Verdi-Streik: Zehntausende Reisende betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, dass das Sicherheitspersonal an Flughäfen am Donnerstag streikt. Drei Airports sind betroffen.

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu ganztägigen Warnstreiks für das Sicherheitspersonal am Donnerstag aufgerufen.

Betroffen seien die Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart, wie die Gewerkschaft am Mittwochmorgen mitteilte.

Im Luftverkehr sei am Donnerstag mit „starken Einschränkungen“ zu rechnen, so Verdi weiter. In Stuttgart soll der Streik um 3 Uhr morgens beginnen, an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn bereits um Mitternacht.

Verdi-Streik an Flughäfen: Mehr als 100.000 Reisende betroffen

Das wird nach Angaben des Flughafenverbandes ADV Auswirkungen auf etwa 111.000 Reisende haben. Allein in Düsseldorf sind nach Flughafenangaben etwa 58.600 Passagiere betroffen, dort waren 570 Landungen und Abflüge geplant.

Der Verband ADV zeigte sich über das Vorgehen von Verdi entsetzt. Der ganztägige Warnstreik sei „überzogen, rücksichtslos und unverantwortlich“, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Mittwoch.

Dadurch entstünde großer Schaden nicht nur für die Flughäfen, die zudem in dem Streit kein Verhandlungspartner seien, sondern auch für „das Image Deutschlands“.

Neues Angebot für 23.000 Beschäftige gefordert

Die Streiks sind laut Verdi eine Reaktion auf ein fehlende Reaktion des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) auf den jüngsten Warnstreik an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Dort war am Montag gestreikt worden.

Am Montag kam es zum Streik an den Berliner Flughäfen.

Mit dem Streik will die Dienstleistungsgewerkschaft die Arbeitgeber dazu bringen, ein verhandlungsfähiges Angebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen vorzulegen.

Fluggesellschaften planten zum Teil Sonderflugpläne. Da nun zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen wurde, wird mit gravierenderen Beeinträchtigungen gerechnet. Die Lufthansa-Tochter Eurowings kündigte einen Sonderflugplan an. Auch bei der Lufthansa saß man am Mittwoch zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Die Gewerkschaft will einen Stundenlohn von bundesweit 20 Euro bei der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle durchsetzen. Die Verhandlungsführer von BDLS und Verdi wollen die Gespräche am 23. Januar fortsetzen.

Flughafen rät dringend dazu, früh zu kommen

Der Düsseldorfer Flughafen teilt am Mittwoch mit, dass Passagiere während des Streiks mit längeren Wartezeiten und Flugausfällen rechnen müssen. Sie sollten sich unbedingt vor Abflug bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter informieren, ob und wann ihr Flug startet.

„Passagiere werden zudem gebeten, frühzeitig zum Flughafen zu kommen und ihr Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren, um die Kontrollen zu beschleunigen“, bittet der Flughafen in einer Mitteilung.

Einschränkungen durch Streiks

In den vergangenen Monaten kam es im Flugverkehr durch Streiks zu erheblichen Einschränkungen. Besonders von Streiks betroffen war die Billig-Airline Ryanair. Nach mehreren Streiks hatte Verdi im November eine Einigung mit Ryanair erzielt.

Zuvor hatte es im April einen Verdi-Streik bei der Lufthansa gegeben, wodurch zahlreiche Flughäfen lahmgelegt wurden.

