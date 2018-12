Apple Pay startet - Die wichtigsten Fragen zum Apple-Bezahldienst

Apples Bezahldienst ist seit diesem Dienstag in Deutschland verfügbar. Doch viele iPhone-Nutzer bleiben in diesem Jahr außen vor.

Berlin. Den Einkauf einfach mit dem Handy bezahlen. Das ist jetzt auch für iPhone-Nutzer möglich. Denn nach jahrelangen Verzögerungen ist Apple Pay an diesem Dienstag auch in Deutschland gestartet.

Viele iPhone-Besitzer berichten am frühen Dienstagmorgen, dass die Funktion nun auf ihrem Handy verfügbar sei.

Damit ist nach Google auch der zweite große Anbieter für Mobil-Bezahllösungen in Deutschland auf dem Markt. Wie Apple Pay funktioniert, wo das Bezahlen damit möglich ist, welche Banken bereits dabei sind und ob es Alternativen gibt: Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Apple Pay – was ist das genau?

Apple Pay ist ein Zahlungssystem, das ausschließlich mit Apple-Geräten, etwa dem iPhone, genutzt werden kann. Dabei klappt das Bezahlen sowohl im stationären Handel, als auch im Internet oder innerhalb von Apps.

Die Zahlung selbst wird über die Kreditkarte des Nutzers abgewickelt. Diese muss einmalig auf dem iPhone virtuell hinterlegt werden. Anschließend kann die Karte zuhause bleiben – zum Begleichen der Rechnung genügt es, sein iPhone oder seine Apple Watch an ein kompatibles Kartenterminal zu halten.

Per Nahfunk, dem sogenannten NFC, wird dann die Bezahlung abgewickelt. Beim Online-Shopping kann man sich auf diese Weise bei teilnehmenden Webshops die mühsame Registrierung und Eingabe der Zahlungsdaten sparen.

Wie genau funktioniert der Bezahlvorgang an der Kasse?

Generell lässt sich Apple Pay nur in Märkten nutzen, die an ihren Karten-Terminals kontaktlose Zahlung ermöglichen. Das erkennt man an einem kleinen Wellensymbol. Anders, als etwa bei Giro- und Kreditkarten mit kontaktloser Bezahlfunktion, können bei Apple Pay auch kleine Beträge nicht ohne weitere Authentifizierung getätigt werden.

Das iPhoneXR ist günstiger als das XS – so schneidet es im Test ab Das iPhone XR ist günstiger als das iPhoneXS. Für wen lohnt sich der Kauf? Technik-Redakteur Jan Mölleken macht den Test. Das iPhoneXR ist günstiger als das XS – so schneidet es im Test ab

Um einen Bezahlvorgang auszulösen, muss der Nutzer zunächst seinen Finger auf den Fingerabdrucksensor legen und dann die Oberseite des iPhones ganz dicht an das Bezahlterminal halten.

Bei neueren iPhones mit Gesichtserkennung drückt der Nutzer stattdessen erst zweimal auf die seitliche Einschalttaste und entsperrt das Gerät anschließend mit seinem Gesicht. Dann wird das Smartphone ebenfalls dicht an das Terminal gehalten. Wer eine Apple Watch hat, drückt zweimal auf deren Knopf und hält die Uhr ans Lesegerät.

Wie sicher ist Apple Pay?

Grundsätzlich hat sich Apple sehr viel Mühe gegeben, seinen Bezahldienst möglichst sicher zu machen. Der wohl wichtigste Vorteil gegenüber einer Zahlung mit physischer Kreditkarte, ist die sogenannte „Tokenisierung“. Vereinfacht bedeutet das, dass die Kartennummer selbst weder auf dem iPhone noch auf Apples Servern gespeichert wird.

Stattdessen wird beim Einrichten einer neuen Kreditkarte bei der zuständigen Bank oder dem Kartenunternehmen eine besondere, verschlüsselte Ersatznummer, der Token, angefordert. Er dient fortan statt der Kartennummer zur Zuordnung von Zahlungen.

Diese Nummer wird in einem besonders gesicherten Chip auf dem iPhone gespeichert. Bei einer Zahlung müssen neben dieser Nummer auch noch ein für jeden Bezahlvorgang neu erzeugter Sicherheitscode übertragen werden.

Im Test: Darum können diese Billig-Handys mit dem iPhone mithalten Billig-Handy im Test: Technik-Redakteur Jan Mölleken testet die günstigen Smartphones – und die halten dem Vergleich zum iPhone stand. Im Test: Darum können diese Billig-Handys mit dem iPhone mithalten

Das heißt, selbst wenn es Kriminellen gelänge, die übertragenen Daten abzufangen, wären sie nutzlos. Ein weiterer großer Vorteil ergibt sich beim Online-Shopping.

Wurde bisher ein Internet-Shop durch Hacker angegriffen, bestand oftmals die Gefahr, dass die dort gespeicherten Kreditkartendaten in falsche Hände gelangten. Bei einer Zahlung mit Apple Pay tritt dieses Risiko von vorn herein nicht mehr auf, weil die Kartennummer gar nicht mehr übertragen wird.

Die Tokenisierung wird auch bei Konkurrenz-Systemen wie etwa Google Pay eingesetzt. Im Vergleich dazu geht Apple allerdings noch einen Schritt weiter, da beim Einrichten einer neuen Kreditkarte bei erhöhtem Risiko zusätzliche Bestätigungen von der Bank erforderlich sind.

Das soll etwa verhindern, dass Unbefugte einfach eine fremde Kreditkarte „ausleihen“ und diese als Zahlungsmittel in ihrem iPhone hinzufügen. Geht das iPhone verloren oder wird gestohlen, lässt es sich per Fernzugriff sperren oder sogar komplett löschen.

Außerdem speichert Apple laut eigener Aussage keinerlei Transaktionsdaten, die Rückschlüsse auf die Nutzer zulassen.

Welche Händler akzeptieren Apple Pay?

Im stationären Handel dürfte ein Großteil der Unternehmen, die bereits heute kontaktloses Bezahlen erlauben, auch für Apple Pay bereit sein – rund 820.000 Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet.

Apple selbst nennt explizit außerdem große Ketten wie

Aldi

Cyberport

dm

McDonald’s

Mediamarkt

Saturn

und viele weitere. Online werden Anbieter genannt wie

easyJet

Esprit

Flixbus

mytaxi

Zalando

Welche Banken unterstützen Apple Pay?

Grundsätzlich werden Visa und Mastercard sowie Maestro als Partnerkarten genannt. Leider funktioniert Apple Pay trotzdem nicht pauschal mit jeder dieser Karten.

Auch die jeweilige Bank muss mitspielen. Auf Apples offiziellen Hilfe-Seiten im Netz werden deutsche Banken bislang noch nicht gelistet. Allerdings haben zahlreiche Geldinstitute bereits von sich aus erklärt, Apple Pay in Deutschland zu unterstützen – darunter:

American Express

boon

bunq

comdirect

Deutsche Bank

Fidor Bank

Hanseatic Bank

Hypo Vereinsbank

N26

O2 Banking (über Fidor Bank)

Ticket Restaurant Edenred

Santander

VIMpay

2019 wollen diese Banken und Dienstleister mitmachen:

Consors Bank

Consors Finanz BNP paribas

Crosscard

DKB

Fleetmony

ING DiBa

Revolut

Viabuy

Auch die Servicegutscheine von Sodexo sollen dann dabei sein.

Welche Geräte werden bei Apple Pay unterstützt?

Um Apple Pay zu nutzen benötigt man ein iPhone 6 oder alle neueren Geräte, auch das iPhone SE wird unterstützt. Ebenfalls kompatibel sind iPads ab dem iPad Air 2 bzw. dem iPad Mini 3. Darüber hinaus können alle Apple-Watch-Modelle für Apple-Pay-Zahlungen genutzt werden.

Bei Macs ab dem Baujahr 2012 ist im Browser eine Zahlung per Apple Pay im Zusammenspiel mit iPhone oder Apple Watch möglich - bei neuen Macs mit eingebautem Fingerabdrucksensor „Touch ID“ klappt es auch ohne.

Ist Apple Pay kostenlos?

Für das Bezahlen via Apple Pay in Geschäften oder beim Onlineshopping werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Für die Verwendung von Apple Pay Cash – die Möglichkeit per Messenger Geldbeträge an Kontakte zu senden – fallen teilweise Gebühren an.

Bislang ist dieser Dienst jedoch nur in den USA verfügbar. Ob er auch zum Apple-Pay-Start nach Deutschland kommt, ist nicht bekannt.

Brauche ich Netzverbindung um mit Apple Pay zu zahlen?

Nicht zwangsläufig. Für Funklöcher hält ein iPhone eine kleine Zahl an Transaktionstoken vor, die weiter genutzt werden können. Längerfristig ist eine Nutzung ohne Verbindung zum Netz aber nicht möglich.

Welche Alternativen gibt es für Apple Pay?

Für iPhone-Nutzer aktuell gar keine. Denn Apple gibt das NFC-Funkmodul bislang nicht für andere Apps frei. Der im Sommer gestartete Konkurrent Google Pay funktioniert ähnlich wie Apples Dienst, lässt sich aber nur auf Android-Geräten nutzen. Gleiches gilt für die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“. Auch sie funktioniert nur auf Android-Handys.

Auch die Konkurrenz schläft nicht: Google mit seinem Bezahldienst den deutschen Markt erobern. Bereits im Juni ist Google damit gestartet.

• Mehr teilnehmende Banken und weitere Hilfen finden Sie auf der Apple-Internetseite.