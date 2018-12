Krise bei der Deutschen Bahn AG: Regierung will Neustrukturierung

Die Deutsche Bahn AG steht in der Kritik. Die Bundesregierung will eine Neustrukturierung des Konzerns.

Mit der Bahn ist kaum jemand zufrieden. Auch nicht die Regierung. Sie will, dass der Konzern umgebaut wird. Und setzt ein Ultimatum.

Berlin. Verspätete Züge, verärgerte Fahrgäste, unzufriedenes Personal. Die Deutsche Bahn AG steckt – mal wieder – in der Krise. Und strapaziert offenbar zunehmend auch die Geduld der Bundesregierung.

„Wir sind besorgt darüber, wie der DB-Vorstand das System Bahn fährt. Mit der Leistung kann man nicht zufrieden sein“, sagt der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr und Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), in der „Welt am Sonntag“.

Bei der Bahn sei eine Neustrukturierung nötig. „Wir erwarten, dass der Vorstand der Bundesregierung bis März ein entsprechendes Konzept vorlegt“, sagte Ferlemann. „Erste Ergebnisse wollen wir bei einem Termin im Januar hören.“

Sind Führungsfehler Ursache für schlechte Leitung der Bahn?

Wie es in dem „Welt“-Bericht heißt, geht es vor allem darum, die Führungsstrukturen zu straffen und unter anderem die Geschäftsfelder DB Fernverkehr und DB Regio neu zu ordnen oder zu verschmelzen. Ferlemann macht auch Führungsfehler für die häufig schlechte Leistung der Bahn verantwortlich.

Erst am Samstag war in der Schweiz Kritik an der Deutschen Bahn laut geworden . Qualitätsmängel und zu wenige Investitionen bei der Deutschen Bahn AG führten zu Problemen auf einer der wichtigsten europäischen Routen, sagte der Chef des eidgenössischen Bundesamts für Verkehr (BAV), Peter Füglistaler.

Zuvor schon hatte der Bundesrechnungshof kritisiert, dass beim Erhalt der Infrastruktur vieles falsch laufe und der Investitionsstau zunehme – trotz steigender Bundesmittel. Ein Sprecher der Bahn hatte diese Kritik der Rechnungsprüfer zurückgewiesen.

Ende November hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren Investitionen „auf Rekordniveau“ plane , um Pünktlichkeit und Kapazitäten zu erhöhen.

Zumindest kann die Deutsche Bahn auf die kommende Woche mit Erleichterung blicken: Es gibt keine neuen Streiks – die Bahn und die Gewerkschaft haben sich im Tarifstreit geeinigt . Unser Kommentator meint: Der Bahn-Tarifvertrag ist Vorbild für Modelle mit Zukunft .

Zum Bericht der „Welt am Sonntag“. (dpa/hip)