IBB knackt bei Immobilienförderung Milliardengrenze

Berlin. Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat im vergangenen Jahr Immobilienfinanzierungen in Höhe von 1,073 Milliarden Euro ausgereicht. Damit habe die Förderbank des Landes Berlin in dem Segment erstmals die Milliardengrenze überschritten, sagte IBB-Vorstandschef Jürgen Allerkamp am Mittwoch in Berlin.

Auch die Wirtschaftsförderung wächst

Die Unterstützung von Immobilienprojekten hatte mit rund 72 Prozent auch den größten Anteil am gesamten Fördergeschäft der Bank. Die restlichen 28 Prozent entfielen auf die Wirtschaftsförderung. Die Subventionen im Bereich Firmengründungen, Unternehmenserweiterungen und Infrastrukturprojekte wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent auf 411,1 Millionen Euro an. Im Immobiliengeschäft lagen die Förderzusagen um gut 20 Prozent höher als im Jahr 2017.

„Das Fördergeschäft ist ein Abbild der wachsenden Hauptstadt, in der Unternehmen gegründet, erweitert und modernisiert werden und in der auch hohe und dringend benötigte Investitionen im Wohnungsbau erfolgen“, sagte Allerkamp weiter.

Jürgen Allerkamp ist Chef der IBB. Hier zu Gast in der Redaktion der Berliner Morgenpost.

Foto: Reto Klar

Im Bereich Neubau stieg das Finanzierungsvolumen der IBB um 37,5 Millionen Euro auf 353 Millionen Euro an. Vor allem städtische Wohnungsbauunternehmen fragten die IBB-Hilfen nach, so Allerkamp. Private Bauherren hingegen machten um das Angebot der Förderbank größtenteils einen Bogen. Das liegt nach wie vor am Zinsumfeld. Wegen der niedrigen Zinsen bekommen Bauherren auch bei herkömmlichen Banken günstige Kredite. Privater Wohnungsneubau hatte am gesamten Neubau-Fördervolumen der Bank 2018 deswegen lediglich einen Anteil von 15 Prozent.

IBB rechnet 2019 mit 20.000 neu gebauten Wohnungen

Nach aktuellen Berechnungen fehlen Berlin bis zum Jahr 2030 mindestens 130.000 Wohnungen. Die derzeitige Enteignungsdebatte helfe nicht weiter, sage Allerkamp. „Es hilft nur bauen, bauen, bauen und wir müssen noch schneller bauen“, sagte der Banker. Zuletzt hatte die IBB einen Rekord-Bauüberhang gezählt. Demnach waren rund 60.000 Wohnungen zwar bereits genehmigt. Mit dem Bau war aber noch nicht begonnen worden.

„Wir sind optimistisch, dass es sich dabei um ein zeitlich befristetes Phänomen handelt“, so Allerkamp. Für 2018 rechnet die IBB mit rund 18.000 fertiggestellten Wohnungen. Abschließende Zahlen dazu liegen noch nicht vor. 2019 sollen es laut aktueller Prognose 20.000 fertiggebaute Einheiten werden.

Im Bereich Wirtschaftsförderung zogen vor allem die Infrastrukturförderung Berlin Infra (+ 45,6 Millionen Euro), das IBB-Wachstumsprogramm (+ 35,1 Millionen Euro) und die GRW-Förderung (+ 10,12 Millionen Euro) stark an. Bei den geförderten Unternehmen seien durch die IBB-Förderung 4350 Arbeitsplätze neu geschaffen sowie 8150 Jobs erhalten worden. Die mithilfe der Bank angeschobenen Investitionen sowie die neu geschaffenen Arbeitsplätze hätten zur einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in Berlin von rund vier Milliarden Euro geführt.

IBB erbringt 20 Millionen Euro Berlin-Beitrag

Das gute Geschäftsjahr schlug sich auch auf das Ergebnis der Investitionsbank nieder. Unter dem Strich verdiente die Bank 38,3 Millionen Euro. Davon flossen gut 20 Millionen Euro als Berlin-Beitrag in die Landeskasse.