaftlichen Lage sorgenvoller in die Zukunft als noch vor einem Jahr. Das geht aus der neuen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde. Demnach ist der sogenannte Geschäftsklimaindex zum zweiten Mal in Folge gesunken. Im Sommer 2018 lag der Wert, in den die aktuelle Geschäftslage und die Geschäftserwartungen einfließen, noch bei 144 Punkten. Derzeit steht der Index bei 140 Zählern.

„In keiner Branche laufen die Geschäfte schlecht. Wir sehen eine Konjunkturdelle, keine konjunkturelle Krise“, sagte Sandra Trommsdorf, IHK-Bereichsleiterin für Mittelstand und Energie. Mit Blick auf die Berliner Politik nannte Trommsdorf die aktuellen Zahlen einen „Weckruf“. Die Hochkonjunktur und damit die komfortable Einnahmesituation seien keine Selbstverständlichkeiten. „Jetzt ist die Zeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sichern“, erklärte die Kammer-Vertreterin. Hausaufgaben, die von der Politik jetzt angegangen werden müssten, seien etwa die Verwaltungsmodernisierung oder die Novellierung des Vergabegesetzes.

IHK: Erwartungsindex geht zum dritten Mal in Folge zurück

Laut aktueller Konjunkturumfrage sank im Frühsommer 2019 der Geschäftslagenindikator von 59 auf 54 Punkte. Auch der Erwartungsindikator hat seit Jahresbeginn einen Punkt verloren, liegt jetzt bei 23 Zählern. Das sei laut IHK sogar der dritte Rückgang in Folge.

In Berlin zeigte sich vor allem die Industrie weniger optimistisch. Angesichts des langsamer wachsenden Welthandels formulierte die Branche nur noch nüchterne Erwartungen. Auch die in der Hauptstadt traditionell starke Dienstleistungsbranche vermeldet erste Eintrübungen. Vor allem die Nachfrage nach unternehmensnahen Dienstleistungen habe zuletzt laut IHK etwas nachgelassen.

Als größtes wirtschaftliches Risiko für die kommenden Monate nannten 71 Prozent der befragten Unternehmen in der Hauptstadt den Fachkräftemangel. 51 Prozent sehen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Berlin als größtes Risiko an. Vor allem die anhaltende Debatte über die Enteignung großer Wohnungsunternehmen hatte bei vielen Unternehmern Kopfschütteln ausgelöst.

Sorgen um Höhe der Energiekosten

Auch der Inlandsabsatz bereitet mehr Firmenchefs Sorge als noch vor einem Jahr: 39 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten, das sei ein Risiko für die Geschäftsentwicklung. Deutlicher ist nur der Anstieg beim Thema Energiepreise: Vor einem Jahr spielten Kosten für Gas, Wasser und Strom praktisch keine Rolle. Jetzt sehen rund 22 Prozent der Unternehmer in den gestiegenen Energiepreisen ein Risiko.

An die Höhe der Arbeitskosten scheinen sich viele Firmen allerdings gewöhnt zu haben. Aktuell nennen nur noch 39 Prozent der Unternehmer die Arbeitskosten als Risiko. Zu Jahresbeginn lag der Wert noch bei 49 Prozent. Möglicherweise würden die Höhe der Arbeitskosten von einigen Unternehmern in Anbetracht der anderen Risiken nicht mehr als als zu risikoreich angesehen, so Studienautor Christian Nestler.