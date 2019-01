Birgit Dietze: "Der Senat muss sich zur Industrie bekennen"

Berlin. Wenn Unternehmen Entwicklungen verschlafen, kann das zur Gefahr für viele Arbeitsplätze werden. In Berlin steht vor allem die Industrie vor Herausforderungen. Warum die Firmen verstärkt auf die Beschäftigten hören sollten, erklärt Berlins neue IG-Metall-Chefin Birgit Dietze, die seit zwei Wochen im Amt ist.

Frau Dietze, wie steht es um die Transformation der Berliner Industrie?

Birgit Dietze: Es geht voran. Der ganz große Wurf ist aber noch nicht da. Vor allem, wenn es darum geht, die komplette Produktion miteinander zu vernetzen, stehen viele Berliner Industrieunternehmen noch am Anfang. In Elementen ziehen allerdings Assistenzsysteme wie zum Beispiel

Tablets, Datenbrillen oder 3-D-Drucker in die Werkshallen ein. Ein Trend ist auch die vorbeugende Instandhaltung. Zurückhaltender sind die Unternehmen noch, wenn es darum geht, die Produktion stärker mit dem Internet zu koppeln. Hier stellen sich auch Fragen der Datensicherheit. Deswegen gibt es dabei eine Zurückhaltung. Die Berliner Industrie ist aber in einer gewissen Weise erfahren, was Veränderungen angeht. Eine Form der Transformation ist ja bereits nach dem Mauerfall einmal durch die komplette Stadt gerollt.

Ledvance, GE und Siemens hatten im vergangenen Jahr verkündet, Arbeitsplätze in den Berliner Werken abzubauen. Wie herausfordernd wird das Jahr 2019 für die Industrie in der Stadt?

Es bleibt herausfordernd. Viele Unternehmen in Berlin haben den Weltmarkt im Blick. Dieses Umfeld verändert sich ständig. Den Wandel vorauszusehen, ist die Herausforderung. Firmen müssen viel stärker als früher erahnen, was kommt und versuchen, darauf zu reagieren. Innovation ist gefragt. Davon hängen Arbeitsplätze ab.

In vielen Fällen schien das im vergangenen Jahr nicht gelungen zu sein. Sind die Unternehmen damit überfordert?

Für kleinere Unternehmen ist das natürlich ungleich schwerer. Wer auf sich alleine gestellt ist, hat begrenzte Ressourcen und auch weniger Möglichkeiten, sich da gut zu positionieren. Konzerne aber haben dafür eigene Abteilungen, die sich damit konzentriert beschäftigen.

Trotzdem ist es Ledvance, GE und Siemens offenbar nicht rechtzeitig gelungen, sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen. Um die Arbeitsplätze und Standorte in Berlin zu erhalten, hatte die IG Metall Konzepte erstellt. Ist das nicht aber eigentlich die Aufgabe der Unternehmen?

Ja, das ist immer Aufgabe der Unternehmen. Allerdings haben wir im vergangenen Jahr gesehen, dass man sich frühzeitiger Gedanken machen und Konzepte entwickeln muss, um Trends nicht zu verschlafen. Vielleicht gab es auch bei dem einen oder anderen Unternehmen die Hoffnung, dass es schon irgendwie gut gehen wird. In dem Moment, wo das dann aber nicht gut geht, können schnell Werksschließungen die Folge sein. Unser Appell an die Firmen, in denen Arbeitnehmer oder ihre Vertretungen kluge Ideen entwickeln ist, ihnen zuzuhören. Das ist auch eine Frage der Unternehmenskultur. Ich glaube, dass dieses Zusammenspiel bei den anstehenden Herausforderungen immer wichtiger wird.

Derzeit gibt es noch rund 108.000 Indus­trie-Arbeitsplätze in Berlin. Was muss passieren, um mindestens den Status quo zu sichern?

Die Berliner Industrie könnte zum Beispiel verstärkt mit Start-ups zusammenarbeiten, wenn es um Innovationen geht. In der Stadt gibt es alles, was dafür nötig wäre. Eine stärkere Kooperation könnte beiden Seiten zugutekommen: Start-ups sind zwar klein, aber wendig und kreativ, ihnen geht aber mitunter die Puste aus, wenn es darum geht, sich auf Weltmärkten zu bewegen und in Menge zu produzieren. Genau das aber können größere Industriefirmen, denen aber vielleicht die Agilität abhandengekommen ist. Die Herausforderung ist, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Als neue Erste Bevollmächtigte will ich dabei helfen, diese Brücken zu bauen.

Aber auch die Ausbildung muss sich wandeln. Wir brauchen in der Lehre mehr Zeit für Digitalisierung. Die Berufsschulen müssen materiell entsprechend ausgestattet werden und die Lehrkräfte brauchen die Befähigung, neue Techniken und Prozesse überhaupt beibringen zu können. Außerdem braucht es Bewegung bei der beruflichen Fortbildung.

Wie steht es denn um die Weiterbildung in den Unternehmen?

Das Thema ist noch längst nicht da, wo es sein könnte. Zunächst einmal fehlt in vielen Unternehmen eine strategische Personalplanung. Die Anforderungen von morgen müssen zusammengebracht werden mit dem heutigen Know-how. Aber das muss man erst einmal wirklich kennen. Die Qualifikationen der Mitarbeiter erschöpfen sich ja nicht in einer vor Jahren abgeschlossenen Ausbildung. Die Personalabteilungen sind in der Regel von den Werkbänken weit entfernt. Es braucht eine enge Verzahnung von Personalabteilung und Unternehmensstrategie unter Einbindung der Betriebsräte, um diesen Weg gut zu bewältigen. Das ist deutlich ausbaufähig. Zudem bedarf es passgenauer Angebote für Beschäftigte im Arbeitsleben. Hier sind auch die Fach- und Hochschulen gefragt.

Was wird künftig wichtiger sein, Mitarbeiter oder neueste Maschinen?

Wir brauchen die neuesten Technologien, aber eben auch die Befähigung, damit umzugehen. Die Anforderungen an die Mitarbeiter werden deswegen zunehmen. Wichtiger wird nicht nur die Kompetenz in IT-Fragen, sondern auch eine verstärkte Selbstorganisation der Mitarbeiter und die Fähigkeit zur Eigeninitiative.

Müssen die Arbeitgeber den Mitarbeitern noch stärker den roten Teppich ausbreiten?

Es geht nicht darum, Wohlfühloasen zu schaffen, sondern darum, dass Mitarbeiter gut arbeiten können. Gute Mitarbeiter sind überall gefragt. Jüngere Beschäftigte formulieren zudem sehr klar einen Anspruch auf Flexibilität und fordern auch verstärkt die Vereinbarung Leben und Beruf ein. Einen ersten Schritt haben wir in den letzten Tarifgesprächen mit der verkürzten Vollzeit schon geschafft. Aber es geht auch um das gesamte Feld. Wir sehen zum Beispiel, dass Unternehmen kleinere Satelliten-Einheiten ausgründen oder isolierte Neugründungen schaffen und dass damit dann die Tarifbindung verloren geht. Das ist eine Entwicklung, die völlig in die falsche Richtung geht und die ich auch kritisiere. Denn auch die materiellen Arbeitsbedingungen müssen stimmen. Die Debatte um Altersarmut bestätigt das.

Würden Sie sagen, die Gewerkschaft hat heute so viel Macht wie nie zuvor?

Wir sind eine ernst zu nehmende Kraft. Und wir beschreiten als IG Metall neue Wege, weil die Herausforderungen für alle im industriellen Sektor sehr groß sind und wir unseren Mitgliedern verpflichtet sind. Wir können „Konflikt“ und „Konzept“, je nach Lage.

Wie bewerten Sie den Steuerungskreis Industriepolitik hier in Berlin?

Ich finde es zunächst mal gut, dass der Senat das Thema Industriepolitik wieder auf der Agenda hat. Das ist ein wichtiges Signal. Wir sehen auch die Herausforderungen, die der Senat dabei zu bewältigen hat. In einer wachsenden Stadt wie Berlin entstehen Nutzungskonflikte um Flächen, Fragen zum Thema Umwelt und oft auch zum Denkmalschutz. Der Senat muss sich klar zur Industrie in der Stadt bekennen. In ökologischen Fragen sehen wir, dass die Firmen schon einiges tun. Erste CO2-neutrale Fabriken sind auf dem Weg, bei Volkswagen zum Beispiel. Unser Anspruch ist, dass es solche Industrie-Ansätze bald auch in Berlin gibt. Das ist gut für die Umwelt und es minimieren sich Konflikte in der Stadt.

Welche Impulse könnte der Senat noch setzen?

Wir brauchen eine starke Vernetzung in den innovativen Feldern und schnelle Lösungen. Dass Industrie in der Stadt weiter möglich ist, zeigt doch Siemens hier in Berlin. Der Ansatz des geplanten Innovationscampus in Siemensstadt ist vorbildlich. Ich begrüße das sehr und halte die Idee, Arbeiten, Forschen und Wohnen zu verbinden, für sehr attraktiv. Der Regierende Bürgermeister hat sich für diesen Campus persönlich voll eingesetzt. Das war eine wichtige Unterstützung.

Sie sitzen neben Ihrer neuen Funktion als Berlins IG-Metall-Chefin auch weiterhin noch im Aufsichtsrat von Volkswagen. Was kann die Berliner Industrie von dem Konzern lernen?

Abseits des Dieselskandals ist Volkswagen, wie auch die anderen deutschen Autobauer, mit mehreren Herausforderungen konfrontiert: globale Lage, klimapolitische Anforderungen und Digitalisierung von Produkt und Prozess. Die Herausforderungen werden in ihrer Komplexität analysiert, um dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Mein Eindruck ist, dass etwa bei der personellen Transformation sehr innovative Wege gegangen werden. Möglicherweise kann sich davon auch die Berliner Industrie etwas abschauen.

Neue starke Frau

Seit Anfang Januar steht erstmals eine Frau an der Spitze der Indus­triegewerkschaft IG Metall in Berlin: Im November hatten die Delegierten in der Hauptstadt Birgit Dietze mit 97 von 102 Stimmen zur Nachfolgerin von Klaus Abel bestimmt. Abel hatte den Vorsitz der IG Metall in Berlin seit 2005 inne. In der Zentrale in Frankfurt am Main soll er sich jetzt um Transformationsprozesse der Industrie kümmern und auch die Arbeit der Gewerkschaft weiterentwickeln.

Birgit Dietze (45) ist in Ost-Berlin aufgewachsen. Noch während der DDR begann sie beim Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin (kurz Elpro) eine Ausbildung zur Industriekauffrau. 1989 trat Dietze in die IG Metall ein, später studierte sie Volkswirtschaftslehre in Hamburg und Jura in Berlin. Zuletzt arbeitet Dietze im Vorstandsbüro der IG Metall in Frankfurt am Main. In dieser Funktion bekam sie auch Einblicke in den größten deutschen Autobauer: Seit 2016 sitzt Dietze im Aufsichtsrat der Volkswagen AG.