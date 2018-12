Amazon-Mitarbeiter bestreiken zwei Standorte in Deutschland

Streikende Mitarbeiter in Leipzig.

An zwei Standorten streiken Mitarbeiter von Amazon. Verdi will den Onlineversandhändler seit fünf Jahren zu Tarifverhandlungen bewegen.

Versandhandel Streiks bei Amazon: Verdi will Weihnachtsgeschäft treffen

Leipzig/Werne. Mitarbeiter des Versandhändlers Amazon streiken seit diesem Montag an zwei Standorten. Der Streik soll der Gewerkschaft Verdi zufolge mehrere Tage andauern und könnte auch Bestellungen für Weihnachten betreffen. „Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi.

Die Gewerkschaft rief Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrum Sachsen in Leipzig auf, bis Heiligabend zu streiken. Wie lange der Streik dauern soll, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Amazon war in der Nacht auf Montag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Ab der Nacht zum Montag bis Heiligabend sind jeweils Früh- und Spätschicht zum Ausstand aufgefordert.

Streik könnte bald an mehreren Standorten ausgetragen werden

Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen soll zunächst bis Dienstagabend die Arbeit niedergelegt werden.

Der Streik könnte bald auf mehr Standorte und längere Zeit ausgeweitet werden, sagte ein Sprecher. Amazon war am frühen Montagmorgen nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten am Standort Rheinberg bereits in der vergangenen Woche zum Arbeitskampf aufgerufen.

Forderungen nach Tarifverhandlungen seit fünf Jahren

Mit dem Streik wollen Mitarbeiter des Versandhändlers gemeinsam mit Verdi den Druck auf Amazon erhöhen, in Tarifverhandlungen einzutreten. Dass sich Amazon der Aufnahme von Tarifverhandlungen weiter verweigere, sei eine Provokation.

Verdi fordert Amazon seit mehr als fünf Jahren dazu auf, Tarifverhandlungen analog zum Einzel- und Versandhandel zu führen. Das US-Unternehmen lehnt dies ab. Man brauche keine Gewerkschaften, hatte Amazon-Chef Jeff Bezos immer wieder betont. Amazon sieht sich als Logistiker und verweist auf eine Bezahlung am oberen Ende dessen, was in der Logistikbranche üblich sei. (dpa/aba)