Scheuer zum Flughafen BER: "Entwicklung gibt Anlass zur Sorge"

Der Verkehrsminister wendet sich in einem Alarmbrief an Flughafenchef Lütke Daldrup. Die Entwicklung gebe Scheuer „Anlass zur Sorge“.

Hauptstadtflughafen Verkehrsminister zweifelt an BER-Eröffnung im Oktober 2020

Berlin. Im Oktober 2020 soll der Hauptstadtflughafen BER eröffnet werden. Doch obwohl die jahrelang fehlerhafte Rauchabzugsanlage, unternehmensintern nur „Monster“ genannt, vergangene Woche die Sicherheitsprüfung bestand, hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Zweifel am geplanten Eröffnungsdatum.

In einem vertraulichen Brief an Engelbert Lütke Daldrup, Chef des Flughafens Berlin Brandenburg (FBB), verweist Scheuer auf die Brandmeldeanlage und die Kabelgewerke. Beide seien laut dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, sowohl von Lütke Daldrup als auch vom Tüv Rheinland als „kritisch“ eingeschätzt worden. „Diese Entwicklung gibt mir Anlass zur Sorge“, schreibt Verkehrsminister Scheuer.

Flughafen BER: Prüfung aller Anlagen ist ausschlaggebend

Das Problem: Schon im Juli soll die sogenannte Wirkprinzipprüfung des Tüv beginnen. Dabei wird das Zusammenspiel aller Anlagen mit Fokus auf dem Brandenschutz getestet. Auf Grundlage des Tüv-Berichts entscheiden anschließend die Baubehörden über die Freigabe. Erfolgt diese nicht, ist das Zieldatum kaum zu halten.

„Damit verbleiben – wenn überhaupt – nur noch äußerst geringe Puffer“, so Scheuer. Hinzu komme, dass diese Puffer lediglich „außerhalb des unmittelbaren Einflussbereichs des FBB, insbesondere bei den Genehmigungsbehörden“ lägen.

Zur Not brauche es ein neues Gesamtkonzept

Im August trifft sich der FBB-Aufsichtsrat zu einer außerplanmäßigen Sitzung, um erste Zwischenstände der Prüfung auszuwerten. Die rund dreimonatige Tüv-Untersuchung wird dann noch nicht abgeschlossen sein, allerdings werden sich dann bereits Rückschlüsse ziehen lassen, wie das grundsätzliche Urteil ausfallen wird.

Sollte es nicht positiv sein und der Eröffnungstermin nicht gehalten werden können, erwartet Scheuer von Lütke Daldrup ein alternatives Konzept. Dazu gehörten Angaben, wie es mit den Flughäfen Tegel und Schönefeld weitergehe. Scheuer hatte bereits im März den Wunsch geäußert, Tegel als zweites Terminal des BER zu erhalten.

Derzeit habe aber die termingerechte Eröffnung des Flughafens BER, so Scheuer, für ihn „weiter höchste Priorität“.

• Hintergrund:

• Porträt Lütke Daldrup:

Ministerium: Keine negativen Effekte für die Wirtschaft

Das Verkehrsministerium geht allerdings nicht davon aus, dass sich die bisherigen Terminverschiebungen negativ auf die Wirtschaft ausgewirkt hätten. Aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP geht hervor, dass das Ministerium „nicht von erheblichen Auswirkungen ausgehe“.

Da sich derzeit rund um den Standort Schönefeld Unternehmen ansiedeln würden, könne dort „von einer insgesamt positiven Entwicklung ausgegangen werden“, heißt es in der Antwort.

• Interview: Droht Chaos zum Urlaubsbeginn an Flughäfen, Herr Scheurle?

• Probleme: Kabel-Sanierung am BER verzögert sich

„BER wird zum Problem von Andreas Scheuer“

Bei Fragesteller Christoph Meyer, Bundestagsabgeordneter der FDP, stoßen die Äußerungen auf Unverständnis. „Die Bundesregierung versteckt sich hinter eigenem Unwissen“, sagte Meyer und fügte an: „Hier werden Milliarden in den brandenburgische Sand gesetzt und über die volkswirtschaftlichen Effekte wird nur geraten.“

Für Meyer zeigt die Antwort aus dem Verkehrsministerium vor allem eines: „Der BER wird zunehmend zum Problem von Andreas Scheuer.“