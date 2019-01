Verdi kündigt Warnsteiks an Flughäfen für Donnerstag an

Das Sicherheitspersonal an drei Flughäfen soll am Donnerstag streiken.

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, dass das Sicherheitspersonal an Flughäfen am Donnerstag streikt. Drei Airports sind betroffen.

Arbeitsniederlegung Verdi kündigt Warnstreiks an Flughäfen für Donnerstag an

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu ganztägigen Warnstreiks für das Sicherheitspersonal am Donnerstag aufgerufen.

Betroffen seien die Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart, wie die Gewerkschaft am Mittwochmorgen mitteilte.

Im Luftverkehr sei am Donnerstag daher mit „starken Einschränkungen“ zu rechnen, so Verdi weiter. In Stuttgart soll der Streik laut Mitteilung um 3 Uhr morgens beginnen, an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn bereits um Mitternacht.

Neues Angebot für 23.000 Beschäftige gefordert

Die Streiks seien eine Reaktion auf ein fehlende Reaktion des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) auf den jüngsten Warnstreik an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld, hieß es. Dort war am Montag gestreikt worden.

Mit dem Streik will die Dienstleistungsgewerkschaft die Arbeitgeber dazu bringen, ein verhandlungsfähiges Angebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen vorzulegen.

Die Gewerkschaft will einen Stundenlohn von bundesweit 20 Euro bei der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle durchsetzen. Die Verhandlungsführer von BDLS und Verdi wollen die Gespräche am 23. Januar fortsetzen. (les/rtr)