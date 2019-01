Lemonaid darf Getränke nicht mehr Limonade nennen

Hamburg. Zuckerschock für die Firma Lemonaid: Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat dem Getränkehersteller nach eigenen Angaben untersagt, seine bekannte Bio-Limo weiterhin als Limonade zu bezeichnen. Die erstaunliche Begründung der Behörde: Lemonaid enthält zu wenig Zucker, um noch als Limonade durchzugehen.

Nach Angaben von Lemonaid hat das Unternehmen, das nach besonders hohen ökologischen und sozialen Standards produziert, vor einigen Wochen Post vom Fachamt für Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt erhalten. In dem Schreiben wurde auf die sogenannten Leitsätze für Erfrischungsgetränke verwiesen.

Lemonaid enthält sechs statt sieben Prozent Zucker

Danach wiesen „Limonaden einen Gesamtzuckergehalt von mindestens sieben Gewichtsprozent“ auf. Die bekannte Sorte Limette des Unternehmens enthält aber nur sechs Prozent Zucker, die Sorte Maracuja sogar nur fünf Prozent. Aus diesem Grund soll Lemonaid nun entweder die Beschreibung des eigenen Produkts ändern – oder aber mehr Zucker in die Getränke packen!

Lemonaid-Gründer Felix Langguth fiel beim Lesen des Behörden-Schreibens aus allen Wolken: „Es ist schon ironisch, dass alle davon sprechen, Lebensmittel und Getränke mit weniger Zucker herzustellen. Wir tun das schon, und nun sollen wir unserem Produkt mehr Zucker zusetzen, damit wir es weiterhin als Limonade verkaufen dürfen.“

Lemonaid-Gründer: Bieten Limonade an – nur gesünder

Eine Umbenennung der Bio-Limo in „ Erfrischungsgetränk“ ist für Co-Gründer Paul Bethke ebenfalls keine Option. „Wir bieten seit fast zehn Jahren Limonade wie hausgemacht an“, sagt er.

„Wenn die Verbraucher die nicht süß genug finden würden, wäre dies sicher mittlerweile bei uns angekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Kunden freuen sich darüber, endlich Limonade kaufen zu können, die aus frischen Bio-Direktsäften hergestellt ist – und eben nicht aus Zuckersirup mit Wasser“.

Gewannen 2012 den Gründerpreis mit Lemonaid: Jakob Berndt und Paul Bethke (r.).

Foto: Marcelo Hernandez

Der Limonaden-Gedanke sei Kern des Produkts und der Marke Lemonaid – nur eben gesünder, so Bethke weiter. „Dass uns der Verbraucherschutz nun auf bedrohliche Weise vorhält, unsere Limonade habe zu wenig Zucker, ist grotesk.“

Lemonaid erwägt auch rechtliche Schritte

Hinzu kommt, dass die Hamburger Firma ihre Mehrwegflaschen nicht einfach umetikettieren könnte, sondern komplett vom Markt nehmen müsste, da alle Angaben direkt auf die Flasche gedruckt sind. Dies wäre nicht nur ein immenser finanzieller Schaden, sondern auch aus ökologischer Sicht unvertretbar.

Nach Angaben eines Sprechers wollen sich die Gründer nun für eine Änderung der Verordnung einsetzen, die den Zuckergehalt für Limonaden vorschreibt. Sollte dies nichts helfen, erwägen sie rechtliche Schritte. Erst vor wenigen Monaten wehrte sich Lemonaid wegen einer Brause-Kopie gegen Lidl.

Statt Haushaltszucker – das sind fünf Alternativen Statt Haushaltszucker – das sind fünf Alternativen Statt Haushaltszucker – das sind fünf Alternativen

Behörde gibt sich gesprächsbereit

Eine Sprecherin des Bezirksamts Mitte erklärte gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“, das Schreiben an den Getränkehersteller sei offenbar auf Sachbearbeiterebene versandt worden. Grundsätzlich sei man natürlich als Behörde daran gehalten, geltende Verordnungen auch durchzusetzen.

„Allerdings ist dies ein Fall, in dem es sicher sinnvoll wäre, die entsprechende Verordnung zu überarbeiten.“ In jedem Fall sei man gesprächsbereit, um eine möglichst einvernehmliche Lösung mit Lemonaid zu finden.

Dieser Text ist zuerst auf abendblatt.de erschienen.