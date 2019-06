Start-up Atheneum: Berliner Firma vermittelt weltweit Wissenschaftler

Nach sechs Jahren in der Unternehmensberatung kam für Mathias Wengeler der Moment, in dem es Zeit war, etwas Neues auszuprobieren und sich seinen Traum vom Unternehmertum zu erfüllen. „Die damals schlechte Stimmung in der Branche durch die Wirtschaftskrise half mir, einen Schnitt zu machen und den Umzug nach Berlin zu wagen“, sagt der 39-Jährige.

Und so beschloss er, das zum Geschäft zu machen, was ihn bei seiner Arbeit immer umtrieb: Die Suche nach Experten, die sich in einem Bereich besonders gut auskennen. Wie beispielsweise Wissenschaftler, Geschäftsführer und Manager.

Wengeler kam im Jahr 2010 von München nach Berlin, um zusammen mit Ammad Ahmad das Unternehmen Atheneum zu gründen. Dabei bekamen sie Starthilfe von dem früheren Studi-VZ-Chef Michael Brehm. Zunächst war kaum etwas über das Unternehmen bekannt, da es die Gründer erfolgreich aus der Öffentlichkeit fernhielten. „Für uns war es erstmal wichtig, das Produkt zu entwickeln und im stillen Kämmerlein voranzukommen“, sagt Wengeler.

Unternehmen vermittelt weltweit 400.000 Experten

Verstecken braucht sich das Start-up nicht mehr, denn mittlerweile ist daraus ein großes Expertennetzwerk geworden, das weltweit rund 400.000 Spezialisten wie Ärzte und Manager vermittelt und Büros in Städten wie Shanghai, London und New York besitzt. Erst kürzlich wurde die zehnte Niederlassung in Tokio eröffnet. Zu den Kunden von Atheneum gehören Unternehmensberatungen wie KPMG und Deloitte – aber auch Konzerne wie MAN, Metro und auch der Online-Versandhändler Zalando haben die Dienstleistungen von Atheneum schon in Anspruch genommen.

Kunden kommen mit ihrer Anfrage oder einem speziellen Projekt auf das Unternehmen zu, danach wird mithilfe eines Algorithmus eine Vorauswahl der passenden Experten auf der Plattform getroffen. Die Mitarbeiter des Start-ups schlagen dann einen konkreten Kontakt vor. Das passiert innerhalb von 24 Stunden. Das Wissen wird in Form von Interviews weitergegeben – mit wem der Kunde letztlich sprechen will, entscheidet er selbst.

Die meisten Anfragen kommen aus den Bereichen Gesundheit, Konsumgüter und Dienstleitungen sowie Technologie und Telekommunikation. Das Expertenwissen kann abonniert werden, sodass beispielsweise ein Paket von 1000 Gesprächen im Jahr gekauft wird. Ein Interview kostet zwischen 800 und 1200 Euro. Die Experten werden pro Anruf bezahlt und verdienen in der Stunde mindestens 100 US-Dollar, also umgerechnet 89 Euro.

Ziel ist noch lange nicht erreicht

Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 16 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Wachstum von 50 Prozent. Bei einer Finanzierungsrunde im Herbst vergangenen Jahres sammelte das Start-up zehn Millionen Euro ein. Das Magazin „Focus2 kürte Atheneum kürzlich als Wachstumschampion – in diesem Wettbewerb werden jedes Jahr die 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands gesucht.

Auch wenn die Umsatzzahlen vielversprechend sind, ist damit das Ziel, das sich die Gründer gesteckt haben, noch lange nicht erreicht. „Wir sehen uns noch gar nicht so erfolgreich. Unser Ziel sind 100 Millionen Euro Umsatz in den nächsten Jahren“, sagt Mathias Wengeler.

Mehr als 70 Mitarbeiter aus 36 Ländern am Berliner Standort

Wer das Berliner Büro an der Torstraße besucht, steht im Empfangsbereich vor einer großen Pinnwand, auf der die Teams aus den unterschiedlichen Standorten zu sehen sind. Im Flur hängen viele Fotos von Firmenevents wie Grillabenden.

Auf die Internationalität des Unternehmens sind seine Gründer, die im Jahr 2012 mit Marta Margolis Verstärkung im Führungsteam bekamen, stolz. „Wir sind in vielerlei Hinsicht multikulturell deutlich über dem Berliner Durchschnitt“, sagt Mathias Wengeler. Er selbst ist ein gutes Beispiel dafür: Der Unternehmer ist in Tokio aufgewachsen, lebte und studierte später in Maastricht, Paris und Oxford und leitet Atheneum mittlerweile aus New York.

Allein am Berliner Standort arbeiten mehr als 70 Mitarbeiter aus 36 verschiedenen Ländern, weltweit sind es 50 unterschiedliche Nationalitäten. Das sei im Arbeitsalltag praktisch. „Wenn wir Kundenanfragen aus Stockholm bekommen, können wir einen Mitarbeiter darauf ansetzen, der Schwedisch kann“, sagt der Gründer. In manchen Fällen, wenn beispielsweise eine Anfrage nach einem japanischen Experten kommt, wird direkt das entsprechende Büro, in diesem Fall Tokio, mit der Vermittlung der Gesprächspartner beauftragt. Wird nach Wissen zum Anbau von Kaffee in Lateinamerika gefragt, erledigt das das Büro in Chile. „Mitarbeiter, Experten und Kunden sind auf allen Ebenen extrem vernetzt, man kann in sekundenschnelle kommunizieren. Das ist sehr spannend“, sagt Mathias Wengeler.

Internationalität bringt viel Fluktuation mit sich

Doch die Internationalität bringt auch mit sich, dass viele der Mitarbeiter nur für kurze Zeit bei Atheneum bleiben. In Berlin sei die Fluktuation besonders groß. Es ziehe zwar viele Leute an, weil es hip sei, aber viele würden von vornherein nicht lange bleiben wollen. „Manche sehen das als eine Art Erasmus-Jahr, das sie im aufregenden Berlin verbringen“, sagt der Firmengründer. Das liege auch daran, dass die Mitarbeiter im Schnitt nicht älter als 27 Jahre sind.

Auch der Bundesverband Deutscher Start-ups sieht im niedrigen Alter einen der Hauptgründe für häufige Jobwechsel. „Junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, wechseln im Schnitt häufiger den Arbeitgeber als ältere Arbeitnehmer“, sagt Paul Wolter, ein Sprecher des Verbandes.

Mathias Wengeler vermutet, dass dabei auch der Standort eine Rolle spielt. „Ich habe schon von anderen Gründern gehört, dass Berlin eine Stadt ist, in der viele Menschen ihren Job als zeitlich begrenztes Projekt sehen“, sagt er. „Es ist nicht mehr so, dass Menschen 30 Jahre lang bei demselben Arbeitgeber bleiben. Daran muss man sich heutzutage einfach gewöhnen, fügt Wengeler hinzu.

Start-ups wünschen sich Abbau bürokratischer Hürden

Wie aus dem Start-up Monitor, einer jährlichen Onlinebefragung von Start-ups, hervorgeht, empfinden Berliner Unternehmen im Vergleich zu den übrigen Regionen die Gewinnung von ausländischen Arbeitskräften als eher einfach. Die Erhebung aus dem Jahr 2017 zeigt, dass in der Hauptstadt 50 Prozent der Mitarbeiter keinen deutschen Pass haben.

Doch die Rahmenbedingungen könnten noch verbessert werden: Noch weit vor Faktoren wie kulturellen Differenzen (14 Prozent) und sprachlichen Barrieren (41 Prozent) sah bei der Befragung im Jahr 2018 ein Großteil der Start-ups bürokratische Hürden vor Beginn des Arbeitsverhältnisses, wie die Erlangung von Visa, mit fast 65 Prozent als die größte Herausforderung an. Deshalb erhoffen sich die Unternehmen von politischer Seite insbesondere den Abbau von regulatorischen und bürokratischen Hindernissen.