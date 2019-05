Ladepunkte in Berlin: Erste Hilfe für private E-Auto-Ladesäulen

In Berlin gibt es rund 800 öffentliche Ladepunkte. Doch Anschlüsse in der eigenen Garage sind selten. Das will der ADAC ändern.

Berlin. Im Mikro-Kosmos Euref-Campus ist die E-Auto-Welt schon heute in Ordnung: Mehr als 50 Ladestationen gibt es auf dem Wissenschaftsgelände in Schöneberg, einige weitere Anschlüsse sind in der Tiefgarage verbaut. Auch bei den angesiedelten Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen dreht sich alles um die Mobilität von morgen. Besucher bemerken das mitunter schon bei der Zufahrt auf das Gelände: E-Autos haben freie Fahrt. Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist die Einfahrt hingegen nur unter Auflagen gestattet.

Der ADAC Berlin-Brandenburg will nun den Ladesäulen auch außerhalb des Euref-Stadtquartiers zum Durchbruch verhelfen. Deswegen hat der Automobilclub nun eine Allianz mit der Berliner Innung der Elektrohandwerker geschlossen. Gemeinsam wollen die Verbände nun ADAC-Mitglieder kostenlos beraten, wenn es um den Aufbau von Ladeinfrastruktur in der eigenen Garage geht. Zwar gibt es in Berlin schon heute 800 öffentliche Ladepunkte. Rund 80 Prozent der E-Auto-Fahrer laden ihr Fahrzeug aber zu Hause auf, hat der Automobilclub herausgefunden.

Nach wie vor wenig E-Autos in Berlin

In Berlin und Brandenburg sind fast 1,4 Millionen Menschen Mitglied bei dem Automobilclub. Wie viele ADAC-Beitragszahler bereits heute ein E-Auto fahren, kann der Verein nicht sagen. In Berlin war die Zahl der zugelassen Stromer zuletzt aber gestiegen. In der deutschen Hauptstadt gab es Stand Januar dieses Jahres 2.713 reine Elektrofahrzeuge.

Hinzu kommen 2.244 sogenannter Plug-in-Hybride und 17.819 Hybrid-Fahrzeuge, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor haben. Der E-Autoanteil an der gesamten Pkw-Flotte ist allerdings immer noch recht gering: Auf den Berliner Straßen sind derzeit gut 1,2 Millionen hier zugelassene Fahrzeuge unterwegs.

Die Ladeinfrastruktur ist ausbaufähig

Den geringen Anteil an Stromern macht der ADAC auch an der Zahl der Ladesäulen fest. „Die Infrastruktur ist bei weitem noch nicht so, wie es wünschenswert wäre“, sagte Karsten Schulze, Vorstand für Technik im ADAC Berlin-Brandenburg. „Wir merken auch, dass die Verunsicherung bei den Nutzern noch groß ist“, so Schulze. Gemeinsam mit der Elektrohandwerkerinnung berät der Automobilclub deswegen jetzt vor Ort bei den einzelnen Mitgliedern.

Neben den Kosten für die Anschaffung eines Elektro-Autos kann aber auch der Aufbau der nötigen Ladeinfrastruktur ins Geld gehen. Weil das Aufladen über eine herkömmliche Steckdose gefährlich ist, brauchen Stromer-Besitzer in jedem Fall einen privaten Ladepunkt.

Für eine Schnelllade-Säule mit einer Leistung von elf Kilowatt geht die Elektrohandwerkerinnung von Aufbaukosten in Höhe von bis zu 3000 Euro aus. Für gewöhnlich sei dafür der herkömmliche Hausanschluss ausreichend. Im Einzelfall könnten aber zusätzliche Kosten auf die Verbraucher zukommen, etwa wenn der Netzversorger zuvor Ertüchtigungen am Leitungsnetz vornehmen muss.

Warten auf Fördergelder vom Verkehrsminister

Der Berliner Geschäftsführer der Elektrohandwerkerinnung Constantin Rehlinger sieht deswegen auch politischen Handlungsbedarf. „Es stellt sich die Frage, ob die Kunden nicht auch Unterstützung bekommen sollten, damit die Elektromobilität an den Start kommt“, sagte Rehlinger.

Zuletzt hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im März ein milliardenschweres Förderprogramm für den Aufbau privater Ladeinfrastruktur in Aussicht gestellt. Laut Scheuer solle der Staat bis zu 50 Prozent der Kosten für privat aufgestellte Ladesäulen übernehmen. Wann das Förderprogramm startet, ist allerdings noch offen.

Für Unternehmen hat das Land Berlin bereits Fördermöglichkeiten aufgelegt: Im neuen Förderprogramm „Wirtschaftsnahe Elektromobilität“ waren bis Ende Februar dieses Jahres 113 Anträge für die Förderung von Ladeinfrastruktur eingegangen. Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hält die Elektrifizierung des Wirtschaftsverkehrs für einen der wichtigen Schritte auf dem Weg zur avisierten Mobilitätswende.

E-Autos verändern auch die Pannenhilfe

Der Vorstand des ADAC-Landesverbandes Berlin-Brandenburg Karsten Schulze sieht auch Architekten und Stadtplaner in der Pflicht, bei künftigen Bauvorhaben Platz für Ladesäulen zu schaffen. „Es muss zur Normalität werden, dass wir beim Bauen im öffentlichen und privaten Bereich die Ladeinfrastruktur mitdenken“, sagte Schulze.

Durch die Elektromobilität verändert sich auch das Brot- und Butter-Geschäft des Automobilclubs: Bei der Pannenhilfe muss der ADAC völlig neu denken. Wie mit einem liegen gebliebenen E-Fahrzeug umzugehen ist, erprobt der Verein deswegen gerade bei einem Modellversuch in Süddeutschland. Dort sind nach ADAC-Angaben drei gelb-schwarze Straßenwacht-Autos unterwegs und helfen liegen gebliebenen Stromern nach einer Panne wieder in Fahrt zu kommen. Anders als beim herkömmlichen Pkw ist die Starthilfe bei Elektro-Fahrzeugen aber keine Sache von Sekunden: Ist der E-Auto-Akku einmal leergefahren, dauert der Ladungstransfer von einem Fahrzeug zum anderen für eine Reichweite von 30 Kilometern etwa eine Stunde.