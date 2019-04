Vodafone: Deutschlandweit etwa 30.000 Kunden von Störung betroffen

Düsseldorf. Nichts ging mehr am Sonntagmorgen für Tausende Vodafone-Kunden: Ein Server war am frühen Morgen in Hamburg ausgefallen – und das führte in ganz Deutschland zu erheblichen Störungen im Mobilfunknetz.

Nach Angaben von Vodafone waren von der Störung insgesamt 30.000 Kunden betroffen. Über mehrere Stunden hinweg sei es nicht möglich gewesen, eine neue Mobilfunkdatenverbindungen aufzubauen.

Vodafone-Störung – Techniker arbeiten an Problem

Auf der Website allestoerungen.de ist ab den frühen Morgenstunden ein Anstieg von Fehlermeldungen zu verzeichnen. Laut der Live-Störungskarte betrifft das so gut wie alle Teile Deutschlands.

Gegen Mittag teilte das Unternehmen mit, die Server-Probleme seien behoben. Auch auf allestoerungen.de gingen die Meldungen gegen Mittag stark zurück, lagen aber immer noch deutlich über dem üblichen Maß. (dpa/sdo)