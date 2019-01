Diesel-Debatte: Wie schlimm sind Autoabgase wirklich für den Menschen?

Berlin. In der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ wurde am Montagabend heftig über ein Dauerthema gestritten: „Grenzwerte geschätzt, Motoren manipuliert: ein Land im Diesel-Wahn?“ Mit dabei auch Lungenarzt Dieter Köhler.

Er kritisiert den Richtwert von 40 Mikrogramm Stickstoffoxid pro Kubikmeter: Wenn Feinstaub wirklich so tödlich wäre, müssten Raucher „nach wenigen Wochen tot umfallen“ , denn aus der Zigarette staube es eine Millionen Mal so stark. Ähnlich äußerte sich Köhler, früher Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP), auch im Interview mit dieser Redaktion. Die Frage ist: Stimmt das so?

Holger Schulz, Leiter der Abteilung Lungenepidemiologie am Institut für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum München, hält diese Aussage für „nicht korrekt“. Schulz sagte unserer Redaktion: „Niemand stirbt an Zigarettenrauch direkt.“

Es seien die sekundären Folgen des Rauchens, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und Lungenkrebs, die zum Tode führten. „Dieselben Erkrankungen beobachten wir auch bei Menschen, die in Gebieten mit erhöhter Luftschadstoffbelastung leben“, sagte DGP-Mitglied Schulz.

Herzinfarktrisiko bei Rauchern achtfach höher

Internationale Studien zeigten, dass diese Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen häufiger in stark belasteten Regionen vorkämen als in Städten mit weniger Belastung – wenn auch in geringerem Ausmaß. Generell sei das Herzinfarktrisiko bei Rauchern achtfach erhöht. Passivrauchen erhöhe die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, um 50 Prozent. „Eine Langzeitbelastung von zusätzlichen fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt um circa zehn Prozent.“

Sehr plakativ und pragmatisch gesagt heißt das Schulz zufolge: „Der Raucher stirbt etwa sieben bis neun Jahre früher, bei hoher Luftschadstoffbelastung werden im Mittel etwa 0,5 bis ein Jahr Lebensverkürzung abgeschätzt.“ Er kritisiert: „Menschen, die an stark befahrenen Straßen wohnen, leiden am meisten unter Autoabgasen. Sie spielen leider so gut wie keine Rolle in der aktuellen Debatte.“