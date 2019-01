dm: Mops-Klopapier fast ausverkauft - teure Angebote bei Ebay

Berlin. Die Drogeriekette dm hat mit einem mit Mops-Klopapier regelrechte Begeisterung ausgelöst. Das im Dezember 2018 eingeführte Klopapier ist in vielen Läden bereits ausverkauft. Das Unternehmen musste bereits nachbestellen. Die Klopapierollen werden sogar schon bei Ebay angeboten – bei Preisen von bis zu 25 Euro.

Den das Toilettenpapier war kurzzeitig ausverkauft, wie dm am Dienstag auf Facebook mitteilte. Grund zur Sorge gebe es aber nicht, so das Social-Media-Team weiter. „Wir haben nachgerüstet. In den meisten dm-Märkten ist das super süße Mops-Papier wieder erhältlich.“

Auf dem Klopapier ist ein Mops mit einem Blumenkranz im Fell und dem Spruch „I love you“ zu sehen: Das Motiv ist auf einer limitierten Edition der Klopapiermarke „Sanft&Sicher“ der Drogeriekette dm aufgedruckt.

dm-Regale sind bereits leer – teure Angebote auf Ebay

Viele Läden sind inzwischen leergekauft, das Klopapier kaum noch zu bekommen.

Auf Ebay kosten acht Rollen Mops-Klopapier bis zu 25 Euro

Auf Ebay wird das Klopapier mit Mops zum Preis von bis zu 25 Euro angeboten.

Wer dennoch das dreilagige Toilettenpapier mit Mopsgesicht in den Händen halten möchte, kann es sich teuer erkaufen. Auf Ebay wird das Toilettenpapier derzeit mit bis zu 25 Euro gehandelt. Wer den Preis bezahlt, bekommt dafür acht Rollen mit dem Mops-Papier. Über drei Euro werden also beim teuersten Angebot pro Rolle fällig, normalerweise sind es rund 20 bis 30 Cent.

In den sozialen Netzwerken tauchten zahlreiche Bilder von regelrechten Hamsterkäufen auf. Volle Kofferräume, Klorollenberge und natürlich lebendige Vierbeiner neben dem Abbildern der Möpse auf den Rollen erzeugten auch im Netz einen regelrechten Mops-Trend.

Einhorn und Flamingo waren zuletzt angesagt

Tiere und Fabeltiere haben in letzter Zeit immer wieder mal Hypes ausgelöst. Vor allem das Einhorn sorgt seit einigen Jahren für gute Verkaufszahlen . Auf den Trend sprang auch DM auf und verkaufte unter anderem Einhorn-Duschgel, Einhorn-Müsliriegel und einen Einhorn-Kulturbeutel.

Als jüngster großer Trend erfreute sich zuletzt der Flamingo großer Beliebtheit.

