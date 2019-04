Commerzbank und Deutsche Bank vor Fusion? Gespräche gescheitert

Frankfurt Schon länger gibt es Gerüchte um eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank. Doch wie am Donnerstag die beiden Institute mitteilten, wird es dazu vorerst nicht kommen.

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass beide Banken sich am am Donnerstag zu den Gesprächen äußern würden. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing fühle sich zu einer Erklärung gedrängt. Am Freitag werden die Quartalszahlen der Bank erwartet. In dem Zeitungsbericht hatte es allerdings geheißen, dass Deutsche Bank und Commerzbank die Gespräche als Erfolg verbuchen würden.

Beide Banken hatten Mitte März mitgeteilt, dass sie ergebnisoffene Gespräche über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses führen.

Bislang wurde erwartet, dass die Öffentlichkeit noch im Laufe der Woche über den Fortgang der Verhandlungen informiert würde – und damit darüber, ob diese fortgesetzt oder abgebrochen werden. Dies ist nun geschehen.

Das „Wall Street Journal“ berichtete dagegen schon in den vergangenen Tagen, die Fusionsgespräche seien ins Stocken geraten und Neuigkeiten zu dem Vorhaben seien bis Freitag nicht zu erwarten. Beobachter hatten zuletzt immer wieder vor Gefahren eine Fusion gewarnt: Welche Risiken eine Fusion der deutschen Großbanken birgt. (rtr/ac)