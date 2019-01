Verdi-Streik: Stillstand an mehreren Flughäfen

Gähnende Leere am Flughafen Frankfurt am Main: Hier wird am Dienstag gestreikt.

Nach Warnstreiks in der vergangenen Woche werden auch am Dienstag große Flughäfen bestreikt. Was Flugreisende jetzt wissen sollten.

Lohnverhandlung Streiks an Flughäfen – Das erwartet Reisende am Dienstag

Berlin. Für Flugreisende wird der Dienstag kein einfacher Tag. Zwei Gewerkschaften haben zu Warnstreiks aufgerufen – Hunderte Flüge werden deshalb ausfallen.

Betroffen sind acht Flughäfen, darunter auch die beiden größten deutschen Flughäfen in München und Frankfurt/Main. Dort steht seit 2 Uhr vieles still. Die Schalter großer Fluglinien und die Sicherheitsbereiche sind leer, weil das Personal fehlt. Bis 20 Uhr soll der Streik dauern.

Allein in Frankfurt/Main, dem größten Airport des Landes, werden am Dienstag etwa 470 An- und Abflüge gestrichen. Die Sicherheitskontrollen sollen in der Streikzeit ausfallen, in Hamburg, Hannover und Bremen ab Mitternacht für 24 Stunden.

Airlines streichen massig Flüge oder weichen aus

Etwa 500 Flüge streicht allein die Deutsche Lufthansa bundesweit, darunter 28 Interkontinentalverbindungen. Frankfurt und München sind die wichtigsten Flughäfen der Kranich-Airline für internationale Flüge. Das sind etwa zwei Fünftel aller für Dienstag geplanten Verbindungen der Linie.

Der Reiseveranstalter Tuifly wird schon wie in der vergangenen Woche seine Fluggäste zu anderen Flughäfen bringen: Statt in Frankfurt/Main starten die Passagiere von Karlsruhe/Baden-Baden und statt von Hannover aus von Paderborn.

„Als Reiseveranstalter stehen wir in der Verantwortung zu fliegen“, sagte ein Sprecher, „denn unsere Gäste haben ein Gesamtpaket mit Flug, Hotel und gegebenenfalls Mietwagen gebucht.“

Warnstreiks - diese Flughäfen sind betroffen

Frankfurt/Main (2 bis 20 Uhr)

München (3.30 bis 24 Uhr)

Hamburg (0 bis 24 Uhr)

Hannover (0 bis 24 Uhr)

Bremen (0 bis 24 Uhr)

Leipzig/Halle (4 bis 18 Uhr)

Dresden (3 bis 21 Uhr)

Erfurt (6 bis 21 Uhr)

Die Gewerkschaften Verdi und DBB haben das Sicherheitspersonal in Frankfurt/Main aufgerufen, am Dienstag in der Zeit von 2 Uhr bis 20 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Wegen der Aktionen, die sich über den ganzen Tag ziehen sollen, ist mit starken Einschränkungen im Luftverkehr zu rechnen.

Streiks gab es erst vergangene Woche

Warnstreiks hatte es erst vergangenen Woche an zahlreichen Flughäfen gegeben, unter anderem in Berlin-Tegel und Schönefeld am vergangenen Montag, am Donnerstag dann in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart.

Laut Verdi hat der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) nicht entsprechend auf diese Warnstreiks reagiert – deshalb werde man die Arbeitsniederlegungen nun ausweiten.

„Es wäre den Arbeitgebern möglich gewesen, auf die Warnsignale zu reagieren. Dadurch, dass sie – völlig unverständlich – keine Bereitschaft gezeigt haben, ein verbessertes Angebot vorzulegen, ist eine Ausdehnung der Warnstreiks notwendig geworden“, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Ute Kittel in einer Mitteilung.

Der Flughafenverband ADV reagierte verständnislos. „Es ist unverantwortlich von Verdi, die Streiks bis zum exorbitanten Exzess auszudehnen“, teilte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Montag mit. Am Dienstag seien auf einen Schlag acht deutsche Flughäfen betroffen. „Jede Dimension eines Warnstreiks wird gesprengt.“ Das deutsche Flugnetz drohe lahmgelegt zu werden.

Was die Passagiere am Dienstag erwartet

• Frankfurt/Main: Am Frankfurter Flughafen wird wohl jeder dritte Flug am Dienstag ausfallen. Die Fluggesellschaften haben nach Angaben des Betreibers Fraport insgesamt etwa 470 An- und Abflüge gestrichen. Eigentlich hätten am Dienstag 1200 Flüge abheben und ankommen sollen.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hatte Passagieren dazu aufgerufen, möglichst frühzeitig zu planen – und am besten gar nicht erst zum Terminal zu kommen. Bei regulärem Flugbetrieb wären an diesem Dienstag etwa 135.000 Passagiere am Frankfurter Flughafen erwartet worden.

• Hamburg: Wegen des Warnstreiks wurden bereits am Montag Dutzende Flüge für Dienstag in Hamburg gestrichen. Ursprünglich waren für Dienstag 178 Abflüge mit mehr als 20.000 Passagieren sowie 179 ankommende Maschinen eingeplant.

• Hannover: Mehr als ein Drittel der Verbindungen werden am Flughafen Hannover ausfallen. „Stand jetzt sind 26 Abflüge und 16 Anflüge gestrichen“, sagte Flughafensprecher Sönke Jacobsen am Montag. Der Streik betrifft 500 Beschäftigte.

Flughafen Hannover: Hier fällt ein Drittel der Verbindungen aus.

Foto: Holger Hollemann / dpa

• Bremen: Am Flughafen Bremen wurden nach Auskunft einer Sprecherin bis Montag 4 von 29 für Dienstag disponierten Flüge abgesagt. Die Verbindungen der Lufthansa von und nach Frankfurt am Main seien gestrichen worden. Der Streik betrifft 200 Beschäftigte.

• Leipzig/Halle: In Leipzig betrifft der Streik vor allem innerdeutsche Flüge. 28 An- und Abflüge fallen aus.

• Dresden: 27 Ferienflüge fallen in Dresden aus. Die Flieger hätten eigentlich in die Türkei, nach Ägypten und Fuerteventura starten sollen.

• Erfurt-Weimar: In Thüringen werden die Streiks nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen. Am Dienstag stehen dort ohnehin keine Flüge an.

• München: Der Flughafenbetreiber in München empfiehlt allen Fluggästen, sich vorab genau zu informieren, ob der geplante Flug stattfindet.

Gewerkschaft fordert Stundenlohn von 20 Euro

Mit dem Streik will die Dienstleistungsgewerkschaft die Arbeitgeber dazu bringen, ein verhandlungsfähiges Angebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen vorzulegen.

Verdi fordert für die rund Beschäftigten bei Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrollen einen einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro brutto. Bisher liegen die Löhne je nach Bundesland und Tätigkeit zwischen 11,30 Euro und 17,16 Euro. Die Arbeitgeber hatten zuletzt nach eigenen Angaben zwei bis zu 6,4 Prozent Erhöhung angeboten.

Die Verhandlungsführer von BDLS und Verdi wollen die Gespräche am 23. Januar fortsetzen.

Am Montag kam es bereits zum Streik an den Berliner Flughäfen.

Foto: Bernd Settnik / dpa

Einschränkungen durch Streiks

In den vergangenen Monaten kam es im Flugverkehr durch Streiks immer wieder zu erheblichen Einschränkungen. Besonders von Streiks betroffen war die Billig-Airline Ryanair. Nach mehreren Streiks hatte Verdi im November eine Einigung mit Ryanair erzielt.

Zuvor hatte es im April einen Verdi-Streik bei der Lufthansa gegeben, wodurch zahlreiche Flughäfen lahmgelegt wurden.

Durch Streiks kommt es häufig zu Flugausfällen: So bekommt man von der Fluggesellschaft Entschädigungen bei Flugausfällen. (sdo/art/les/rtr/dpa)