Geldautomaten: Störungen wegen Streiks befürchtet

Mal eben Geld am Automaten ziehen – bei einigen Banken könnte es am Mittwoch Engpässe geben.

Am Mittwoch sollen bundesweit hunderte Geldtransporte bestreikt werden. Banken und Geschäfte bleiben vielerorts ohne frisches Bargeld.

Berlin. Wer am Mittwoch Geld abheben will, könnte eine ärgerliche Überraschung erleben: Weil die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu Warnstreiks in der Geld- und Wertdienst-Branche aufgerufen hat, könnte das Bargeld bei einigen Banken und Geschäften knapp werden.

Durch den Ausfall von hunderten Geldtransporten werde der Bargeldverkehr gestört werden, betonte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes: „Viele Banken und Einzelhandelsgeschäfte bekommen nach den Feiertagen kein frisches Bargeld. Geldautomaten, die nach dem Jahreswechsel vielfach leer sind, werden nicht neu befüllt.“

Auch die Abholung der Tageseinnahmen bei Warenhäusern und Discountern, Möbel- und Baumärkten sowie anderen Unternehmen sei nicht sichergestellt.

Arbeitgeber sehen Geldtransport-Streiks gelassen

Die Arbeitgeber gehen hingegen nicht von größeren Problemen aus. Ein mehrstündiger Warnstreik sei zwar ärgerlich und für die Unternehmen teuer. Aber: „Die Bargeldversorgung in Deutschland wird nicht zusammenbrechen“, sagte eine Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) auf dpa-Anfrage.

Problematisch wäre erst ein mehrtägiger oder mehrwöchiger Streik. Zudem beteiligten sich nicht alle Beschäftigten an der vorübergehenden Arbeitsniederlegung.

Verdi will 1,50 Euro mehr Stundenlohn

Die Tarifverhandlungen für rund 12.000 Beschäftigte werden am 3. und 4. Januar im hessischen Bad Nauheim fortgesetzt. „Unsere Botschaft an die Arbeitgeberseite ist klar: Wenn wieder kein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch liegt, werden die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet“, sagte Peukes.

Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro jährlich bei einer Laufzeit von zwei Jahren sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern. Außerdem soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden.

Arbeitgeber: Warnstreiks sind nicht nachvollziehbar

Die Arbeitgeberseite betonte erneut, sie habe Verdi ein Angebot vorgelegt, bei dem die Unternehmen bis an die Schmerzgrenze gegangen seien. So seien für den Osten über die zweijährige Laufzeit Erhöhungen von zusammen 9,4 Prozent angeboten worden. Die Warnstreiks seien nicht nachvollziehbar.

Laut Verdi liegen die Gehälter für die Geldzähler und Geldtransportfahrer im Osten bei 1800 bis 2400 Euro und im Westen bei 2200 bis 2900 Euro brutto pro Monat.

Wer bei seiner Bank Probleme beim Geldabheben haben sollte, braucht nicht gleich zu verzweifeln. Auch in vielen Supermärkten, Drogerien und Tankstellen kann man Bargeld bekommen. Diese Märkte bieten den Service an.

Langfristig dürften Banken mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen haben. 2018 war die Zahl der gesprengten Geldautomaten so hoch wie nie. (dpa/cho)