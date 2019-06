Berliner Start-up will Nutzern online Klavierspielen lehren

Das Start-up Skoove will seinen Nutzern online das Klavierspielen beibringen. Eine Software überwacht dabei die Lernfortschritte.

Berlin. Auf der Gitarre einen Beatles-Hit zum Besten geben, die Angebetete am Flügel mit den Klängen von Beethovens Mondscheinsonate begeistern oder im Orchester die Geige streichen: Wer ein Instrument spielt, erntet Anerkennung. Es ist aber auch gut für das Gehirn, macht erwiesenermaßen glücklich und Spaß. Jeder dritte Deutsche, der nicht musiziert, würde es gerne lernen. Bei den unter 29-Jährigen ist es sogar jeder zweite, wie eine Umfrage der Society of Music Merchants, dem Verband der deutschen Musikinstrumentenhersteller, ergibt.

Für die meisten bleibt der Traum aber ein Traum. Tatsächlich wird nur in 17,7 Prozent der Haushalte musiziert. Gründe dafür gibt es viele: Keine Motivation, zu teuer, schlechte Erfahrungen oder die Unvereinbarkeit des Musikunterrichts mit dem Berufsalltag. „Hürden, die man mit einer Technologielösung überwinden kann“, ist Florian Plenge, Geschäftsführer des Berliner Start Ups Skoove, überzeugt.

Mit der Online-Plattform kann man interaktiv das Klavierspiel lernen. Angeleitet durch eine App, die es für iOS und Browser gibt, können Fähigkeiten erworben, aufgefrischt oder weiterentwickelt werden.

„Die Idee ist es, allen Menschen einen Zugang zu einer musischen Ausbildung zu ermöglichen“, sagt Plenge, der Skoove vor fünf Jahren gemeinsam mit seinem Kompagnon Stephan Schulz gründete. Die beiden Berliner arbeiteten zuvor im Audiosoftware-Bereich und sind leidenschaftliche Hobbymusiker. Plenge, 44 Jahre alt und eigentlich promovierter Physiker, beherrscht neben Klavier auch Gitarre, hat in einer Trash Metal-Band Schlagzeug gespielt und als DJ aufgelegt.

Alle Inhalte werden anhand populärer Stücke vermittelt

Etüden oder trockene Fingerübungen sucht man bei Skoove vergebens. Stattdessen wird jede Lektion anhand eines von 200 bekannten Stücken vor allem aus der Popmusik vermittelt. Dazu wurden Lieder etwa von Queen, Amy Winehouse oder Ray Charles extra für das jeweilige Erfahrungslevel der Nutzer umarrangiert. „Wir haben eine Methode entwickelt, bei der man ab dem ersten Tag das lernt, was man lernen möchte“, so Plenge.

Auf dem Bildschirm wird neben der Notation eine Simulation spielender Hände gezeigt und auf Fehler hingewiesen.

Foto: Screenshot Skoove

Am Anfang einer Lektion wird zunächst die Melodie vorgespielt. Ein Video zeigt die Notation und eine Aufnahme spielender Hände. Nachdem die theoretischen Grundlagen, die Lage der Finger und die richtige Spieltechnik erläutert wurden, kann der Benutzer sich selbst versuchen. Im letzten Schritt spielt man die Melodie im Originaltempo zu Hintergrundmusik. Eine Audioerkennungssoftware zeichnet das Gespielte über das Mikrofon des Telefons oder Computers auf und gibt dem Nutzer Rückmeldung – etwa, wenn er sich verspielt.

Musikschulverband vermisst qualifizierte Lehrkraft

„Den Unterricht durch einen Musikpädagogen kann eine Software nicht ersetzen“, sagt Claudia Wanner, Sprecherin des Verbands deutscher Musikschulen (VdM). Gut gemachte Programme könnten etwa beim Notenlernen unterstützen. „Eine qualifizierte Musiklehrkraft kann aber immer direkte Rückmeldung geben, korrigiert bei fehlerhaften Haltungen und geht individuell auf Spieltechnik, Intonation und musikalischen Ausdruck ein.“ Wichtiger Bestandteil des Musikunterrichts an den öffentlichen Musikschulen sei zudem das gemeinsame Musizieren im Ensemble. „Eine Software stößt hier schnell an Grenzen.“

Im Vergleich zum klassischen Unterricht ist die Online-Plattform aber deutlich günstiger. Eine Stunde Einzelunterricht pro Woche kostet an Berliner Musikschulen monatlich zwischen 92 und 97 Euro. Für das Skoove-Monatsabo sind nur 19,99 Euro fällig. Das Jahresabo gibt es für knapp 120 Euro. Als Konkurrenz zur klassischen Branche versteht sich Skoove aber nicht unbedingt. „Viele fangen bei uns an und gehen nach einem halben Jahr zum Lehrer“, so Plenge.

Mittlerweile hat das Start-up mit Sitz an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain 20 Mitarbeiter. Aktuell gibt es 15 Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene mit mehr als 400 Lektionen. Rund 100.000 aktive Nutzer zählt Skoove im Monat. Die Inhalte werden in insgesamt acht Sprachen angeboten. Die wichtigsten Märkte sind laut Unternehmen Nordamerika und Europa.

Investoren gaben zuletzt drei Millionen Euro

„Skoove hat uns mit seiner letztjährigen Wachstumsdynamik von mehr als 300 Prozent im Umsatz und seiner internationalen Aufstellung überzeugt“, sagt Benjamin Solenthaler von Ringier Digital Ventures. Der Schweizer Investor stieg vor kurzem gemeinsam mit der Capacura GmbH und MGO Digital Ventures bei dem Berliner Start-up ein. Bereits länger sind die Egora Holding, der High-Tech Gründerfonds sowie die Beteiligungsgesellschaft der landeseigenen Investitionsbank Berlin als Gesellschafter an Bord. Im April konnte Skoove erfolgreich eine Finanzierungsrunde über drei Millionen Euro abschließen.

Plenge wundert die positive Resonanz der Investoren nicht. Der Markt sei riesengroß und einen Weltmarktführer gebe es noch nicht. Vor diesem Hintergrund solle ein Teil des neuen Geldes ins Marketing investiert werden, um mehr Kunden zu generieren. Der andere Teil gehe ins Produkt. „Wir sind immer noch am Anfang, wenn es darum geht, die wirklich perfekte Lernerfahrung zu liefern“, räumt Plenge ein. So gelte es nun insbesondere die Audioerkennung weiter zu verbessern. Perspektivisch sollen etwa mit Android weitere Plattformen sowie mit Gitarre und Gesang neue Instrumente hinzukommen.