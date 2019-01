Rewe- und Penny-Würstchen zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen!

Fremdkörper Rückruf bei Rewe und Penny: Plastik und Metall in Würstchen

Köln. Rückruf bei Rewe und Penny: Wegen möglicher Fremdkörper in Würstchen lässt die Firma Ovo mehrere Produkte aus den Regalen nehmen. Betroffen seien verschiedene Bock- und Wiener Würstchen.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich in den Würstchen millimetergroße schwarze Kunststoffteilchen oder Stücke eines Metallclips befänden, teilte die Ovo Vertriebs GmbH am Freitag in Köln mit.

Verbraucher sollten die entsprechenden Produkte nicht essen, sondern gegen Erstattung des Kaufpreises im jeweiligen Markt zurückgeben. Der Rückruf erfolge rein vorsorglich und betreffe nur Produkte mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum.

Konkret gehe es um folgende Produkte:

Bei Penny:

Wiener Würstchen, Mühlenhof, 400g, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 02.02.19 und 03.02.19

Mühlenhof QS Mini Wiener, Mühlenhof, 320g, MHD 06.02.19 und 07.02.19

Mühlenhof QS Schinkenbockwurst, 400g, MHD 02.02.19 bis 04.02.19.

Bei Rewe:

Bockwurst, angeboten an der Bedientheke im Angebotszeitraum 15.01.19 bis 24.01.2019

JA! QS Mini Wiener, 320g, MHD 05.02.19 bis 07.02.19.

(dpa/cho)